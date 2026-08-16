„Ce antrenezi, aia joci” Bogdan Lobonț a analizat-o pe Rapid după înfrângerea cu Dinamo: „Să se lucreze mai mult” » Ce minusuri vede la Bellaarouch +39 foto
Bogdan Lobonț. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Ce antrenezi, aia joci” Bogdan Lobonț a analizat-o pe Rapid după înfrângerea cu Dinamo: „Să se lucreze mai mult” » Ce minusuri vede la Bellaarouch

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 16:54
  • Bogdan Lobonț (48 de ani), fost portar la Rapid și Dinamo, a analizat echipa pregătită de Daniel Pancu.
  • Giuleștenii au pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 0-1.
  • Lobonț a vorbit și despre Alaa Bellaarouch (24 de ani), portarul lui Dinamo, căruia i-a identificat și câteva puncte vulnerabile.
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Rapid a avut mai multe situații de gol, însă nu a reușit să marcheze.

Dinamo a profitat de una dintre puținele sale ocazii clare și a dat lovitura în minutul 73, prin Karamoko, după un contraatac inițiat de Hintsa.

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Bogdan Lobonț, despre problema Rapidului: „Trebuie să lucreze mult mai mult la ultimul gest”

„Îmi permit să aduc în discuție declarația pe care a făcut-o după meci, în care a spus că și la antrenament antrenează situații de 8 contra 2 și media este de un gol.

Vin și spun: ce antrenezi, aia joci. În toate meciurile pe care le-a jucat Rapidul până aseară a avut foarte multe situații. Și da, Daniel are dreptate că media este mult prea mică față de ceea ce ei își creează.

Concentrarea jucătorului scade în fața porții și a avut foarte multe situații extrem de favorabile. Trebuie să lucreze mult mai mult la ultimul gest, la ultima decizie. Jucătorii trebuie să lucreze”, a spus Bogdan Lobonț, conform sport.ro.

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

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Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
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Lobonț, despre Bellaarouch: „Are și el minusuri”

Fostul portar al naționalei a analizat și prestația lui Alaa Bellaarouch.

„Tot spunem că Bellaarouch a ținut Dinamo în joc cu intervențiile pe care le-a avut. În ultima perioadă, s-a vorbit despre noua achiziție a lui Dinamo. Da, are niște calități importante, dar, în același timp, are și niște puncte mai puțin importante care pot fi speculate.

Aici îmi permit, că am fost o carieră întreagă portar și nu am stat în față să rup bilete. Adversarul poate specula mai mult în ceea ce privește tehnica. Dacă ne uităm la situația în care Opruț a ieșit cu capul spart, la mingea înaltă, din punct de vedere tehnic, el a demonstrat niște minusuri. 

Dacă aș fi adversarul lui, l-aș pune mai mult sub presiune la mingile înalte, pentru că tehnica lui nu este cea mai eficientă. Aseară a prins mingea și a tras-o repede. S-a lovit de Opruț, a scăpat mingea. Adversarul poate să profite, poate să profite și la mingile cu pământul. La orice minge șutată cu pământul, el se duce pe burtă.

Vă garantez că, mai devreme sau mai târziu, el o să o scape, iar adversarul o să profite. Odată ce te-ai dus pe burtă, îți e mai dificil să te ridici și să intervii. Din punct de vedere tehnic, are și el minusuri.

Astea sunt detalii de care adversarul poate profita. Intrăm în detalii și mai fine, respingerile și devierile, tehnica lui de plonjon, el când cade, cade pe burtă. E mai dificil. Pierde mult timp să se ridice după un plonjon, dar aseară a avut intervenții foarte bune”, a mai spus Bogdan Lobonț

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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