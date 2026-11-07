Împușcat mortal după un scandal Fotbalistul ucis avea 36 de ani. De la ce ar fi pornit  disputa din bar +11 foto
Bismarck (FOTO: Instagram @parnahybaoficial)
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Împușcat mortal după un scandal Fotbalistul ucis avea 36 de ani. De la ce ar fi pornit disputa din bar

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 12:44
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 12:52
  • Mijlocașul brazilian Bismarck Vinicyus Freire do Nascimento (36 de ani) a fost împușcat mortal vineri noaptea, într-un bar din centrul orașului Natal.
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Potrivit primelor informații transmise de Poliția Civilă, tragedia ar fi pornit de la o ceartă izbucnită în interiorul barului între fotbalist și un alt bărbat. Conflictul ar fi avut la bază, cel mai probabil, motive de gelozie.

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Mijlocașul brazilian Bismarck, împușcat mortal într-un bar. Avea 36 de ani

După altercație, suspectul a părăsit localul, însă s-a întors la scurt timp, de această dată înarmat, și a deschis focul asupra fotbalistului și a unei alte persoane, notează Globo Esporte.

Ambele victime au fost transportate de urgență la Spitalul Monsenhor Walfredo Gurgel. Bismarck nu a supraviețuit rănilor grave și a murit la spital, în timp ce cealaltă persoană împușcată a rămas sub supraveghere medicală.

Poliția a deschis o anchetă pentru omor și tentativă de omor, însă autorul atacului nu a fost încă identificat.

Oamenii legii au subliniat că gelozia reprezintă, în acest moment, doar una dintre pistele luate în calcul, cercetările fiind în desfășurare pentru stabilirea exactă a motivului care a dus la izbucnirea conflictului.

Bismarck a fost împușcat mortal. Fotbalistul avea 36 de ani (FOTO: captură video Globo Esporte)
Bismarck a fost împușcat mortal. Fotbalistul avea 36 de ani (FOTO: captură video Globo Esporte)

Galerie foto (11 imagini)

Barul în care a fost ucis Bismarck (FOTO: captură video Globo Esporte) Barul în care a fost ucis Bismarck (FOTO: captură video Globo Esporte) Barul în care a fost ucis Bismarck (FOTO: captură video Globo Esporte) Bismarck a fost împușcat mortal. Fotbalistul avea 36 de ani (FOTO: captură video Globo Esporte) Bismarck a fost împușcat mortal. Fotbalistul avea 36 de ani (FOTO: captură video Globo Esporte)
+11 Foto
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Mesajul familiei: „Cu cât îl prind mai repede, cu atât mai bine”

Tatăl fotbalistului a lansat un apel public către autorități: „Cu cât îl prind mai repede, cu atât mai bine”.

Acesta a vorbit și despre una dintre dorințele pe care nu a mai apucat să le vadă împlinite: aceea de a-și urmări fiul evoluând pentru o echipă din orașul natal. Tatăl era suporter al formației ABC, în timp ce mama fotbalistului susținea rivala America-RN.

„Mi-aș fi dorit să joace pentru ABC, ca să văd galeria strigându-i numele”.

Crescut în cartierul Passo da Patria, unde era cunoscut sub porecla „B10”, Bismarck lasă în urmă trei copii, în vârstă de 16, 7 și, respectiv, 3 ani.

Cine a fost Bismarck

Bismarck a avut o carieră de aproape 20 de ani în fotbalul brazilian, evoluând pentru aproape 30 de cluburi, printre care Fortaleza, Campinense, CSA și Santa Cruz.

A câștigat trei titluri statale consecutive cu Fortaleza (2008-2010) și Copa do Nordeste, în 2013, cu Campinense.

În 2026, jucase pentru Luminense, Parnahyba și Rio Branco-PR, iar recent semnase cu Olimpia pentru sezonul 2027.

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