BRIGHTON - U CRAIOVA. Vladimir Screciu (26 de ani), fundașul oltenilor, a fost eliminat în minutul 38 al partidei din Conference League.

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Repriză de coșmar pentru campioana României pe American Express Stadium. Brighton a deschis scorul în minutul 3, prin Ibrahim Osman, iar Maxim De Cuyper a „dublat” avantajul englezilor în minutul 33.

Situația oltenilor s-a complicat și mai mult înainte de pauză. La cinci minute după golul de 2-0 al echipei din Premier League, U Craiova a rămas în inferioritate numerică.

BRIGHTON - U CRAIOVA. Vladimir Screciu, eliminat după o intrare dură asupra lui O'Riley

Screciu a avut o intrare extrem de tare asupra lui Matt O'Riley, direct pe glezna piciorului drept, la marginea careului.

„Centralul” a lăsat inițial jocul să continue, aplicând legea avantajului, deoarece mingea a rămas la formația engleză.

Mijlocașul danez a rămas întins pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Matthias Jollenbeck a fost chemat la monitorul VAR de la marginea terenului pentru a revedea faza.

Arbitrul a avut nevoie de o singură reluare pentru a se edifica și a scos imediat cartonașul roșu din buzunar.

În urma eliminării directe suferite, Screciu va absenta minimum două etape.

Astfel, va fi indisponibil la ultimele meciuri ale Craiovei în Conference League, cu Kairat Almaty și FC Copenhaga.

Așa cum s-a întâmplat și după cartonașul roșu primit în sezonul trecut în meciul cu Rakow, Screciu a izbucnit în lacrimi în drum spre vestiare.

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