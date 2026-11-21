Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit despre posibila plecare de la CFR Cluj, la finalul partidei cu Oțelul Galați, 3-2.

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După ce Andrei Cordea a anunțat la flash-interviu că tehnicianul și-a anunțat despărțirea de club în vestiar, Șumudică a venit cu o declarație diferită.

Marius Șumudică: „Am o problemă gravă!”

Antrenorul a lăsat impresia că va pleca temporar, invocând probleme grave pe care le are de rezolvat la București, urmând să ia apoi o decizie finală.

„Am niște probleme personale pe care va trebui să mi le rezolv și nu mai necesită amânare. Și atunci le-am spus să se gândească și să joace meciul ăsta ca și cum ar fi ultimul meci al lui Șumudică.

Și dacă eu i-am respectat pe toată această perioadă, și ei să mă respecte și să joace acest meci ca și cum ar fi ultimul pentru Șumudică. Ăsta a fost mesajul pe care l-am spus.

(n.r. - Va pleca sau nu?) V-am spus că în momentul de față am niște probleme personale care necesită rezolvarea lor.

Voi vedea ce se va întâmpla în zilele următoare, trebuie să iau o decizie, trebuie să ajung la București și să iau o decizie. Și nu vreau să dezvolt foarte mult ce probleme, fiindcă nu este normal și nu ține de fotbal.

Sunt și sub spectrul acesta care mă macină foarte mult, cu problemele pe care le am, și va trebui să iau o decizie într-o zi, două, fiindcă sunt niște probleme pe care nu vreau să vi le dezvălui.

N-are nicio legătură cu ce probleme are CFR-ul. Este strict o decizie personală, în sensul că nici nu știu în momentul de față ce să vă spun, fiindcă vreau să rezolv. Este o problemă gravă, pe care trebuie să o rezolv”, a explicat Șumudică după meci, la Digi Sport.

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