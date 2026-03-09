„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”

Rapid - U Craiova 1-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, a răbufnit după ce Bancu a reclamat scandările rasiste la adresa lui Ștefan Baiaram (23 de ani), jucătorul oltenilor.

În meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova de duminică, din Giulești, Ștefan Baiaram a fost din nou victima rasismului. S-a mai întâmplat în meciul cu Dinamo, în etapa 26.

Victor Angelescu: „Mi se pare culmea că trebuie să comentăm o chestie de genul ăsta”

Victor Angelescu a reacționat după scandările rasiste adresate lui Ștefan Baiaram, jucătorul Craiovei. Nicușor Bancu vorbise la finalul meciului despre respectivele derapaje.

„La noi nu s-a auzit. Adică nu știam despre ce vorbește Bancu cu arbitrul la momentele respective. După aia am înțeles că Bancu i-ar fi transmis că niște suporteri de la Tribuna a doua i-ar fi strigat asta lui Baiaram.

Nu știu exact ce să comentez. Mi se pare culmea că trebuie să comentăm o chestie de genul ăsta când e al treilea meci al nostru care este oprit. Cred că e primul sezon când arbitrii în sfârșit fac apel la a se opri asemenea lucruri.

Reacția (n.r. - lui Bancu) nu mi se pare ok, reacția de la flash-interviu. Păi, cum să ne suspende pe noi, când pe fiecare stadion unde mergem trebuie oprit meciul?!

Din ce știu, arbitrul nu a auzit așa ceva. Dar, repet, cred că oricare ar fi, că au fost suporterii noștri, suporterii Craiovei, orice fel de suporter, cred că ar trebui să ne abținem de la asemenea remarci”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

Nu este frumos față de colegul meu Baiaram. Sper să învețe ceva. Arbitrii au notat, știu ei mai bine. Sper ca în viitor să nu se mai repete, el a pățit-o și la Dinamo. Vedem ce se va întâmpla cu cei de la Rapid, că nu e ok față de Baiaram Nicușor Bancu, jucătorul Universității Craiova

Victor Angelescu: „Păi, noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”

După declarațiile președintelui Rapidului, comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a intervenit și a precizat:

„Mie mi se pare că este mult mai periculos ceea ce i s-a întâmplat lui Baiaram. Acolo este un caz de rasism punctual. Știu că nu o să fie de acord cu mine Victor (Angelescu)”.

Auzind cele spuse de Cosmescu, Victor Angelescu a răbufnit:

„Păi, noi am avut bannere cu «Mori, țigane!» (n.r. - la adresa Rapidului). Dacă până acum s-au acceptat toate astea, toate cântecele, atunci înseamnă că, dacă eram Baiaram, cred că cel mai bine mă simțeam pe Giulești.

Păi, îmi zic țiganii că sunt țigan? Dacă Rapidul a ajuns să aibă ceva cu țiganii, înseamnă că aberăm aici.

Noi încercăm de-atâta timp să oprim chestiile astea. Încă o dată, dacă cineva i-a strigat la modul urât, că nu știu (n.r. dacă e așa), nu este ceva normal”, a adăugat oficialul Rapidului.

Nu-l văd pe Bancu să se fi dus doar așa, ca să inventeze. Ce s-a întâmplat cu jucătorul nostru (n.r. - Baiaram) face o egalitate între ceea ce s-a întâmplat când ne-a suspendat jucătorul (n.r. - tot pe Baiaram, după meciul cu Dinamo, 2 etape) și cere, tot la fel, o suspendare. Dar e greu să se întâmple așa ceva Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova

VIDEO: Golul marcat de Alex Dobre în meciul Rapid - U Craiova 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport