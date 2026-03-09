Ce a vrut să facă Epassy? FOTO. Eroare colosală a portarului lui Dinamo, care a dus la al doilea gol pentru CFR Cluj

- CFR Cluj - Dinamo. Devis Epassy (33 de ani), portarul „câinilor”, a comis o greșeală imensă la al doilea gol marcat de gazde.
CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc în Gruia, în partida care încheie etapa și sezonul regulat în Liga 1.
FOTO. Greșeala imensă comisă de Devis Epassy
În minutul 43, CFR Cluj a beneficiat de o lovitură liberă de la aproximativ 35 de metri distanță de poarta lui Dinamo.
Meriton Korenica a fost responsabil cu executarea loviturii libere. Atacantul kosovar a centrat în careu, fază care nu se anunța a fi periculoasă pentru apărarea dinamovistă.
Totuși, CFR Cluj a reușit să înscrie după o greșeală imensă comisă de portarul Devis Epassy. Camerunezul a avut o ieșire total neinspirată, iar Alibek Aliev a profitat și a înscris cu poarta goală, în urma unei lovituri de cap.
Epassy a încercat să respingă balonul, dar a ieșit mult prea târziu din poartă. În momentul când Aliev a lovit mingea cu capul, portarul a sărit, dar s-a izbit puternic de Raul Opruț.
Fundașul stânga a lui Dinamo a căzut și a avut nevoie de câteva momente pentru a se ridica de la sol.
- CFR Cluj deschisese scorul în minutul 6, după ce Karlo Muhar l-a învins pe Epassy cu un șut trimis perfect la colțul lung.
CFR Cluj - Dinamo, echipele de start
- CFR Cluj: Popa - Camora, Sinyan, Ilie, Braun - Muhar, Djokovic, Korenica - Cordea, Aliev, Biliboc
- Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Kun, Huja, Keita, Perianu, Deac, Păun, Fică, Sfaiţ, Zahovic, Slimani
- Antrenor: Daniel Pancu
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ - Cîrjan, Gnahore, Mihai - Soro, Pop, Armstrong
- Rezerve: Roşca, Din Licaciu, Musi, Milanov, Mazilu, Tarbă, Toader, Duţu, Ikoko, Ţicu, N'Giuwu
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)
- Arbitru: Kovacs Szabolcs, A1: Marica Mihai Marius, A2: A2: Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Mitruţi Daniel