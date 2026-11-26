Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal și Dinamo și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini aducerea fostului mare atacant în România, însă demersurile depind, în primul rând, de finalizarea procedurilor desfășurate de autoritățile canadiene.

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Biroul Medicului Legist Șef (Office of the Chief Coroner) din provincia canadiană Ontario a confirmat joi, 26 noiembrie, pentru GOLAZO.ro, că investighează moartea lui Dudu Georgescu, survenită la vârsta de 76 de ani.

Ce spun legiștii canadieni despre moartea lui Dudu Georgescu

Fostul mare internațional a fost găsit fără viață în locuința sa din Toronto, Canada, în circumstanțe care au ridicat numeroase semne de întrebare, fiind luată în calcul inclusiv varianta unei crime.

Potrivit relatărilor făcute de Irina Șandor, soția proprietarului apartamentului în care locuia Dudu Georgescu, în corpul acestuia ar fi fost găsit un cuțit, iar în locuință ar fi existat urme de sânge.

„Investigațiile pot dura mai multe luni”

Stephanie Rea, responsabilă de comunicare în cadrul Biroului Medicului Legist-Șef din Ontario, a confirmat pentru GOLAZO.ro că instituția investighează decesul lui Dudu Georgescu, iar stabilirea cauzei morții poate dura mai multe luni.

„Pot confirma că Biroul Medicului Legist-Șef investighează decesul domnului Georgescu, iar ancheta este în desfășurare.

Investigațiile privind decesele pot dura mai multe luni, în funcție de complexitatea cazului și de eventualele teste suplimentare care ar putea fi necesare pentru stabilirea științifică a cauzei morții ”, a transmis purtătorul de cuvânt al Biroului Medicului Legist-Șef din Ontario.

Reprezentanta autorităților canadiene a explicat că instituția nu poate face publice detalii despre investigație, fiind obligată să respecte legislația privind protecția vieții private din Ontario.

Ce a transmis Poliția din Toronto la 10 zile de la demararea anchetei

La 10 zile de la deschiderea dosarului, Poliția din Toronto nu au oferit încă detalii despre circumstanțele în care a murit Dudu Georgescu.

În răspunsul transmis joi, 26 noiembrie, la solicitarea GOLAZO.ro, Poliția din Toronto a confirmat că fostul fotbalist a fost găsit decedat pe 16 noiembrie, la ora 10:24, la o adresă din zona Thorncliffe Park, și că autopsia a fost efectuată pentru stabilirea cauzei morții.

„Dacă acest caz va deveni o anchetă penală, vom furniza informații suplimentare”, a precizat Shannon Eames, purtătorul de cuvânt al Poliției din Toronto.

FRF, LPF și Dinamo vor să-l aducă pe Dudu Georgescu în România

În România, FRF, Dinamo, Liga Profesionistă de Fotbal și autoritățile publice și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini repatrierea trupului neînsuflețit al fostului mare atacant.

FRF a anunțat miercuri, 25 noiembrie, că a început deja demersurile instituționale împreună cu autoritățile competente și că lucrează în colaborare cu Dinamo pentru ca fostul internațional să poată fi înmormântat în România.

Soția lui Dudu Georgescu a revenit la apartament

Repatrierea depinde însă și de decizia rudelor care au dreptul legal să se ocupe de funeralii.

Irina Șandor, apropiata familiei lui Dudu Georgescu, susține, potrivit gsp.ro, că soția fostului fotbalist, Marina Georgescu, a revenit în apartamentul conjugal, însă nu răspunde nici la apelurile telefonice, nici celor care încearcă să ia legătura cu ea la ușă.

După moartea lui Dudu Georgescu, pe 16 noiembrie, soția acestuia, a fost audiată timp de trei zile de Poliția din Toronto, în legătură cu circumstanțele decesului, după care a fost eliberată.

De atunci, apropiații familiei susțin că nu au mai reușit să ia legătura cu ea și nici cu fiul ei, Dudu Georgescu jr.

Dudu Georgescu, legendă a lui Dinamo cu două Ghete de Aur

Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a evoluat pentru Dinamo între 1973 și 1983. În tricoul „câinilor” a câștigat patru titluri de campion și o Cupă a României.

A cucerit de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 și 1977, după ce a marcat 33, respectiv 47 de goluri în campionatul României.

Cu 252 de goluri, fostul internațional deține recordul de reușite în prima ligă din România. Pentru echipa națională a disputat 40 de meciuri și a înscris 21 de goluri.

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