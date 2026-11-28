La 5 luni de la intrarea în insolvență, Petrolul a primit votul creditorilor pentru planul de reorganizare!

Ce urmează pentru clubul din Ploiești și ce șanse mai sunt pentru a evita depunctarea FRF, mai jos în articol.

Petrolul ocupă locul 4 în Superliga, cu 30 de puncte după 17 etape, și se află în zona locurilor de play-off.

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Petrolul Ploiești a făcut un pas important în procedura de insolvență. Adunarea Creditorilor, convocată pe 26 noiembrie, a aprobat planul de reorganizare al clubului, document depus la Tribunalul Prahova pe 4 noiembrie.

Petrolul a aprobat planul de reorganizare. Ce urmează

Planul a fost aprobat de toate cele cinci categorii de creditori. Totuși, emoțiile prahovenilor nu s-au încheiat.

Petrolul se află în mijlocul unei curse contra cronometru între Legea insolvenței și regulamentele de licențiere ale FRF, care amenință echipa cu depunctarea în luna decembrie.

FRF urmează să anunțe zilele următoare sancțiunile aplicate cluburilor care au avut datorii neachitate sau neeșalonate până la termenul de monitorizare din 15 octombrie 2026. Petrolul și CFR Cluj sunt principalele vizate.

Tribunalul Prahova decide pe 3 decembrie dacă aprobă planul de reorganizare

Pentru a evita sancțiunea sportivă, Petrolul ceruse Tribunalului Prahova permisiunea de a achita sau reeșalona aceste datorii înainte de votarea planului, însă judecătorul-sindic a respins solicitarea pe motiv că „legea nu permite”.

Administratorul judiciar al Petrolului a solicitat Tribunalului Prahova să confirme planul, iar judecătorul-sindic trebuie să se pronunțe asupra cererii. Următorul termen în dosarul de insolvență este 3 decembrie 2026.

În octombrie, Petrolul a avertizat instanța că riscă o depunctare de 13 puncte

În octombrie, reprezentanții Petrolului au încercat, fără succes, să obțină de la Tribunalul Prahova o soluție care să permită confirmarea planului de reorganizare la termenul din 11 noiembrie.

„Neîntocmirea tabelului definitiv până la 15 octombrie 2026 și subsecvent imposibilitatea confirmării planului de reorganizare cel târziu până la 15 noiembrie 2026, va avea ca și consecință depunctarea Clubului cu 4 puncte din clasament și s-ar putea adăuga o depunctare suplimentară cu până la 9 puncte”, au avertizat reprezentanții Petrolului în fața instanței.

Judecătorul-sindic a respins cererea, explicând că înscrierea provizorie a creanțelor poate fi decisă doar în momentul judecării contestațiilor la tabelul preliminar, nu printr-o solicitare separată.

Petrolul a încercat să evite depunctarea suplimentară de 9 puncte

Ulterior, Curtea de Apel Ploiești a admis apelul Petrolului, pe 3 noiembrie. Decizia a permis înscrierea provizorie a creanțelor contestate de opt creditori și întocmirea tabelului definitiv.

Petrolul a depus planul de reorganizare pe 4 noiembrie, evitând astfel riscul depunctării suplimentare de 9 puncte.

„Urgența este una extremă, iar prejudiciul este iminent și ireparabil”, a susținut reprezentantul administratorului judiciar în fața instanței, explicând că Petrolul nu mai poate evita prima sancțiune, de 3 puncte.

„Debitoarea este deja supusă unei depunctări cu 3 puncte, conform Regulamentului Național de Licențiere a Cluburilor și de Sustenabilitate Financiară, iar singura cale pentru a evita depunctarea suplimentară este depunerea planului de reorganizare înainte de data de 15.11.2026, respectiv confirmarea ulterioară a acestuia”, se arată în motivarea apelului.

Petrolul: „Avem încredere că totul se va tranșa doar pe teren”

Pe 14 noiembrie, Petrolul a transmis printr-un comunicat, că nu a primit nicio notificare oficială din partea FRF privind o eventuală sancțiune. Clubul preciza că poartă discuții cu Federația pentru a găsi o soluție în privința datoriilor care fac obiectul monitorizării financiare.

„ACS Petrolul 52 se află în procedură de insolvență, asumându-și întreaga responsabilitate pentru a se reorganiza și a-și redresa activitatea în condițiile prevăzute de lege.

Colaborăm cu Federația Română de Fotbal și facem, în continuare, toate eforturile posibile pentru identificarea celor mai bune soluții, astfel încât criteriile stabilite prin regulamente să fie îndeplinite.

Avem încredere că totul se va tranșa doar pe teren, în condiții egale pentru toate combatantele”, este mesajul transmis de club.

Petrolul are datorii de 8,5 milioane de euro

Potrivit tabelului definitiv al creanțelor, publicat pe 4 noiembrie, Petrolul are obligații acceptate în valoare totală de 45.087.380,93 lei, aproximativ 8,5 milioane de euro.

Din această sumă, 42,49 milioane de lei reprezintă creanțe cu drept de vot, iar alte 2,59 milioane de lei sunt înscrise sub condiție, fără drept de vot.

Cele mai importante categorii de datorii sunt:

Creanțe bugetare: 25,55 milioane de lei (4,82 milioane de euro).

Creanțe salariale: 8,97 milioane de lei (1,69 milioane de euro).

Creanțe chirografare: 7,16 milioane de lei (1,35 milioane de euro).

Creanțe garantate: 797.223 de lei (150.419 euro).

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