Barcelona, remontada de senzație VIDEO. Campioana Spaniei a fost  condusă cu 2-0! Un autogol a făcut diferența

LEVANTE - BARCELONA 2-3. Catalanii au reușit o revenire de senzație pe terenul nou-promovatei, în etapa #2 din La Liga.

Împinsă de la spate de fanii prezenți pe stadionul Ciutat de Valencia, Levante a început excelent partida.

Levante, repriză entuziasmantă

Ivan Romero a deschis scorul cu un șut din apropierea careului de 6 metri, după o pasă decisivă venită de la Jeremy Toljan. Era minutul 15.

Până la pauză, Levante a mai punctat o dată. Alejandro Balde a comis henț în propriu careu, iar „centralul” partidei a arătat punctul cu var.

Jose Morales l-a învins fără emoții pe Joan Garcia, iar nou-promovata intra cu un avantaj nesperat la vestiare.

Barcelona, remontada de senzație

După reluarea jocului, formația antrenată de Hansi Flick a arătat total schimbată. În minutul 49, Gavi a dat tonul revenirii catalanilor, cu un șut superb din afara careului.

Ferran Torres a marcat și el patru minute mai târziu, după o reluare, dintr-un corner de pe partea dreaptă. Barcelona a continuat să atace, iar reușita de trei puncte a venit abia în prelungirile partidei.

Lamine Yamal a aruncat o minge la bătaie, în interiorul careului, iar Elgezabal a trimis mingea în propria poartă.

Astfel, campioana Spaniei și-a trecut în cont al doilea succes al sezonului, după 3-0 cu Mallorca.

Etapa viitoare, Barcelona va da piept cu Rayo Vallecano, formație la care este legitimat și internaționalul român, Andrei Rațiu. De partea cealaltă, Levante va merge la Elche.

Levante - Barcelona 2-3

Au marcat: Romero ('15), Morales ('45+7, pen)/ Pedri ('49), F.Torres ('52), Elgezabau ('90+1, aut)

Echipele de start:

Barcelona : Garcia - Balde, Cubarsi, Araujo, Eric Garcia - Pedri, Raphinha, Casado - Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal

: Garcia - Balde, Cubarsi, Araujo, Eric Garcia - Pedri, Raphinha, Casado - Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal Antrenor: Hansi Flick

Hansi Flick Levante : Campos, Dela, Elgezabal, Brugue, Romero, Martinez, Morales, Cabello, Rey, Toljan, Manu Sanchez

: Campos, Dela, Elgezabal, Brugue, Romero, Martinez, Morales, Cabello, Rey, Toljan, Manu Sanchez Antrenor: Julian Calero

