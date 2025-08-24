Barcelona, remontada de senzație VIDEO. Campioana Spaniei a fost  condusă cu 2-0! Un autogol a făcut diferența

- LEVANTE - BARCELONA 2-3. Catalanii au reușit o revenire de senzație pe terenul nou-promovatei, în etapa #2 din La Liga.
Împinsă de la spate de fanii prezenți pe stadionul Ciutat de Valencia, Levante a început excelent partida.
Levante, repriză entuziasmantă
Ivan Romero a deschis scorul cu un șut din apropierea careului de 6 metri, după o pasă decisivă venită de la Jeremy Toljan. Era minutul 15.
Până la pauză, Levante a mai punctat o dată. Alejandro Balde a comis henț în propriu careu, iar „centralul” partidei a arătat punctul cu var.
Jose Morales l-a învins fără emoții pe Joan Garcia, iar nou-promovata intra cu un avantaj nesperat la vestiare.
Barcelona, remontada de senzație
După reluarea jocului, formația antrenată de Hansi Flick a arătat total schimbată. În minutul 49, Gavi a dat tonul revenirii catalanilor, cu un șut superb din afara careului.
Ferran Torres a marcat și el patru minute mai târziu, după o reluare, dintr-un corner de pe partea dreaptă. Barcelona a continuat să atace, iar reușita de trei puncte a venit abia în prelungirile partidei.
Lamine Yamal a aruncat o minge la bătaie, în interiorul careului, iar Elgezabal a trimis mingea în propria poartă.
Astfel, campioana Spaniei și-a trecut în cont al doilea succes al sezonului, după 3-0 cu Mallorca.
Etapa viitoare, Barcelona va da piept cu Rayo Vallecano, formație la care este legitimat și internaționalul român, Andrei Rațiu. De partea cealaltă, Levante va merge la Elche.
Levante - Barcelona 2-3
- Au marcat: Romero ('15), Morales ('45+7, pen)/ Pedri ('49), F.Torres ('52), Elgezabau ('90+1, aut)
Echipele de start:
- Barcelona: Garcia - Balde, Cubarsi, Araujo, Eric Garcia - Pedri, Raphinha, Casado - Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal
- Antrenor: Hansi Flick
- Levante: Campos, Dela, Elgezabal, Brugue, Romero, Martinez, Morales, Cabello, Rey, Toljan, Manu Sanchez
- Antrenor: Julian Calero