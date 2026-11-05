Black Friday pe Trendyol Iată ce produse îți recomandă Smiley, Gina și Theo Rose
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Black Friday pe Trendyol Iată ce produse îți recomandă Smiley, Gina și Theo Rose

alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 09:56
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 11:47
  • A început Black Friday pe Trendyol, iar până pe 15 noiembrie te așteaptă reduceri de până la 70% la o gamă largă de produse din toate categoriile disponibile pe platformă.
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Pentru inspirație, poți descoperi și selecțiile celor trei ambasadori ai campaniei. Smiley, Gina și Theo Rose și-au ales produsele preferate de pe Trendyol, de la piese vestimentare și accesorii pentru sezonul rece până la obiecte care fac casa mai practică și mai primitoare. Iată câteva idei de shopping pe care le poți adapta propriului stil.

Black Friday pe Trendyol Iată ce produse îți recomandă Smiley, Gina și Theo Rose Black Friday pe Trendyol Iată ce produse îți recomandă Smiley, Gina și Theo Rose

Smiley: combinații relaxate, cu accente originale

În selecția lui Smiley, stilul casual se întâlnește cu influențe streetwear și piese care ies în evidență prin croială, imprimeu sau textură. Dacă îți plac ținutele lejere, dar vrei să eviți combinațiile previzibile, poți porni de la câteva elemente inspirate de recomandările sale.

O pereche de pantaloni eleganți cu talie înaltă, pense și croială largă poate fi baza unei ținute confortabile, cu un aer urban. Croiala amplă îi face ușor de integrat atât în combinații casual, cât și în unele mai atent construite.

Black Friday pe Trendyol Iată ce produse îți recomandă Smiley, Gina și Theo Rose Black Friday pe Trendyol Iată ce produse îți recomandă Smiley, Gina și Theo Rose

Pentru partea de sus, poți alege un tricou oversized din bumbac, cu imprimeu grafic, pentru un look relaxat, sau o cămașă oversized din bumbac, potrivită pentru sezonul rece, dacă preferi un plus de structură. O curea maro din piele întoarsă completează ținuta și adaugă o notă discretă de contrast.

Theo Rose: piese statement și ținute pentru sezonul rece

Stilul lui Theo Rose îmbină piese actuale, croieli lejere și influențe streetwear cu articole clasice reinterpretate. Pentru selecția sa de Black Friday, artista a ales piese vestimentare potrivite pentru toamnă și iarnă, dar și accesorii care completează ținutele și le dau personalitate.

Un exemplu este trench-ul negru din piele, cu croială oversized și cordon în talie, o piesă care transformă chiar și o ținută simplă într-una cu atitudine.

Black Friday pe Trendyol Iată ce produse îți recomandă Smiley, Gina și Theo Rose Black Friday pe Trendyol Iată ce produse îți recomandă Smiley, Gina și Theo Rose

Pentru un look echilibrat, trench-ul poate fi purtat cu o bluză albastră cu guler drapat, care adaugă un detaliu elegant fără să încarce ținuta. Iar pentru zilele reci, o pereche de botine negre îmblănite, rezistente la apă, completează combinația și aduce un plus de confort.

Gina: mici detalii care fac casa mai primitoare

Gina aduce în selecția sa produse pentru casă și decorațiuni, cu accent pe combinația dintre funcționalitate și estetică. Sunt alegeri pentru cei care apreciază spațiile bine organizate, dar și micile detalii care transformă rutina zilnică într-o experiență mai plăcută. Printre recomandările sale se regăsesc și produse de la comercianți români.

Pentru organizarea garderobei, un set de huse transparente pentru depozitarea hainelor poate fi o soluție practică, mai ales atunci când schimbi hainele de sezon sau vrei să păstrezi textilele protejate și ușor de găsit.

Black Friday pe Trendyol Iată ce produse îți recomandă Smiley, Gina și Theo Rose Black Friday pe Trendyol Iată ce produse îți recomandă Smiley, Gina și Theo Rose

Pentru momentele de răgaz, o tavă din bambus pentru pliculețele de ceai, cu sertar pentru depozitare, ține lucrurile la îndemână și aduce un accent natural în bucătărie. Iar pentru un mic dejun servit cu mai multă grijă, o farfurie cu model în formă de inimă, din colecția „With Love” de la Villeroy & Boch este genul de detaliu care face diferența fără să fie nevoie de o ocazie specială.

Black Friday pe Trendyol: inspirație pentru stilul tău

Campania de Black Friday de pe Trendyol se desfășoară între 3 și 15 noiembrie, cu reduceri de până la 70% lao gamă largă de produse din toate categoriile disponibile pe platformă, de la modă, frumusețe și îngrijire personală, până la produse pentru casă, electronice, jucării și articole de la supermarket.

Intră pe Trendyol, descoperă recomandările celor trei ambasadori și explorează ofertele din categoriile tale preferate.

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