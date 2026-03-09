Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Media

Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 09.03.2026, ora 16:31
alt-text Actualizat: 09.03.2026, ora 16:35
  • FCSB - U Cluj s-a jucat cu miză reală doar pentru oaspeți, care vor evolua în play-off. Meciul a înregistrat cea mai scăzută audiență TV dintre toate meciurile susținute de campioană.
  • În schimb, derby-ul Rapid - Craiova 1-1 a bătut celelalte două derby-uri din 2026: Dinamo - Craiova și Rapid - Dinamo.

Se văd primele consecințe ale faptului că FCSB nu va evolua în play-off. Va fi pentru prima dată, de când e activ acest sistem în Liga 1, în care clubul patronat de Gigi Becali nu va fi între primele 6 în partea a doua a campionatului.

Iar faptul că echipa era deja matematic în afara șanselor pentru a prinde play-off-ului înaintea disputării rundei finale a sezonului regulat, a determinat suporterii roș-albaștrilor să nu mai fie interesați de meciul din etapa a 30-a.

Care era unul cu un afiș atractiv, din moment ce adversară era una dintre formațiile ce vor fi în play-off, Universitatea Cluj.

FCSB - U Cluj, cea mai slabă audiență TV a campioanei în 2026

Meciul s-a disputat sâmbătă, de la ora 20:00, însă ratingul înregistrat, cumulat, de cele două posturi TV care au transmis partida, Digi Sport și Prima Sport, a fost cel mai mic dintre toate partidele susținute de FCSB în 2026. Inclusiv sub meciurile în care Olaru și compania au jucat cu Metaloglobus și Csikszereda.

FCSB - U Cluj 1-3 a făcut o audiență de numai 3,8% pe publicul comercial, persoanele incluse în acest target fiind cele cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național. Nivelul e unul foarte mic, mai ales comparând cu celălalt meci pe care FCSB l-a disputat în compania unei rivale din Cluj.

Duelul cu CFR, de la finalul lunii ianuarie, disputat tot pe Arena Națională, a avut un rating cu 60% mai mare decât meciul cu U Cluj. Diferența a fost că la acel moment, FCSB era în plină luptă pentru a prinde play-off-ul, iar sâmbătă, când a jucat cu U Cluj, era matematic eliminată din primele 6!

Comparație între FCSB - U Cluj și alte meciuri ale FCSB-ului din acest an 2026

  • FCSB - CFR 1-4 6,1%
  • FCSB - Botoșani 2-1 5,2%
  • FC Argeș - FCSB 1-0 4,8%
  • FCSB - Csikzereda 1-0 4,7%
  • FCSB - Metaloglobus 4-1 4,7%
  • FCSB - U Cluj 1-3 3,8%

Mai mult, runda din acest weekend a adus o altă premieră: meciul în care a evoluat FCSB nu mai e liderul audiențelor de etapă.

În această rundă, peste FCSB - U Cluj s-a situat derby-ul Rapid - Craiova 1-1, care a atins 4,1% rating. Confruntarea din Giulești a fost meciul de Liga 1 din acest an în care, cu excepția jocurilor în care a fost implicată FCSB, s-a bifat cea mai mare audiență. 

Pe parcursul lui 2026 au mai fost etape în care s-au jucat derby-uri, dar cu toate acestea meciul FCSB-ului a înregistrat audiență superioară.

ETAPA 26

  • CFR - U Cluj 3-2 3,1%
  • Dinamo - Craiova 1-1 3,8%
  • Oțelul - FCSB 1-4 4,7%

ETAPA 28

  • Rapid - Dinamo 2-1 3,9%
  • FCSB - Metaloglobus 4-1 4,7%
7,9%
e cel mai mare rating al unui meci de fotbal transmis în România în 2026: Universitatea Craiova - FCSB 1-0, disputat în etapa a 27-a a Ligii 1, aproape dublu față de derby-ul de sâmbătă, Rapid - Craiova (4,1%)

Ce urmează pentru FCSB în play-out: meciuri lipsite de atractivitate

Începând din weekend-ul următor va debuta play-out-ul, în care FCSB va susține 9 meciuri: 5 acasă și 4 în deplasare.

  • Metaloglobus (Acasă)
  • UTA (Acasă)
  • Botoșani (Deplasare)
  • Oțelul (Acasă)
  • Farul (Deplasare)
  • Petrolul (Acasă)
  • Csikszereda (Deplasare)
  • Slobozia (Acasă)
  • Hermannstadt (Deplasare)
23 mai
e data la care va avea loc primul baraj pentru ultimul loc de Conference League, între primele două clasate din play-out, după care, pe 3 mai e programată finala barajului, cu locul 3 sau 4 din play-off

Citește și

„Rădoi are ofertă de 1,6 mil. de euro” Gigi Becali, impresionat de gestul antrenorului: „Îl apreciez mai mult”
Superliga
16:02
„Rădoi are ofertă de 1,6 mil. de euro” Gigi Becali, impresionat de gestul antrenorului: „Îl apreciez mai mult”
Citește mai mult
„Rădoi are ofertă de 1,6 mil. de euro” Gigi Becali, impresionat de gestul antrenorului: „Îl apreciez mai mult”
Anunțul lui Rădoi Noul antrenor al lui FCSB a vorbit între patru ochi cu Gigi Becali.  Mirel a explicat ce a stabilit cu patronul
Superliga
15:02
Anunțul lui Rădoi Noul antrenor al lui FCSB a vorbit între patru ochi cu Gigi Becali. Mirel a explicat ce a stabilit cu patronul
Citește mai mult
Anunțul lui Rădoi Noul antrenor al lui FCSB a vorbit între patru ochi cu Gigi Becali.  Mirel a explicat ce a stabilit cu patronul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Universitatea Craiova u cluj rapid audienta tv fcsb
Știrile zilei din sport
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Superliga
09.03
Orele primei etape de play-off Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Citește mai mult
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Superliga
09.03
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Citește mai mult
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Media
09.03
TVR, în pericol Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani!
Citește mai mult
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Superliga
09.03
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Citește mai mult
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:12
Așa arată Dacia Striker FOTO: Design modern, tehnologii actualizate: „O abordare pragmatică de inginerie, concentrată pe nevoile reale ale utilizatorilor”
Așa arată Dacia Striker FOTO: Design modern, tehnologii actualizate: „O abordare pragmatică de inginerie, concentrată pe nevoile reale ale utilizatorilor”
11:40
„Le mulțumesc tuturor românilor!” VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
„Le mulțumesc tuturor românilor!”  VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
11:41
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire. Cum a reacționat Cristi Chivu
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter  Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire.  Cum a reacționat Cristi Chivu
11:51
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri din sport
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Auto
09.03
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Citește mai mult
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Superliga
09.03
„O afacere sortită eșecului” Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Citește mai mult
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Superliga
09.03
„Cum să ne suspende pe noi?!” Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Citește mai mult
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Superliga
09.03
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Citește mai mult
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share