Se vinde Boston Celtics Suma record care va fi plătită pentru campioana en-titre din NBA: „Sângerez verde”

Bill Chisholm (56 de ani) va cumpăra echipa de baschet Boston Celtics din NBA.

Omul de afaceri american va achita 6,1 miliarde de dolari, aceasta fiind cea mai mare sumă plătită vreodată pentru o franciză din sportul nord-american.

Celtics s-a impus în play-off-ul din sezonul precedent și a cucerit al 18-lea titlu, devenind cea mai de succes franciză din NBA.

La scurt timp după finala câștigată împotriva celor de la Dallas Mavericks, Boston Basketball Partners, grupul care deține controlul asupra echipei, condus de coproprietarii Wyc Grousbeck și Steve Pagliuca, a anunțat că va vinde pachetul majoritar de acțiuni.

Boston Celtics, vândută pentru 6,1 miliarde de dolari

Suma pe care o va plăti Chisholm va depăși cele 6,05 miliarde de dolari achitate de grupul condus de Josh Harris pentru a cumpăra echipa de fotbal american Washington Commanders în 2023, în timp ce recordul în NBA era de 4 miliarde de dolari, preț plătit de Mat Ishbia pentru a achiziționa Phoenix Suns .

Noul grup de proprietari îi va include și pe Rob Hale, acționar actual al Celtics, și Bruce Beal Jr, anunță ESPN.

Wyc Grousbeck, a cărui familie a cumpărat echipa în 2002 pentru 360 de milioane de dolari , a dezvăluit că Chisholm i-a cerut să rămână în funcția de director general și pentru următoarele trei sezoane, iar el a acceptat: „Sunt bucuros să fac acest lucru”.

50 de victorii a obținut Boston Celtics în actualul sezon din NBA. A suferit 19 înfrângeri. Echipa ocupă locul 2 în Conferința de Est, după Cleveland Cavaliers (56 de succese, 13 eșecuri).

Bill Chisholm: „Sângerez verde. Iubesc Celtics”

Acordul de vânzare a fost anunțat joi, dar termenii nu au fost dezvăluiți. Chisholm va achiziționa cel puțin 51% din echipă, după aprobarea consiliului guvernatorilor NBA, care ar putea avea loc chiar în această vară.

Actualii proprietari ar avea opțiunea de a-și păstra restul acțiunilor până în 2028, când acestea ar fi vândute la un preț care ar putea fi cu până la 20% mai mare, pe baza unei formule determinate de creșterea veniturilor ligii.

„Acest proces de a cumpăra echipa a început acum mai puțin de 50 de ani, când am împlinit 7 ani și am asistat la un meci la vechea Boston Garden.

Am fost prins de atunci. Am fost un fan înrăit de atunci. Sângerez verde. Iubesc Celtics. Când a apărut această oportunitate, nu am putut să o ratez.

Wyc a făcut o treabă incredibilă conducând această franciză. Deci, de ce ai strica asta? Echipa este într-un loc grozav acum, iar eu sunt foarte sensibil la asta.

Wyc, Brad Stevens și Joe Mazzulla au făcut o treabă incredibilă și asta e tot binele pe care vrem să-l continuăm”, a declarat Chisholm.

Într-o postare pe rețelele de socializare, coproprietarul Steve Pagliuca a dezvăluit că a făcut un efort puternic pentru a cumpăra Celtics de la familia Grousbeck și că este „întristat să afle că nu am fost selectați în proces”.

Boston Celtics, plăți record în sezonul următor

Celtics vor să devină prima echipă care își apără titlul în NBA după Golden State Warriors (2017, 2018).

Boston este pe cale să devină prima echipă din istoria NBA care va depăși 500 de milioane de dolari în plăți combinate de salarii și impozite de lux în sezonul următor.

Prelungirea contractului lui Jayson Tatum intră oficial în vigoare în același timp cu ultimele etape ale actualului contract colectiv de muncă.

Cu noul contract colectiv de muncă, toate problemele legate de baschet sunt puse în prim plan. Trebuie să fii genial și norocos pentru a conduce o echipă cu succes. Noi avem asta în Brad Stevens. Brad este executivul anului. Wyc Grousbeck, actualul patron al Boston Celtics

Cine este Bill Chisholm

Bill Chisholm este cofondator al Symphony Technology Group (STG), o firmă de capital privat cu sediul în Menlo Park, California, scrie USA Today.

STG este cunoscută în principal pentru investițiile sale în tehnologie și software.

În martie 2023, Chisholm și STG au strâns 4,2 miliarde de dolari după ce firma și-a închis cel mai mare fond.

Înainte de a lucra la STG, Chisholm a cofondat The Valent Group și a mai lucrat la Bain & Company și la fosta PaineWebber Inc.

Chisholm a obținut o diplomă de licență la Dartmouth College înainte de a obține un masterat în administrarea afacerilor cu distincție de la Wharton School.

Chisholm și soția sa, Kim, au absolvit Dartmouth în 1991. Bill a jucat în echipa de fotbal în perioada 1988-1991. Fiul lor, Will, a studiat și el la același colegiu și a jucat, de asemenea, în echipa de fotbal, în perioada 2016-19.