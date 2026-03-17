Se ia de șefii Rapidului Fostul arbitru FIFA e de părere că giuleștenii au gestionat greșit situația după derby-ul cu Dinamo: „Ar fi trebuit să facă asta”

Rapid - Dinamo 3-2. Constantin Zotta (63 de ani), fost arbitru FIFA și actual analist la Prima Sport, a criticat conducerea giuleștenilor pentru modul în care a gestionat situația de după derby.

Zotta consideră că Rapid trebuia să fie mai vocală, la fel cum a procedat Dinamo, după controversele apărute după golul de 2-2 marcat de Claudiu Petrila.

Dinamoviștii au reclamat că înaintea șutului decisiv ar fi existat un fault comis de Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi, însă „centralul” Istvan Kovacs a validat golul.

Constantin Zotta critică conducerea clubului Rapid: „Greșește foarte mult”

În contextul în care Dinamo a protestat vehement după faultul comis asupra lui Musi, Constantin Zotta a venit cu o serie de critici la adresa conducerii Rapidului din cauza faptului că nu a protestat la rândul ei.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a răbufnit în două rânduri, cerând suspendarea lui Istvan Kovacs și precizând că a fost o „viciere de rezultat”.

„Până la urmă, clubul Dinamo își face treaba, pune presiune în continuare, atacă, e normal să facă așa.

Cred că cei din conducerea Rapidului ar fi trebuit să facă la fel. Această semi-tăcere, practic, te conduce la ideea că au dreptate adversarii (n.r. - Dinamo).

Cred că aici Rapidul greșește și greșește foarte mult. Că tace”, a spus Constantin Zotta la Prima Sport.

VIDEO. Golul marcat de Claudiu Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

Și Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a răbufnit după eșecul din derby la adresa arbitrajului, susținând că „Dinamo nu e respectată”.

Totuși, Victor Angelescu, președintele Rapidului, consideră că Istvan Kovacs a luat decizia corectă de a nu acorda fault la intrarea lui Borza asupra lui Musi. Acesta i-a ironizat pe rivali, spunând că „100% e doar frustrare”.

Andrei Nicolescu își menține poziția: „O să rămânem fără sponsori, fără oameni la stadion”

Întrebat dacă va cere suspendarea arbitrului Istvan Kovacs, oficialul clubului Dinamo a răspuns ferm:

„Evident. Vom cere și conversația de la VAR, și recuzarea celor doi arbitri, inclusiv zona VAR”, a declarat Nicolescu, conform fanatik.ro.

Președintele „câinilor” a precizat că va cere ca Kovacs și Cătălin Popa, arbitrul VAR de la meciul cu Rapid, să nu mai arbitreze partidele disputate de Dinamo.

„Dacă se poate să nu ne mai întâlnim, pentru că e foarte complicat. Îmi aduc aminte de meciul cu FCSB, în care același cuplu de arbitri nu a văzut un henț evident la Ngezana sau la Dawa. Atunci am încercat să fim foarte atenți în declarații și să arătăm respect pentru arbitrajul din România.”

„Lucrurile se văd mai grav. Dar asta e. Trebuie să mergem înainte. Din perspectiva mea, e o viciere de rezultat clară.

Dar ce mai contează acum în afară de faptul că o să facem niște reacții oficiale și că vorbim despre asta și că încercăm, prin mesajul pe care îl dăm, să arătăm că astfel de evenimente din fotbalul românesc știrbesc încrederea suporterilor, potențialilor investitori, oamenilor care vor să vină alături de fotbal.

Ce putem să facem? Și ce mai pot eu să fac este ce am și făcut, să candidez pentru Comitetul Executiv și să încerc din interior să influențez pozitiv toată această structură care să funcționeze mai bine.

E mai grav decât aseară, pentru că, dacă aseară aveam unele rețineri din a mă exprima foarte clar asupra fazei respective, revăzând și rediscutând cu toată lumea, este o greșeală impardonabilă din orice punct de vedere. Dacă ne referim de la calitatea și nivelul arbitrilor până la modalitatea în care a fost analizată această fază”, a continuat Andrei Nicolescu.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport