Trend viral, varianta MM-Rădoi Mihai Stoica, postare nostalgică: „Welcome back!”

alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 11:03
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a făcut o comparație între două perioade diferite din cariera lui Mirel Rădoi (44 de ani): cea de jucător și cea de antrenor.

La începutul acestei luni, Mirel Rădoi a devenit antrenorul celor de la FCSB, după ce Elias Charalambous și-a dat demisia.

Fostul tehnician al Universității Craiova o va pregăti pe campioana României în play-out, acolo unde are ca obiectiv calificarea în Conference League.

Mihai Stoica, comparație între Rădoi 2006 și Rădoi 2026

Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, a amintit într-o postare pe Facebook de perioada în care Mirel Rădoi era jucătorul echipei, acesta făcând referire la luna martie din anul 2006.

Oficialul formației roș-albastre a postat și două fotografii, alături de Rădoi, din perioadele menționate.

„1. Martie 2026.

2. Martie 2006 (înainte de cel mai tare 1-1 din istorie).

Welcome back!”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Meciul la care face referire Mihai Stoica este duelul cu Rapid din sferturile Cupei UEFA, scor 1-1, de pe 30 martie 2006, în care Mirel Rădoi a fost căpitan.

FCSB și Rapid au remizat și în retur, scor 0-0, dar gruparea roș-albastră s-a calificat în semifinale datorită golului marcat în deplasare.

170 de meciuri
a jucat Mirel Rădoi pentru FCSB. A marcat 12 goluri și a oferit 5 pase decisive

În penultimul act al competiției, FCSB a dat peste Middlesbrough, formație care i-a cauzat una dintre cele mai dureroase eliminări din istorie: 1-0 în tur și 2-4 în retur.

Mirel Rădoi a debutat pe banca celor de la FCSB în prima partidă din play-out, scor 0-0 cu Metaloglobus.

