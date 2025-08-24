De Bruyne, gol la debut  VIDEO. Belgianul a înscris  spectaculos în primul meci jucat pentru Napoli în Serie A

Kevin De Bruyne (34 de ani) a înscris la debut pentru Napoli în partida cu Sassuolo din prima etapă din Serie A.

Napoli a câștigat sezonul trecut campionatul din Italia la un singur punct distanță față de rivala Inter, reușind să obțină al patrulea Scudetto din istorie.

De Bruyne, gol la debut

Napoli a întâlnit-o, sâmbătă, pe Sassuolo în prima etapă din noul sezon din Serie A. Formația antrenată de Antonio Conte s-a impus cu scorul de 2-0.

Belgianul Kevin De Bruyne a reușit să marcheze la debutul său în Serie A după o execuție superbă din lovitură liberă.

Scott McTominay a deschis scorul în minutul 17 pentru Napoli, iar De Bruyne a înscris în repriza secundă, în minutul 57. Mijlocașul adus de la Manchester City a jucat în toate cele 90 de minute ale partidei.

De Bruyne a părăsit Manchester City după 10 ani

Napoli l-a transferat gratuit pe De Bruyne de la Manchester City, după ce îi expirase contractul cu formația antrenată de Pep Guardiola.

Mijlocașul a semnat cu Napoli pentru două sezoane, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon.

La formația napoletană, De Bruyne va avea un salariu anual de 6 milioane de euro în primele două sezoane și 5 milioane în ultimul an.

În primul interviu din postura de jucător al lui Napoli, Kevin De Bruyne a declarat:

„Napoli și cu mine împărtășim aceeași ambiție. Cred că este proiectul potrivit pentru mine și mă va motiva, astfel încât să pot contribui la victorii.

Sunt un câștigător. Vreau să câștig meciuri. Am fost mereu așa.

Echipa a câștigat Scudetto sezonul trecut, suntem în Liga Campionilor. Cred că putem face lucruri mărețe împreună. Echipa vrea să câștige”.

108 goluri și 177 de pase decisive a reușit Kevin De Bruyne pentru Manchester City

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport