Biletul Zilei XBets.ro marți, 17 februarie 2026 - cota 6.88 din Play-off Champions League
Biletul Zilei XBets.ro marți, 17 februarie 2026 - cota 6.88 din Play-off Champions League

alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 12:01
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 12:14
  • Astăzi sunt programate primele 4 meciuri din play-off-ul pentru optimile Champions League. De la ora 19:45 Galatasaray va primi vizita celor de la Juventus Torino.
  • Meciurile Monaco vs PSG, Benfica Lisabona vs Real Madrid și Borussia Dortmund vs Atalanta Bergamo vor începe de la ora 22:00.

Pentru Biletul Zilei XBets.ro am ales selecții din toate cele 4 meciuri. Combinate pe un bilet multiplu am obținut cota 6.88. Dacă plasăm acest bilet la Superbet cu o miză de 100 de lei, câștigul poate fi de 711,53 lei prin deblocarea Superbonus.

Biletul Zilei XBets.ro – 17 februarie 2026 – cota 6.88

MeciPronosticCotă
Galatasaray vs JuventusX2 &peste 1,5 goluri1.64
Benfica vs Real MadridGG1.57
Dortmund vs AtalantaGG1.61
Monaco vs PSG2 & peste 1,5 goluri1.66

Galatasaray vs Juventus – profită turcii de frustrarea torinezilor?

Primul meci din Play-off Champions League se va juca pe Rams Park din Istanbul, de la ora 19:45. Ambele echipe au obținut doar câte 3 victorii în Grupă, dar au fost despărțite de 7 locuri în clasament. Juventus pare a fi favorită, cu cota 1.32 să avanseze în optimi. Turcii au însă un lot valoros, cu jucători care pot face diferența.

Galatasaray este lider în Turcia, în timp ce Juventus este pe 5 în Serie A. „Bătrâna Doamnă” se prezintă la acest meci după scandalul iscat de eliminarea gratuită a lui Kalulu în derby-ul cu Inter. O calificare în optimile UCL ar mai îndulci amarul suporterilor torinezi, iar pentru asta ar fi nevoie de un rezultat bun în Turcia.

PONT: Galatasaray vs Juventus – X2 și peste 1,5 goluri – cota 1.64

Benfica vs Real Madrid – spaniolii în căutarea revanșei

În urmă cu mai puțin de o lună, pe da Luz, Benfica câștiga cu 4-2 meciul cu Real și obținea calificarea în Play-off. Erou a fost portarul Trubin care a înscris la ultima fază a meciului. Împerecherea pentru play-off a făcut ca cele două echipe să se întâlnească în dublă manșă pentru a stabili care dintre ele va merge în optimi.

Pentru a emite pretenții, Benfica trebuie să câștige prima manșă care se va juca de la ora 22:00 la Lisabona. Fotbaliștii antrenați de Jose Mourinho, fost tehnician al lui Real, sunt super-motivați pentru acest meci, dar vor avea de înfruntat un Real plin de încredere după ce a depășit-o pe Barcelona în LaLiga. Spectatorii neutri așteaptă un meci cu multe faze de poartă și goluri de ambele părți.

PONT: Benfica vs Real – GG – cota 1.57

Dortmund vs Atalanta – eficiența va face diferența

Borussia Dortmund și Atalanta sunt două dintre cele mai ofensive echipe ale momentului. Sub comanda lui Niko Kovac, galben-negrii au o serie incredibilă de 15 meciuri fără înfrângere în campionat, dar nu au câștigat în ultimele 3 meciuri din UCL (2 înfrângeri). Un traseu asemănător are și Atalanta care în 2026 nu a pierdut în Serie A (6 victorii din 8 meciuri), dar a pierdut cele două meciuri din Champions League: 0-1 cu Royale Union SG și 2-3 cu Athletic Bilbao.

Pentru Biletul Zilei XBets mizăm pe un meci în care vor marca ambele combatante. Dortmund a înscris în 7 din cele 9 meciuri jucate în 2026, în timp ce Atalanta a scuturat poarta adversă în 9 dintre cele 11 meciuri jucate în acest an. Ambele echipe își creează multe faze de poartă, rezultatul urmând să fie stabilit de eficiența atacanților.

PONT: Dortmund vs Atalanta – GG – cota 1.61

Monaco vs PSG – cine va reprezenta Franța în optimi?

Pentru al doilea an consecutiv, cele două reprezentante ale Franței care au ieșit din Grupă sunt nevoite să se înfrunte pentru optimile Champions League. Anul trecut s-au înfruntat PSG și Brest, iar în acest an parizienii vor juca împotriva celor de la Monaco.

PSG este marea favorită a acestei duble, cu atât mai mult cu cât anul 2026 nu este unul tocmai bun pentru echipa din Principat. Totuși, monegascii nu au pierdut pe propriul teren în Grupa Champions și au câștigat meciul de campionat cu 1-0. Credem că PSG va forța pentru a lua o opțiune serioasă de calificare încă din meciul din seara aceasta.

PONT: Monaco vs PSG – 2 & peste 1,5 goluri – cota 1.66

Intră pe XBets.ro pentru mai multe bilete pariuri azi!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

