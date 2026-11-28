Bogdan Stelea (58 de ani) a fost invitat la podcastul GOLAZO.ro „Profu' de Sport”

Fostul mare portar al naționalei a vorbit despre situația primei reprezentative sub comanda lui Gheorghe Hagi

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România va întâlni Estonia în barajul pentru menținerea în Liga B din Liga Națiunilor, după un parcurs total neconvingător în 2026.

Barajul se va disputa în dublă manșă. Turul va avea loc pe 27 martie 2027, de la ora 19:00, în Estonia, în timp ce returul este programat pe 30 martie 2027, de la 21:45. România va juca manșa decisivă pe Arena Națională.

Bogdan Stelea: „Ca să avem mai mari șanse să ne calificăm, ar trebui să ne închidem și să contraatacăm”

Îl știi foarte bine pe Hagi, ce crezi că e în capul lui acum, după toamna asta foarte dureroasă de la echipa națională? S-a lovit de zid, practic. Ce crezi că e în mintea lui și încotro crezi că se îndreaptă?

Cred că a învățat o lecție, cum tuturor ni se întâmplă de multe ori, și nu îi e ușor. Exact cum ai spus tu, s-a lovit de zid. Sunt convins că nu o să se oprească și o să meargă înainte. Știu asta. Adică chiar dacă se gândește...

Știi că e ambițios și orgolios.

Da, da. Exact cum spunea el: hai să vedem ce o să fie în martie. El și ca jucător, și apoi când a fost conducător a făcut în general numai ce a vrut.



Când era jucător, dacă te-ai uitat, el a avut succes în momentul în care a avut oameni în spate care au avut încredere în el și l-au lăsat să facă ce simte și ce-i trece prin cap în anumite momente. Și-a asumat în permanență responsabilitatea, avea momente de geniu și ne-a ajutat cu chestia asta. Și la fel e și ca antrenor.



Ce s-a întâmplat în astea 8 meciuri e că el a încercat să facă ce făcea și când era jucător: să inoveze și să facă lucruri, dar s-a lovit de o realitate dură. Că are nevoie ori de timp, ori de jucători de un anumit nivel.



Eu nu spun că jucătorii ăștia nu pot să ajungă la un anumit nivel, dar pentru asta e nevoie de timp. Iar din punctul ăsta de vedere, la echipa națională asta cu timpul nu e... O să vedem ce se întâmplă în martie. Dar eu nu cred că nu a învățat din lucrurile astea și nu cred că n-o să aibă o altfel de abordare, din multe puncte de vedere.

Deci mai crezi în el ca selecționer și în șansa de a ne duce la Euro?

M-am întâlnit cu el întâmplător la un eveniment. L-am întrebat „Ce faci?”. Zice: „Da, greu ...”. Și i-am zis, mot-a-mot, „Păi, dacă te-a mâncat în fund...”. Și zice „Da... Dar învățăm! Învăț din tot ce se întâmplă”.

Deci pe asta te bazezi, că învață, că acumulează și că la un moment dat se așază lucrurile cum trebuie.

Exact asta mi-a spus, zice „Învăț... Și acum, la vârsta asta, învăț”.

Să învețe mai repede, asta așteaptă toți românii, ca să vină calificările alea, pentru că, uite, numărăm anii de la Mondialul din '98, ultimul la care am fost și tu erai în poartă, ieșim la pensie și trăim doar din amintiri.

De exemplu, ca să avem mai mari șanse să ne calificăm, ar trebui să jucăm de o anumită manieră. Da, să ne închidem și să contraatacăm. Dar o să fie o mulțime care o să spună „noi când jucăm?”, „când controlăm jocul?”, „când ne ducem să pasăm?”, „când avem posesie?”...

Calificarea pansează niște răni. Dacă nici nu te califici, n-ai cum să primești aplauze și încredere nesfârșită.

Asta e marea problemă.

VIDEO. Bogdan Stelea, invitat la podcastul GOLAZO.ro Profu' de Sport

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