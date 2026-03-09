Program Liga 1 LPF a stabilit data și ora pentru prima etapă din play-out. Când se joacă FCSB - Metaloglobus

- Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul primei etape din play-out-ul Ligii 1.
- Sezonul regulat a ajuns la final pentru echipele din a doua jumătate a clasamentului, iar programul pentru cele din play-off se va stabili după meciul de azi, dintre CFR Cluj și Dinamo.
Prima etapă a play-out-ului va începe vineri, cu duelul dintre Oțelul și Csikszereda, și se va încheia luni, cu partida Botoșani - Unirea Slobozia.
Campioana FCSB se află în premieră în play-out, unde va lupta pentru primele două locuri, care duc la barajul pentru Conference League.
Programul etapei #1 din play-out-ul Ligii 1
Vineri, 13 martie
- Oțelul Galați - Csikszereda, ora 17:30
- FCSB - Metaloglobus, ora 20:30
Sâmbătă, 14 martie
- Farul - Petrolul, ora 18:15
Duminică, 15 martie
- UTA Arad - Hermannstadt, ora 15:00
Luni, 16 martie
- FC Botoșani - Unirea Slobozia, ora 17:30
Cum arată clasamentul în play-out, după înjumătățirea punctelor
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7. FCSB
|0
|23
|8. UTA Arad
|0
|22
|9. FC Botoșani
|0
|21
|10. Oțelul Galați
|0
|21
|11. Farul Constanța
|0
|19
|12. Petrolul Ploiești
|0
|16
|13. Csikszereda
|0
|16
|14. Unirea Slobozia
|0
|13
|15. Hermannstadt
|0
|12
|16. Metaloglobus
|0
|6