- Meciul Beșiktaș - Hapoel Beer Sheva a fost suspendat în minutul 25, după ce poliția din Batumi a pătruns în peluza fanilor turci, bătându-i și arestându-i! A folosit gaze lacrimogene!
- Partida din Europa League s-a jucat în Georgia pentru că turcii nu au vrut să o găzduiască din cauza problemelor de securitate legate de echipa israeliană.
- Duelul a fost reluat după o jumătate de oră și s-a încheiat cu victoria lui Beșiktaș, 2-1.
- Descoperă în rândurile de mai jos tot ce s-a întâmplat.
Acest meci, Beșiktaș - Hapoel Beer Sheva, din etapa a 5-a de Europa League, ar fi trebuit să se joace la Istanbul, pe arena „vulturilor”.
Dar turcii nu au vrut să găzduiască meciul de teama problemelor de securitate legate de echipa israeliană, care evoluează în partidele de „acasă” pe stadionul Giulești.
Incidente declanșate de steagul Palestinei în Beșiktaș - Hapoel
Au ales Batumi, crezând că totul va fi bine în orașul georgian.
Numai că duelul nu a fost deloc liniștit. S-au înregistrat incidente când partida nici nu începuse.
Polițiștii georgieni au observat că suporterii turci aveau un steag al Palestinei în peluză, i-au bătut pe fani și i-au arestat.
Polițiștii georgieni au intervenit și mai violent. Au folosit gaze lacrimogene
La jumătatea primei reprize, forțele de ordine locale au reacționat și mai dur. O intervenție și mai violentă, folosind și gaze lacrimogene, a scris Fotomac.
Susținătorii lui Beșiktaș afișaseră alt banner: „Revoltă împotriva ocupației, libertate pentru Palestina”.
S-au declanșat lupte între polițiști și ultrașii alb-negrilor. Un fan a fost rănit, fiind luat cu targa.
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În minutul 25, arbitrul danez Morten Krogh a oprit meciul, jucătorii lui Beșiktaș le-au cerut fanilor să se liniștească pentru a putea continua.
Ceea ce nu s-a întâmplat și confruntarea a fost suspendată. Jucătorii și arbitrii s-au dus la vestiare.
Beșiktaș - Hapoel, reluat după 30 de minute. Au învins „vulturii”
Fanii lui Beșiktaș scandau, potrivit Hurriyet: „Conducere, trezește-te, protejează suporterii!”.
Crainicul a anunțat turcii din tribune: „Nu vor permite meciului să se joace! Vă rugăm să rămâneți calmi. Nu aruncați cu nimic pe teren”.
După o jumătate de oră de pauză, cele două echipe s-au întors pe gazon și au reluat partida din momentul suspendării. A câștigat Beșiktaș, 2-1.
Președintele Turciei s-a implicat
Beșiktaș a dat un comunicat pe paginile de socializare: „Condamnăm cu fermitate utilizarea disproporționată a forței de către forțele de securitate împotriva fanilor noștri înainte și în timpul meciului”.
S-a implicat și președintele Recep Tayyip Erdogan, care a luat legătura cu șeful clubului, Serdal Adali, pentru a afla ce se întâmplă.
Marile rivale din Turcia, Fenerbahce și Galatasaray, au postat mesaje de susținere.
„Suntem alături de Beșiktaș. Condamnăm cu putere atacurile împotriva compatrioților noștri înainte și pe durata partidei lui Beșiktaș, care reprezintă Turcia în Europa”, a scris Fenerbahce.