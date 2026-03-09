Ce a vrut să facă Epassy? FOTO. Eroare colosală a portarului lui Dinamo, care a dus la al doilea gol pentru CFR Cluj

CFR Cluj - Dinamo. Devis Epassy (33 de ani), portarul „câinilor”, a comis o greșeală imensă la al doilea gol marcat de gazde.

CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc în Gruia, în partida care încheie etapa și sezonul regulat în Liga 1.

FOTO. Greșeala imensă comisă de Devis Epassy

În minutul 43, CFR Cluj a beneficiat de o lovitură liberă de la aproximativ 35 de metri distanță de poarta lui Dinamo.

Meriton Korenica a fost responsabil cu executarea loviturii libere. Atacantul kosovar a centrat în careu, fază care nu se anunța a fi periculoasă pentru apărarea dinamovistă.

Totuși, CFR Cluj a reușit să înscrie după o greșeală imensă comisă de portarul Devis Epassy. Camerunezul a avut o ieșire total neinspirată, iar Alibek Aliev a profitat și a înscris cu poarta goală, în urma unei lovituri de cap.

Epassy a încercat să respingă balonul, dar a ieșit mult prea târziu din poartă. În momentul când Aliev a lovit mingea cu capul, portarul a sărit, dar s-a izbit puternic de Raul Opruț.

Fundașul stânga a lui Dinamo a căzut și a avut nevoie de câteva momente pentru a se ridica de la sol.

4 goluri a reușit Alibek Aliev de la sosirea sa la CFR, din ianuarie, în 11 meciuri. A oferit și 5 pase decisive

CFR Cluj deschisese scorul în minutul 6, după ce Karlo Muhar l-a învins pe Epassy cu un șut trimis perfect la colțul lung.

CFR Cluj - Dinamo, echipele de start

CFR Cluj: Popa - Camora, Sinyan, Ilie, Braun - Muhar, Djokovic, Korenica - Cordea, Aliev, Biliboc

Popa - Camora, Sinyan, Ilie, Braun - Muhar, Djokovic, Korenica - Cordea, Aliev, Biliboc Rezerve : Vâlceanu, Abeid, Kun, Huja, Keita, Perianu, Deac, Păun, Fică, Sfaiţ, Zahovic, Slimani

: Vâlceanu, Abeid, Kun, Huja, Keita, Perianu, Deac, Păun, Fică, Sfaiţ, Zahovic, Slimani Antrenor : Daniel Pancu

: Daniel Pancu Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ - Cîrjan, Gnahore, Mihai - Soro, Pop, Armstrong

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ - Cîrjan, Gnahore, Mihai - Soro, Pop, Armstrong Rezerve : Roşca, Din Licaciu, Musi, Milanov, Mazilu, Tarbă, Toader, Duţu, Ikoko, Ţicu, N'Giuwu

: Roşca, Din Licaciu, Musi, Milanov, Mazilu, Tarbă, Toader, Duţu, Ikoko, Ţicu, N'Giuwu Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic Stadion : CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)

: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca) Arbitru: Kovacs Szabolcs, A1: Marica Mihai Marius, A2: A2: Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Mitruţi Daniel

