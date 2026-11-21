CFR Cluj - Oțelul 3-2. Rui Duarte, antrenorul gălățenilor a avut o reacție dură după eșecul suferit în Gruia, în etapa #16.

Paul Iacob (30 de ani) s-a prezentat la interviul de la finalul partidei doar „din obligație”

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Tehnicianul portughez a fost șocat de maniera de arbitraj și deciziile controversate luate de Istvan Kovacs, în timp ce fotbalistul Oțelului a ales o formă de protest.

CFR Cluj - Oțelul 3-2 . Rui Duarte: „Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat”

În ultimele minute din prima repriză, arbitrul a acordat un penalty discutabil în favoarea ardelenilor, iar ulterior l-a eliminat pe Miguel Silva pentru proteste, deși reacția jucătorului gălățean nu a părut a fi una exagerată.

„Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Este incredibil, dar asta este. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că toată lumea a văzut ce s-a întâmplat”, a fost mesajul scurt transmis de Rui Duarte după meci, la Prima Sport.

Ulterior, jucătorul Paul Iacob s-a prezentat la microfon și a boicotat interviul.

„Am venit să vorbesc în seara asta din obligație, nu suntem respectați și vreau să vă spun «o seară bună!»” , a spus Paul Iacob.

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