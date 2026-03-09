Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor

FCSB - U Cluj s-a jucat cu miză reală doar pentru oaspeți, care vor evolua în play-off. Meciul a înregistrat cea mai scăzută audiență TV dintre toate meciurile susținute de campioană.

În schimb, derby-ul Rapid - Craiova 1-1 a bătut celelalte două derby-uri din 2026: Dinamo - Craiova și Rapid - Dinamo.

Se văd primele consecințe ale faptului că FCSB nu va evolua în play-off. Va fi pentru prima dată, de când e activ acest sistem în Liga 1, în care clubul patronat de Gigi Becali nu va fi între primele 6 în partea a doua a campionatului.

Iar faptul că echipa era deja matematic în afara șanselor pentru a prinde play-off-ului înaintea disputării rundei finale a sezonului regulat, a determinat suporterii roș-albaștrilor să nu mai fie interesați de meciul din etapa a 30-a.

Care era unul cu un afiș atractiv, din moment ce adversară era una dintre formațiile ce vor fi în play-off, Universitatea Cluj.

FCSB - U Cluj, cea mai slabă audiență TV a campioanei în 2026

Meciul s-a disputat sâmbătă, de la ora 20:00, însă ratingul înregistrat, cumulat, de cele două posturi TV care au transmis partida, Digi Sport și Prima Sport, a fost cel mai mic dintre toate partidele susținute de FCSB în 2026. Inclusiv sub meciurile în care Olaru și compania au jucat cu Metaloglobus și Csikszereda.

FCSB - U Cluj 1-3 a făcut o audiență de numai 3,8% pe publicul comercial, persoanele incluse în acest target fiind cele cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național. Nivelul e unul foarte mic, mai ales comparând cu celălalt meci pe care FCSB l-a disputat în compania unei rivale din Cluj.

Duelul cu CFR, de la finalul lunii ianuarie, disputat tot pe Arena Națională, a avut un rating cu 60% mai mare decât meciul cu U Cluj. Diferența a fost că la acel moment, FCSB era în plină luptă pentru a prinde play-off-ul, iar sâmbătă, când a jucat cu U Cluj, era matematic eliminată din primele 6!

Comparație între FCSB - U Cluj și alte meciuri ale FCSB-ului din acest an 2026

FCSB - CFR 1-4 6,1%

FCSB - Botoșani 2-1 5,2%

FC Argeș - FCSB 1-0 4,8%

FCSB - Csikzereda 1-0 4,7%

FCSB - Metaloglobus 4-1 4,7%

FCSB - U Cluj 1-3 3,8%

Mai mult, runda din acest weekend a adus o altă premieră: meciul în care a evoluat FCSB nu mai e liderul audiențelor de etapă.

În această rundă, peste FCSB - U Cluj s-a situat derby-ul Rapid - Craiova 1-1, care a atins 4,1% rating. Confruntarea din Giulești a fost meciul de Liga 1 din acest an în care, cu excepția jocurilor în care a fost implicată FCSB, s-a bifat cea mai mare audiență.

Pe parcursul lui 2026 au mai fost etape în care s-au jucat derby-uri, dar cu toate acestea meciul FCSB-ului a înregistrat audiență superioară.

ETAPA 26

CFR - U Cluj 3-2 3,1%

Dinamo - Craiova 1-1 3,8%

Oțelul - FCSB 1-4 4,7%

ETAPA 28

Rapid - Dinamo 2-1 3,9%

FCSB - Metaloglobus 4-1 4,7%

7,9% e cel mai mare rating al unui meci de fotbal transmis în România în 2026: Universitatea Craiova - FCSB 1-0, disputat în etapa a 27-a a Ligii 1, aproape dublu față de derby-ul de sâmbătă, Rapid - Craiova (4,1%)

Ce urmează pentru FCSB în play-out : meciuri lipsite de atractivitate

Începând din weekend-ul următor va debuta play-out-ul, în care FCSB va susține 9 meciuri: 5 acasă și 4 în deplasare.

Metaloglobus (Acasă)

UTA (Acasă)

Botoșani (Deplasare)

Oțelul (Acasă)

Farul (Deplasare)

Petrolul (Acasă)

Csikszereda (Deplasare)

Slobozia (Acasă)

Hermannstadt (Deplasare)

23 mai e data la care va avea loc primul baraj pentru ultimul loc de Conference League, între primele două clasate din play-out, după care, pe 3 mai e programată finala barajului, cu locul 3 sau 4 din play-off

