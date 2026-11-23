Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, și l-ar dori pe Risto Radunovic (34 de ani), fundașul de la FCSB, la echipa sa.

Muntenegreanul a vorbit despre viitorul său la FCSB la finalul partidei cu FC Argeș de duminică, încheiată cu scorul de 0-0.

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Risto Radunovic se află pe final de contract cu gruparea roș-albastră, însă Gigi Becali a anunțat recent că intenționează să prelungească înțelegerea cu jucătorul venit la FCSB în 2021.

FC Argeș - FCSB 0-0 . Bogdan Andone, interesat de Radunovic: „E un favorit de-ai mei”

La scurt timp după ce Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, și-a manifestat interesul pentru Risto Radunovic, și Bogdan Andone a recunoscut că și-ar dori să lucreze din nou cu fundașul muntenegrean.

Cei doi au colaborat la Astra Giurgiu în sezonul 2019/2020.

„Risto e un favorit de-ai mei, am avut ocazia să îl antrenez și la Astra Giurgiu, am avut un sezon extraordinar.

I-am zis lui Dani de anul trecut că ar fi principala țintă pentru noi, ne-ar ajuta pe mai multe poziții, e un lider, un jucător de echipă, cu experiență, cu calitate și un jucător cu caracter.

De ce să vină la FC Argeș? Ca să lucreze cu Dani Coman și cu mine!”, a declarat Andone, conform digisport.ro.

Bogdan Andone a vorbit și despre rezultatul înregistrat de echipa cu FCSB, după victoria obținută de FC Argeș cu Dinamo, 2-1, în etapa trecută.

„Cred că per ansamblu, da, sunt mulțumit. Vreau să îi felicit pe băieți, pentru efortul extraordinar pe care l-au făcut și pentru modul și felul în care au respectat planul tactic pe care l-am pregătit, cel puțin jucătorii de bandă, extremele.

I-am blocat destul de bine, am întâlnit o echipă cu multă calitate individuală, cu jucători care pot face diferența în orice moment al jocului.

Din punctul acesta de vedere, am făcut un meci bun. Băieții merită felicitați. E ciudat, am mai spus asta, mă repet cumva la infinit pentru că ăsta e adevărul până la urma.

Ne-am creat foarte multe situații, mai multe față de sezonul trecut. Aici intervine și calitatea jucătorului la finalizare, inspirația, și am avut de suferit aici.

Și în acea perioadă mai nefastă din punct de vedere al rezultatelor, au fost meciuri bune, chiar foarte bune unele, cu reprize bune. Știu că băieții se pregătesc bine, am analizat foarte bine adversarul”, a mai spus Andone.

Risto Radunovic: „Vom vedea ce decizie voi lua în iarnă”

La finalul meciului de la Mioveni, Risto Radunovic a vorbit despre viitorul său la FCSB.

„În privința viitorului meu, vom vedea ce decizie voi lua în iarnă. Nu vreau să vorbesc acum despre mine. Până atunci, îmi doresc să joc cât mai bine. Nu vreau să las loc de interpretări: mai am o lună de contract, iar ceea ce se va întâmpla în continuare rămâne de văzut.

Nu pot comenta aspectele care țin de conducerea clubului. Vreau doar să îi mulțumesc lui Mihai Stoica pentru tot ceea ce a făcut”, a declarat Radunovic, conform sursei citate.

244 de meciuri a jucat Risto Radunovic pentru FCSB, până acum. A marcat 9 goluri și a oferit 32 de pase decisive

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