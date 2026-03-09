Program Liga 1 LPF a stabilit data și ora pentru prima etapă din play-out. Când se joacă FCSB - Metaloglobus

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul primei etape din play-out-ul Ligii 1.

Sezonul regulat a ajuns la final pentru echipele din a doua jumătate a clasamentului, iar programul pentru cele din play-off se va stabili după meciul de azi, dintre CFR Cluj și Dinamo.

Prima etapă a play-out-ului va începe vineri, cu duelul dintre Oțelul și Csikszereda, și se va încheia luni, cu partida Botoșani - Unirea Slobozia.

Campioana FCSB se află în premieră în play-out, unde va lupta pentru primele două locuri, care duc la barajul pentru Conference League.

Programul etapei #1 din play-out -ul Ligii 1

Vineri, 13 martie

Oțelul Galați - Csikszereda, ora 17:30

FCSB - Metaloglobus, ora 20:30

Sâmbătă, 14 martie

Farul - Petrolul, ora 18:15

Duminică, 15 martie

UTA Arad - Hermannstadt, ora 15:00

Luni, 16 martie

FC Botoșani - Unirea Slobozia, ora 17:30

Cum arată clasamentul în play-out , după înjumătățirea punctelor

Loc/Echipă Meciuri Puncte 7. FCSB 0 23 8. UTA Arad 0 22 9. FC Botoșani 0 21 10. Oțelul Galați 0 21 11. Farul Constanța 0 19 12. Petrolul Ploiești 0 16 13. Csikszereda 0 16 14. Unirea Slobozia 0 13 15. Hermannstadt 0 12 16. Metaloglobus 0 6

