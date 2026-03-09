TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
TVR, în pericol Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani!

George Neagu
Publicat: 09.03.2026, ora 21:30
Actualizat: 09.03.2026, ora 21:33
  • Televiziunea Română riscă să-și întrerupă emisia din cauza necesității unor noi investiții, după 70 de ani de funcționare.
  • Astfel, posturile care aparțin televiziunii publice TVR ar putea rămâne fără emisie, printre care și TVR Sport.

Televiziunea Română are nevoie de noi investiții pentru a se înlocui infrastructura de producție a Direcţiei Ştiri şi Sport, sistem care a atins pragul de uzură tehnologică.

Televiziunea română, aproape de colaps. TVR Sport, în pericol

Despre necesitatea noilor investiții s-a discutat luni, întâlnire la care au participat Gheorghe-Ioan Bota, preşedintele Comisiei pentru Cultură şi Media a Senatului României, iar din partea SRTv Adriana Săftoiu, preşedinte-director general.

„Această investiţie este critică pentru înlocuirea infrastructurii de producţie a Direcţiei Ştiri şi Sport, sistem care a atins pragul de uzură tehnologică.

În lipsa unei intervenţii urgente, SRTv are un risc sistemic major de întrerupere a producţiei şi difuzării programelor de ştiri, respectiv la întreruperea emisiei serviciului public de televiziune, pentru prima dată în peste 70 de ani de funcţionare neîntreruptă a Televiziunii Române”, se arată în comunicatul Societății Române de Televiziune, citat de stiripesurse.ro.

Ce investiții sunt necesare:

  • Retehnologizarea Studiourilor Teritoriale ale Televiziunii Române

Cele 5 studiouri realizează producţia de conţinut în format HD, dar din anumite motive emisia către public se realizează în continuare în format SD.

  • Sistem automatizare emisie pentru canalele naţionale tematice şi cele internaţionale din portofoliul Societăţii Române de Televiziune

Implementarea unui sistem de automatizare de ultimă generaţie este necesară pentru gestionarea fluxurilor de emisie ale canalelor SRTv.

  • Sistem transport semnal înaltă definiţie peste internetul public cu întârziere mică pentru emisia de televiziune
  • Sistem modular creare profile de emisie pentru satelit, cablu si digital terestru
  • Modernizarea infrastructurii de servere şi achiziţia unor sisteme de stocare de date pentru sistemele vitale

Bugetul instituției este prea mic

Adriana Săftoiu, preşedinte-director general al SRTv, a precizat că bugetul instituției este prea mic pentru a se realiza astfel de îmbunătățiri ale infrastructurii.

Sunt alocate anual 500 de milioane de lei pentru funcţionarea Televiziunii, iar 395 de milioane de lei sunt alocate salariilor.

Gheorghe-Ioan Bota, preşedintele Comisiei pentru Cultură şi Media a Senatului României, este de acord cu mărirea bugetului pentru a asigura continuarea emisiei Televiziunii Române.

Televiziunea Română include mai multe canale naționale, printre care și TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, Cultural și Sport, dar și internaționale, cum ar fi TVR Internațional sau TVR Moldova.

