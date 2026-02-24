Biletul Zilei XBets.ro marți, 24 februarie 2026 – cota 2.79 din Champions League
Biletul Zilei XBets.ro marți, 24 februarie 2026 – cota 2.79 din Champions League

Publicat: 24.02.2026, ora 11:08
Actualizat: 24.02.2026, ora 11:15
  • Astăzi vom afla primele 4 echipe calificate în optimile Champions League din Play-off.
  • De fapt, Newcastle este ca și calificată după ce a câștigat cu 6-1 meciul cu Qarabag disputat în Azerbaidjan.
  • Celelalte 3 echipe se vor stabili în urma duelurilor Atletico Madrid vs Club Brugge , Inter Milano vs Bodo/Glimt și Bayer Leverkusen vs Olympiakos.

Tot aceste 3 meciuri ne furnizează și selecțiile pentru Biletul Zilei XBets.ro – 24 februarie 2026. Biletul a fost plasat la Superbet și are cota finală 2.79.

Biletul Zilei – Play-off Champions League – 24 februarie 2026

MeciPronosticCotă
Atletico Madrid vs Club BruggeAtletico se califică în 90 min1.42
Inter Milano vs Bodo/Glimt1 & peste 1,5 goluri1.33
Leverkusen vs Olympiakos1X & sub 4,5 goluri1.48

Atletico Madrid vs Club Brugge – test dificil pentru Simeone

Atletico Madrid și Club Brugge au oferit un meci spectaculos în tur. Partida de pe Jan Breydel Stadium s-a încheiat cu un greu de anticipat 3-3. Cel mai probabil, returul de pe Metropolitano Stadium nu se va mai disputa în aceleași coordonate. Simeone va lua măsurile necesare pentru ca echipa sa să nu mai fie luată prin surprindere de inventivii atacanți belgieni.

Având în vedere programul încărcat și returul cu Barcelona din Cupa Regelui care se joacă peste o săptămână, Atletico Madrid va forța calificarea în timpul regulamentar. Avantajul valorii și al experienței este de partea „Los Colchoneros” care nu ar trebui să se încurce în acest meci.

PONT: Atletico Madrid vs Club Brugge – Atletico Madrid se califică în timp regulamentar – cota 1.42

Inter vs Bodo/Glimt – Cristi Chivu, cu spatele la zid

Deși în campionat Inter a luat un avans de 10 puncte după 26 de meciuri, ratarea calificării în optimile Champions League ar fi o piatră de moară pe umerii lui Cristian Chivu, cu atât mai mult cu cât aceasta ar veni în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt. În tur, în Norvegia, italienii au fost învinși cu 3-1, după o repriză secundă în care nu au contat.

Pentru a se califica în timp regulamentar, fotbaliștii lui Inter ar trebui să câștige la 3 goluri diferență, lucru pe care echipa italiană nu l-a reușit niciodată în duble eliminatorii în Champions League. Valoarea este de partea italienilor, dar se vede o anumită dificultate în a crea ocazii clare. Totuși, pentru Biletul Zilei XBets.ro – 24 februarie 2026 mizăm pe victoria italienilor într-un meci cu cel puțin două goluri marcate.

PONT: Inter vs Bodo/Glimt – 1 & peste 1,5 goluri – cota 1.33

Bayer Leverkusen vs Olympiakos – nemții trebuie să gestioneze rezultatul din tur

Leverkusen a câștigat cu 2-0 meciul tur cu Olympiakos din Play-off Optimi Champions League. Nemții au controlat partida, iar grecii au avut puține oportunități. Fotbaliștii antrenați de suedezul Kasper Hjulmand trebuie doar să gestioneze corect meciul de astăzi pentru a avansa în optimi. Eșecul cu 0-1 în meciul cu Union Berlin, care a pus capăt unei serii de 7 meciuri fără înfrângere, ar trebui să-i pună în gardă.

Victoria de la Pireu a fost prima obținută de Leverkusen într-un meci disputat în deplasare în fazele eliminatorii din Champions League. Olympiakos, câștigătoarea UEFA Conference League în sezonul trecut, este o echipă imprevizibilă, care nu a pierdut în ultimele 10 deplasări în meciuri oficiale. Cu toate astea nemții sunt favoriți să obțină un rezultat pozitiv. Ei au pierdut doar 2 dintre ultimele 18 meciuri disputate pe propriul teren în cupele europene.

PONT: Bayer Leverkusen vs Olympiakos – 1X & sub 4,5 goluri – cota 1.48

Biletul Zilei
