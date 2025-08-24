De Bruyne, gol la debut  VIDEO. Belgianul a înscris  spectaculos în primul meci jucat pentru Napoli în Serie A
Kevin De Bruyne. Foto: IMAGO
Campionate

De Bruyne, gol la debut VIDEO. Belgianul a înscris spectaculos în primul meci jucat pentru Napoli în Serie A

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 10:16
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 10:17
  • Kevin De Bruyne (34 de ani) a înscris la debut pentru Napoli în partida cu Sassuolo din prima etapă din Serie A.

Napoli a câștigat sezonul trecut campionatul din Italia la un singur punct distanță față de rivala Inter, reușind să obțină al patrulea Scudetto din istorie.

Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Citește și
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Citește mai mult
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”

De Bruyne, gol la debut

Napoli a întâlnit-o, sâmbătă, pe Sassuolo în prima etapă din noul sezon din Serie A. Formația antrenată de Antonio Conte s-a impus cu scorul de 2-0.

Belgianul Kevin De Bruyne a reușit să marcheze la debutul său în Serie A după o execuție superbă din lovitură liberă.

Scott McTominay a deschis scorul în minutul 17 pentru Napoli, iar De Bruyne a înscris în repriza secundă, în minutul 57. Mijlocașul adus de la Manchester City a jucat în toate cele 90 de minute ale partidei.

De Bruyne a părăsit Manchester City după 10 ani

Napoli l-a transferat gratuit pe De Bruyne de la Manchester City, după ce îi expirase contractul cu formația antrenată de Pep Guardiola.

Mijlocașul a semnat cu Napoli pentru două sezoane, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon.

La formația napoletană, De Bruyne va avea un salariu anual de 6 milioane de euro în primele două sezoane și 5 milioane în ultimul an.

În primul interviu din postura de jucător al lui Napoli, Kevin De Bruyne a declarat:

„Napoli și cu mine împărtășim aceeași ambiție. Cred că este proiectul potrivit pentru mine și mă va motiva, astfel încât să pot contribui la victorii.

Sunt un câștigător. Vreau să câștig meciuri. Am fost mereu așa.

Echipa a câștigat Scudetto sezonul trecut, suntem în Liga Campionilor. Cred că putem face lucruri mărețe împreună. Echipa vrea să câștige”.

108
goluri și 177 de pase decisive a reușit Kevin De Bruyne pentru Manchester City

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Barcelona, remontada de senzație VIDEO. Campioana Spaniei a fost  condusă cu 2-0! Un autogol a făcut diferența
Campionate
10:06
Barcelona, remontada de senzație VIDEO. Campioana Spaniei a fost condusă cu 2-0! Un autogol a făcut diferența
Citește mai mult
Barcelona, remontada de senzație VIDEO. Campioana Spaniei a fost  condusă cu 2-0! Un autogol a făcut diferența
Daniel Bîrligea, out! Mihai Stoica , anunț înainte de meciul cu FC Argeș: „Trebuie să stea în gheață până joi”
Superliga
09:59
Daniel Bîrligea, out! Mihai Stoica, anunț înainte de meciul cu FC Argeș: „Trebuie să stea în gheață până joi”
Citește mai mult
Daniel Bîrligea, out! Mihai Stoica , anunț înainte de meciul cu FC Argeș: „Trebuie să stea în gheață până joi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
serie a napoli sassuolo kevin de bruyne
Știrile zilei din sport
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Superliga
24.08
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Citește mai mult
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Superliga
24.08
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Citește mai mult
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Superliga
24.08
Boicot?! Motivul pentru care Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Citește mai mult
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Superliga
24.08
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Citește mai mult
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:05
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose. Trebuia eliminat?
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose.  Trebuia eliminat?
10:37
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
11:31
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
11:36
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
24.08
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
24.08
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
24.08
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
24.08
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 21 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
25.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share