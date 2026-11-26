Meciul Beșiktaș - Hapoel Beer Sheva a fost suspendat în minutul 25, după ce poliția din Batumi a pătruns în peluza fanilor turci, bătându-i și arestându-i! A folosit gaze lacrimogene!

Partida din Europa League s-a jucat în Georgia pentru că turcii nu au vrut să o găzduiască din cauza problemelor de securitate legate de echipa israeliană.

Duelul a fost reluat după o jumătate de oră și s-a încheiat cu victoria lui Beșiktaș, 2-1.

Descoperă în rândurile de mai jos tot ce s-a întâmplat.

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Acest meci, Beșiktaș - Hapoel Beer Sheva, din etapa a 5-a de Europa League, ar fi trebuit să se joace la Istanbul, pe arena „vulturilor”.

Dar turcii nu au vrut să găzduiască meciul de teama problemelor de securitate legate de echipa israeliană, care evoluează în partidele de „acasă” pe stadionul Giulești.

Incidente declanșate de steagul Palestinei în Beșiktaș - Hapoel

Au ales Batumi, crezând că totul va fi bine în orașul georgian.

Numai că duelul nu a fost deloc liniștit. S-au înregistrat incidente când partida nici nu începuse.

This evening, during the UEFA Europa League match between Beşiktaş (Turkey) and Hapoel Beer Sheva (Israel) in Batumi, Georgia, Georgian police attacked Beşiktaş supporters who unfurled Palestinian flags and attempted to prevent them from displaying the flags. https://t.co/WJywZr91D5 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) November 26, 2026

Polițiștii georgieni au observat că suporterii turci aveau un steag al Palestinei în peluză, i-au bătut pe fani și i-au arestat.

Polițiștii georgieni au intervenit și mai violent. Au folosit gaze lacrimogene

La jumătatea primei reprize, forțele de ordine locale au reacționat și mai dur. O intervenție și mai violentă, folosind și gaze lacrimogene, a scris Fotomac.

Susținătorii lui Beșiktaș afișaseră alt banner: „Revoltă împotriva ocupației, libertate pentru Palestina”.

Beşiktaş fans unfurled a banner reading “Resist the Occupation, Freedom for Palestine” in Batumi and unfurled the Palestine flag. The incidents began following a UEFA decision targeting Beşiktaş’s support for Palestine and an attack by Georgian police. https://t.co/OAW17hUEyC — Levent Kemal (@leventkemaI) November 26, 2026

S-au declanșat lupte între polițiști și ultrașii alb-negrilor. Un fan a fost rănit, fiind luat cu targa.

În minutul 25, arbitrul danez Morten Krogh a oprit meciul, jucătorii lui Beșiktaș le-au cerut fanilor să se liniștească pentru a putea continua.

Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarına saldırıyor. https://t.co/Nh1TMgmQFD — Efecan Öztaş (@oztasefecan80) November 26, 2026

Ceea ce nu s-a întâmplat și confruntarea a fost suspendată. Jucătorii și arbitrii s-au dus la vestiare.

Beșiktaș - Hapoel, reluat după 30 de minute. Au învins „vulturii”

Fanii lui Beșiktaș scandau, potrivit Hurriyet: „Conducere, trezește-te, protejează suporterii!”.

Crainicul a anunțat turcii din tribune: „Nu vor permite meciului să se joace! Vă rugăm să rămâneți calmi. Nu aruncați cu nimic pe teren”.

După o jumătate de oră de pauză, cele două echipe s-au întors pe gazon și au reluat partida din momentul suspendării. A câștigat Beșiktaș, 2-1.

Președintele Turciei s-a implicat

Beșiktaș a dat un comunicat pe paginile de socializare: „Condamnăm cu fermitate utilizarea disproporționată a forței de către forțele de securitate împotriva fanilor noștri înainte și în timpul meciului”.

Kulübümüzden Açıklama Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir. Taraftarlarımızın stadyuma girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadyumun tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarlarımızın stadyuma hızlı ve güvenli bir şekilde girişi sağlanmıştır. Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz. Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunar; Gürcistan’da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz. Beşiktaş JK — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 26, 2026

S-a implicat și președintele Recep Tayyip Erdogan, care a luat legătura cu șeful clubului, Serdal Adali, pentru a afla ce se întâmplă.

Marile rivale din Turcia, Fenerbahce și Galatasaray, au postat mesaje de susținere.

Beşiktaş’ın yanındayız Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş’ın Gürcistan’da oynadığı karşılaşma öncesinde ve esnasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımı kabul edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş’ın kendi sahasında oynaması gereken bir karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın, yaşanan bu üzücü olaylar ışığında UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş’ın ve bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Devam eden karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 26, 2026

„Suntem alături de Beșiktaș. Condamnăm cu putere atacurile împotriva compatrioților noștri înainte și pe durata partidei lui Beșiktaș, care reprezintă Turcia în Europa” , a scris Fenerbahce.

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