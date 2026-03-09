După încheierea meciului CFR Cluj - Dinamo 2-0, cunoaștem programul complet din play-off-ul Ligii 1 2025-2026

În afară de weekendul 28-29 martie, care vine imediat după barajul Turcia - România, se va juca în fiecare săptămână până la finalul lunii mai.

Echipele care vor participa în play-off sunt: U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș.

Locul 1 din play-off participă în preliminariile Ligii Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în preliminariile Conference League. Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

Clasamentul la intrarea în play-off

Echipă Puncte 1. U Craiova 30 2. Rapid 28 3. U Cluj 27 4. CFR Cluj 27* 5. Dinamo 26 6. FC Argeș 25 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

Programul play-off-ului din Liga 1:

Etapa 1

U Craiova - FC Argeș

Rapid - Dinamo

U Cluj - CFR

Etapa 2

Dinamo - U Craiova

CFR Cluj - Rapid

FC Argeș - U Cluj

Etapa 3

U Craiova - CFR Cluj

Rapid - U Cluj

FC Argeș - Dinamo

Etapa 4

U Cluj - U Craiova

CFR Cluj - Dinamo

Rapid - FC Argeș

Etapa 5

U Craiova - Rapid

Dinamo - U Cluj

FC Argeș - CFR Cluj

Etapa 6

FC Argeș - U Craiova

Dinamo - Rapid

CFR Cluj - U Cluj

Etapa 7

U Craiova - Dinamo

Rapid - CFR Cluj

U Cluj - FC Argeș

Etapa 8

CFR Cluj - U Craiova

U Cluj - Rapid

Dinamo - FC Argeș

Etapa 9

U Craiova - U Cluj

Dinamo - CFR Cluj

FC Argeș - Rapid

Etapa 10

Rapid - U Craiova

U Cluj - Dinamo

CFR Cluj - FC Argeș

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta? U Craiova % Rapid % U Cluj % CFR Cluj % Dinamo % FC Argeș %

Cum pot ajunge echipele din România în competițiile UEFA

În România, un club poate accede în cupele europene prin mai multe căi.

Primele trei echipe clasate la finalul play-off-ului Superligii primesc locuri pentru cupele europene, astfel:

Locul 1: Acces în turul 1 preliminar al UEFA Champions League.

Acces în turul 1 preliminar al UEFA Champions League. Locul 2: Calificare în turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

Calificare în turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Locul 3: Participare la un baraj împotriva câștigătoarei duelului dintre locurile 1 și 2 din play-out, pentru un loc în preliminariile UEFA Conference League.

Locul 4 poate avea șansa şi el şansa de a juca în Europa dacă echipa câștigătoare a Cupei României este deja calificată în cupele europene prin clasamentul din play-off.

De asemenea, echipa care câștigă Cupa României obține calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Europa League.

Echipele clasate pe locurile 7 și 8 în play-out dispută un meci de baraj. Câștigătoarea acestui meci joacă apoi un alt baraj împotriva echipei clasate pe locul 3 sau 4 în play-off, pentru un loc în preliminariile UEFA Conference League.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport