„Civilizații Clujului...” FOTO. Fanii CFR-ului au făcut prăpăd pe stadion, la derby-ul pierdut cu Universitatea

U Cluj - CFR Cluj 2-1. Fanii formației din Gruia au produs numeroase pagube pe Cluj Arena, în derby-ul din prima etapă din play-off. Ce s-a întâmplat pe stadion, în rândurile de mai jos.

U Cluj a dat lovitura în minutul 90, grație golului reușit de Oucasse Mendy, și a pus capăt seriei de 11 victorii consecutive ale rivalei CFR.

Derby-ul orașului Cluj dintre Universitatea și CFR a fost unul încins atât pe teren, cât și în tribune. Fanii echipei antrenate de Daniel Pancu au produs numeroase pagube pe Cluj Arena.

Suporterii CFR-ului au distrus la propriu băile din interiorul stadionului, au spart pereții și au rupt scaunele din peluză, pe care le-au aruncat pe pistă.

Pe gardul de protecție din peluză, aceștia au lipit mai multe abțibilduri astfel încât să se poată citi un cuvânt jignitor, la adresa rivalilor: „m**e”.

Pe pagina de Facebook „U Cluj Fans” s-a criticat dur comportamentul suporterilor clubului CFR.

„DISTRIBUIȚI!

«Civilizații Clujului…»

Aceiași care sunt prezentați mereu de presă drept «victimele» derby-ului și exemple de civilizație. Dar când vin pe stadion și distrug băile, rup instalațiile și aruncă totul pe pistă, dintr-odată nu mai spune nimeni nimic.

Poftim «civilizație».

Asta au lăsat în urma lor fanii celor din deal”, au scris fanii lui U Cluj.

În urma victoriei din prima etapă din play-off, U Cluj a urcat pe locul secund, cu 30 de puncte acumulate, la unul singur în spatele liderului Rapid.

CFR Cluj se poziționează pe locul 5, cu 27 de puncte.

VIDEO. Golul marcat de Mendy în U Cluj - CFR Cluj 2-1

Citește și

