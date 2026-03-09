- După încheierea meciului CFR Cluj - Dinamo 2-0, cunoaștem programul complet din play-off-ul Ligii 1 2025-2026
În afară de weekendul 28-29 martie, care vine imediat după barajul Turcia - România, se va juca în fiecare săptămână până la finalul lunii mai.
Echipele care vor participa în play-off sunt: U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș.
Locul 1 din play-off participă în preliminariile Ligii Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în preliminariile Conference League. Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Conference League.
Clasamentul la intrarea în play-off
|Echipă
|Puncte
|1. U Craiova
|30
|2. Rapid
|28
|3. U Cluj
|27
|4. CFR Cluj
|27*
|5. Dinamo
|26
|6. FC Argeș
|25
Programul play-off-ului din Liga 1:
Etapa 1
- U Craiova - FC Argeș
- Rapid - Dinamo
- U Cluj - CFR
Etapa 2
- Dinamo - U Craiova
- CFR Cluj - Rapid
- FC Argeș - U Cluj
Etapa 3
- U Craiova - CFR Cluj
- Rapid - U Cluj
- FC Argeș - Dinamo
Etapa 4
- U Cluj - U Craiova
- CFR Cluj - Dinamo
- Rapid - FC Argeș
Etapa 5
- U Craiova - Rapid
- Dinamo - U Cluj
- FC Argeș - CFR Cluj
Etapa 6
- FC Argeș - U Craiova
- Dinamo - Rapid
- CFR Cluj - U Cluj
Etapa 7
- U Craiova - Dinamo
- Rapid - CFR Cluj
- U Cluj - FC Argeș
Etapa 8
- CFR Cluj - U Craiova
- U Cluj - Rapid
- Dinamo - FC Argeș
Etapa 9
- U Craiova - U Cluj
- Dinamo - CFR Cluj
- FC Argeș - Rapid
Etapa 10
- Rapid - U Craiova
- U Cluj - Dinamo
- CFR Cluj - FC Argeș
Cum pot ajunge echipele din România în competițiile UEFA
În România, un club poate accede în cupele europene prin mai multe căi.
Primele trei echipe clasate la finalul play-off-ului Superligii primesc locuri pentru cupele europene, astfel:
- Locul 1: Acces în turul 1 preliminar al UEFA Champions League.
- Locul 2: Calificare în turul 2 preliminar al UEFA Conference League.
- Locul 3: Participare la un baraj împotriva câștigătoarei duelului dintre locurile 1 și 2 din play-out, pentru un loc în preliminariile UEFA Conference League.
Locul 4 poate avea șansa şi el şansa de a juca în Europa dacă echipa câștigătoare a Cupei României este deja calificată în cupele europene prin clasamentul din play-off.
De asemenea, echipa care câștigă Cupa României obține calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Europa League.
Echipele clasate pe locurile 7 și 8 în play-out dispută un meci de baraj. Câștigătoarea acestui meci joacă apoi un alt baraj împotriva echipei clasate pe locul 3 sau 4 în play-off, pentru un loc în preliminariile UEFA Conference League.