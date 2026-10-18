„Sunt slabi rău de tot!” Critici dure după Rapid - Corvinul: „Fotbal? Nu știu deloc”

Bogdan Cosmescu, comentator sportiv, a criticat dur prestația Corvinului Hunedoara după înfrângerea cu Rapid, scor 0-2, din etapa #12 a Superligii.

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Rapid a avut nevoie de mai bine de o oră pentru a deschide scorul împotriva Corvinului.

Alexandru Dobre a marcat ambele goluri ale partidei, în minutele 61 și 76.

Bogdan Cosmescu, despre Corvinul Hunedoara:„Fotbal? Nu știu deloc”

Acesta consideră că echipa lui Florin Maxim are probleme la capitolul tehnică.

„Ăştia de la Corvinul… Ăsta e fotbalul românesc. Sunt slabi rău de tot. Ei trăiesc din organizare şi dintr-o condiţie fizică extraordinară. Fotbal? Nu ştiu deloc.

Ăsta este fotbalul românesc. Ei au 16 puncte pentru că sunt organizaţi şi pentru că aleargă, dar fac nişte greşeli individuale uriaşe”, a declarat Bogdan Cosmescu, conform primasport.ro.

După succesul cu Corvinul, echipa antrenată de Daniel Pancu a ajuns la cinci victorii consecutive în campionat.

Giuleștenii ocupă locul al doilea în Superliga, cu 27 de puncte, la două puncte în spatele liderului Dinamo.

De cealaltă parte, Corvinul Hunedoara rămâne pe locul 7, cu 16 puncte.

Ultimele 5 rezultate ale Corvinului Hunedoara:

17 octombrie: Rapid - Corvinul 2-0

9 octombrie: Corvinul - FC Voluntari 3-2

21 septembrie: Oțelul Galați - Corvinul 2-3

13 septembrie: Corvinul - Universitatea Craiova 0-1

6 septembrie: Petrolul - Corvinul 2-0

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