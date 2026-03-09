Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are +9 foto
Ce mașină conduce Mirel Rădoi
Rădoi conduce un „OZN" FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are

Publicat: 09.03.2026, ora 15:43
Actualizat: 09.03.2026, ora 17:30
  • Mirel Rădoi (44 de ani) s-a întâlnit cu Gigi Becali pentru a stabili ultimele detalii înainte de a prelua funcția de antrenor principal la FCSB. Întâlnirea a avut loc la locuința lui Becali din Pipera.
  • Rădoi a ieșit de la negocieri la volanul unui Brabus 600, un SUV de lux bazat pe modelul Range Rover P530.
  • Cât costă și ce putere dezvoltă, mai jos.

Deși dezvăluise inițial că îl vrea în conducerea clubului, Becali a anunțat că Mirel Rădoi va prelua banca tehnică a FCSB.

Cât costă mașina pe care o conduce Mirel Rădoi

Luni, Rădoi a vorbit între patru ochi cu finanțatorul FCSB. La plecare, antrenorul a adresat câteva cuvinte jurnaliștilor de la volanul mașinii sale, un Brabus 600.

SUV-ul este dotat cu un motor de 4,4 L, dezvoltă un cuplu de 800 Nm și are o putere de 600 CP. Poate atinge o viteză maximă de 250 km/h și accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 4,5 secunde.

Potrivit site-urilor de specialitate, mașina are un preț cuprins între 390.000 și 460.000 de euro, în funcție de modificările solicitate de client.

Brabus 600 FOTO Brabus
Ce este Brabus

Brabus este un brand german de tuning auto de lux fondat în 1977, care este specializat în modificarea și personalizarea modelelor produse de Mercedes-Benz, Bentley, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Range Rover și Smart.

Compania este cunoscută pentru transformarea mașinilor de serie în versiuni foarte performante și exclusiviste, prin creșterea puterii motoarelor, modificări aerodinamice, interioare de lux și ediții limitate.

Mirel Rădoi confirmă că preia FCSB

La ieșirea de la întâlnire, tehnicianul a confirmat că a ajuns la o înțelegere cu Becali și a precizat că marți va oferi mai multe detalii.

„Am discutat, e totul în regulă. O să facem mâine (n.r. - marți) într-un cadru mai civilizat, ca să nu pară că sunt arogant și vorbesc din mașină.

O să vorbească nașu' (n.r. - Gigi Becali) și mâine ne vedem, puteți să întrebați orice. Totul e în regulă. Pentru mine, cuvântul e ca și cum am fi semnat”, a declarat Mirel Rădoi, imediat după discuția cu patronul FCSB.

Mirel Radoi fcsb brabus brabus 600
12:12
