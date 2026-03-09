„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”

Victor Pițurcă (69 de ani) a comentat numirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) în funcția de antrenor principal la FCSB.

Fostul selecționer al naționalei României consideră că Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, s-a grăbit când a luat această decizie.

Gigi Becali a anunțat, duminică, că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al celor de la FCSB, după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia.

Luni, finanțatorul campioanei și fostul tehnician al Universității Craiova s-au întâlnit pentru a discuta ultimele detalii ale înțelegerii.

Victor Pițurcă: „Mi se pare o afacere sortită eșecului”

Victor Pițurcă a reacționat după ce Mirel Rădoi a fost numit antrenorul principal al celor de la FCSB.

„Nu îmi place subiectul, fiindcă nu e treaba mea și nu vreau să deranjez pe cineva. Dar dacă m-ați întrebat, o să vă spun părerea mea.

Din start, mie mi se pare o afacere sortită eșecului! Cunoscându-i pe amândoi, dar și situația care se derulează la acest club de atâția ani.

E o decizie luată în pripă, negândită. Gigi e disperat că echipa nu a ajuns în play-off. Nu mai e persoana aia sigură pe ea din urmă cu ceva timp. Și acum încearcă să găsească soluții foarte rapid, dar și nerealiste. Ce afacere e asta, când aduci un antrenor pe care vrei să-l ții două luni și jumătate?!

Gândiți-vă că vine Mirel Rădoi și pierde un meci. Se va da vina pe jucători, normal. Dar dacă pierde încă un meci? Ce se întâmplă atunci?? Intervine Gigi, că doar n-o să lase echipa să intre în faliment fotbalistic, nu?! De aceea zic că nu văd o finalitate.

Fiindcă e foarte clar că Gigi nu se va putea abține. Dar Mirel vine la o echipă din play-out, unde atmosfera este foarte încărcată. Și jucătorii ce vor zice, că vine un antrenor pentru două luni și jumătate?!

Rădoi apucă să se impună în două luni la o echipă unde se știe de atâția ani cum se derulează lucrurile?! E foarte greu, situația este dificilă”, a spus Victor Pițurcă, conform gsp.ro.

Aud că vine un antrenor care e și rudă cu el, că vine pentru puțin timp să ajute echipa și gratis! Ce-i asta?! Fotbalul este o afacere. Când îl păcălești, te lovesc problemele de unde nu te aștepți Victor Pițurcă

Victor Pițurcă: „Ar fi trebuit să rămână”

Pițurcă e de părere că Elias Charalambous ar fi trebuit să continue la FCSB.

„Nu știu dacă foștii antrenori și-au dat demisia sau au fost obligați, dar, după părerea mea, ei ar fi trebuit să rămână, să ducă treaba până la sfârșit. Așa ar fi fost bine.

Sau, dacă vrei să faci lucrurile ca un profesionist, îl aduci pe Mirel, îi faci contract pe doi ani și jumătate sau mai mult, dacă ai încredere în el, și pleci la treabă. Așa, după ce se întâmplă acum, eu nu cred în acest proiect”, a mai spus fostul selecționer.

Mă gândesc la Mirel, că vine la o echipă în degringoladă, cu jucători debusolați. Ce poate face el în două luni și jumătate?! Jucătorii sunt afectați și, dacă știu că tu stai așa puțin, e dificil să gestionezi un asemenea moment. Pentru că în play-out se joacă altfel, se joacă pentru supraviețuire Victor Pițurcă

VIDEO. Declarațiile lui Mirel Rădoi, după întâlnirea cu Gigi Becali

„ Ce-o să facă, o să antreneze gratis toată cariera?!”

Victor Pițurcă a explicat și motivul pentru care Mirel Rădoi a venit să antreneze la FCSB, după părerea sa.

„Interesul de a antrena l-a determinat să vină. Că doar nu avea el grija FCSB. Nu vrea bani, deci doar să antreneze, probabil. Deși înțeleg că are alt aranjament din vară.

Asta că nu vrea bani e iar un gest neprofesionist. Păi, de acum ce-o să facă, o să antreneze gratis toată cariera?! Nu înțeleg ce înseamnă asta. Trebuie să fii plătit, să răspunzi pentru ce faci. Și, până la urmă, cine să-l tragă la răspundere, la situația în care e echipa acum?!

Nu văd ce poate face Mirel Rădoi într-un timp atât de scurt. Repet, nu vreau să deranjez, dar când iei niște măsuri benefice pentru echipă. Iar astea nu mi se par benefice! Pentru a rezolva problemele de la FCSB, un antrenor are nevoie de timp.

Păi, îți ia o lună cel puțin numai să evaluezi ce se întâmplă cu echipa. Fiindcă jucătorii nu sunt obișnuiți să joace în play-out.

Nu merge să vii cu nu știu ce disciplină, cu rigoare. Nu se poate așa, pe repede înainte! E o situație delicată. Dacă se face afacerea asta, atunci să aibă noroc! O să aibă nevoie de multă șansă”, a încheiat Victor Pițurcă.

VIDEO. Golul marcat de Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

