Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Jakob Fuglsang FOTO Imago
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o

alt-text Adrian Cochino
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 09:07
  • Jakob Fuglsang și Alessandro De Marchi au spus că sunt bucuroși că nu mai concurează pentru Israel-Premier Tech.
  • Declarațiile lor ridică, din nou, problema moralității sponsorilor din plutonul profesionist de ciclism.
  • În pluton există patru echipe finanțate de state sub regim autoritar, UAE Team Emirates fiind cea mai importantă. Nu sunt singurii sponsori criticați.

Fostul ciclist al echipei Israel-Premier Tech, danezul Jakob Fuglsang, a stârnit rumoare zilele trecute când a declarat că se simte ușurat pentru că nu mai poartă tricoul echipei israeliene.

S-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război

Fuglsang, care a câștigat în carieră competiții importante precum Critérium du Dauphiné și Liège–Bastogne–Liège, s-a retras în luna mai și a participat la ultima sa cursă, Frederiksberg Criterium, duminica trecută.

După cursă, el a vorbit cu publicația daneză Feltet despre ușurarea pe care o simte la despărțirea de Israel-Premier Tech.

„Desigur, este mai plăcut să fii fără. Nu vreau să mă implic în ceea ce se întâmplă pe plan politic, dar este cu siguranță mai plăcut să pedalezi fără logo-ul Israelului decât cu el”, a spus el.

Comentariile lui Fuglsang vin după cele făcute de fostul său coechipier, italianul Alessandro De Marchi, care acum câteva săptămâni a declarat că este „fericit și ușurat” că nu mai reprezintă Israel-Premier Tech și a susținut că este „mai bine să-ți urmezi principiile morale”.

De fapt, De Marchi a mers mai departe și a făcut un apel la Uniunea Ciclistă Internațională (UCI) să ia măsuri.

„Avem nevoie de acțiuni concrete din partea organismului nostru de conducere pentru a poziționa lumea ciclismului de partea cea bună și pentru a arăta că suntem conștienți de ceea ce se întâmplă în Gaza”, a declarat De Marchi pentru The Observer.

„Trebuie să arătăm că, în lumea ciclismului, ne pasă de drepturile omului și de încălcările dreptului internațional”, a spus el.

Alessandro De Marchi FOTO Imago Alessandro De Marchi FOTO Imago
Alessandro De Marchi FOTO Imago

Misiunea Israel-Premier Tech

Cele două declarații au oferit o greutate mai mare criticilor formulate deja, din afara plutonului, la adresa echipei israeliene, în plin conflict în Gaza.

Pe plan internațional, războiul pornit de Israel după atacul terorist al Hamas din octombrie 2023 este întâmpinat cu tot mai multă opoziție, criticii acuzând un „genocid” comis în Gaza - o acuzație pe care Israelul o neagă.

Vineri, un raport susținut de ONU a declarat oficial existența foametei în Gaza, un lucru raportat deja de organizațiile umanitare - dar din nou, respins de guvernul israelian.

Ce legătură are Israel-Premier Tech cu asta?

Echipa nu este deținută de statul israelian, deși a primit o sumă mică din partea Ministerului Turismului din această țară.

Israel-Premier Tech este de fapt finanțată de miliardarul canadian-israelian Sylvan Adams și de omul de afaceri american Ron Baron (site-ul echipei îl descrie drept om de afaceri israelian).

Iar patronii au o misiune declarată pentru echipa lor.

Adams a declarat că echipa poate promova o „viziune mai realistă” asupra Israelului modern, numindu-și cicliștii „ambasadori ai țării”.

Ron Baron, celălalt coproprietar al echipei, a descris și el Israel–Premier Tech ca fiind o formă de „diplomație sportivă”.

Anul acesta, Adams a preluat un rol din ce în ce mai politic, participând la învestirea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA în ianuarie.

El a fost numit „ambasadorul neoficial” al Israelului și, în iunie, l-a încurajat pe Trump să atace Iranul, cu câteva zile înainte ca acesta să o facă.

Adams a descris războiul Israelului din Gaza ca un război al „binelui împotriva răului și al civilizației împotriva barbariei”.

„Diplomație sportivă” sau „sportswashing?”

În vreme ce patronii echipei au vorbit despre „diplomație sportivă”, criticii au folosit un termen mai dur: „sportswashing”.

Conceptul, tot mai discutat de ceva vreme, vizează strategia prin care unele țări încearcă să își îmbunătățească imaginea, mutând atenția de la posibilele încălcări ale drepturilor omului, și să genereze în schimb presă cu tentă pozitivă, pe tema evenimentelor sportive, după cum a explicat cu mai mulți ani în urmă Human Rights Watch.

În cazul de față, Israel-Premier Tech a fost acuzată că încearcă practic să spele imaginea grav șifonată de „crimele din Gaza”, scrie Jerusalem Post.

Acuzația a venit printre altele de la mișcarea pro-palestiniană Boicot, Dezinvestiții și Sancțiuni (BDS), care a acuzat organismul de conducere al ciclismului, UCI, că, permițând echipei să participe la marile competiții, inclusiv Turul Franței, „contribuie la ascunderea genocidului comis de Israel în Gaza.

În acest context, BDS a comparat reacția UCI privind Israelul cu cea luată după invazia Rusiei în Ucraina, când cicliștii și entitățile din Rusia au primit interdicție în pluton.

În plus, BDS a îndemnat protestatarii să se mobilizeze la Giro, Tour și Vuelta, cele mai trei tururi cicliste, împotriva a ceea ce a descris drept „Echipa Genocid”.

Cu doar patru zile înainte de încheierea Turului Franței, în timpul etapei 17, în apropierea orașului Dieulefit, o manifestație pro-palestiniană a apărut pe marginea drumului.

Ceva mai devreme, în timpul etapei 11, un protestatar a intrat pe traseu în apropierea liniei de sosire, purtând un tricou pe care scria „Israel out of the Tour” (Israelul afară din Turul Franței), înainte de a fi placat de un agent de securitate.

În cele din urmă însă, protestele au fost minore, iar echipa a ajuns cu bine la finalul competiției - și participă în continuare la toate competițiile, inclusiv al treilea mare tur, Vuelta, care începe sâmbătă.

Biciclete și hidrocarburi

Criticile adresate Israel-Premier Tech nu sunt nici pe departe singulare, iar suspiciunile privind prezența unor sponsori acuzați că au probleme morale în pluton a tot fost discutată.

Politologul Jiri Zakravsky, autorul cărții „Cycling Diplomacy: Undemocratic Regimes and Professional Road Cycling Teams Sponsorship” (Diplomația ciclismului: regimuri nedemocratice și sponsorizarea echipelor profesionale de ciclism rutier), afirmă că fenomenul „sportswashing” a devenit un termen la modă folosit pentru acțiunile de marketing ale companiilor petroliere și petrochimice.

Uneori este folosit în locul termenului „greenwashing”, de exemplu în criticile aduse companiilor Ineos și TotalEnergies, care sponsorizează echipe WorldTour, și Shell, sponsorul British Cycling.

TotalEnergies sunt în prim plan deoarece anul acesta, ei și ASO, organizatorii Tour de France, au anunțat un parteneriat care va începe în 2026.

În plus, TotalEnergies este sponsorul unei echipe.

Ineos, una dintre echipele cu cel mai mare buget, care până recent domina plutonul, este finanțată de un gigant petrochimic britanic.

Nu a scăpat atenției faptul că echipa a promovat în 2020 un uriaș SUV, după ce, cu doi ani mai devreme, sub un alt sponsor - Sky - promova salvarea oceanelor și a balenelor.

Șapte echipe care au participat la ediția din 2025 a Turului sunt sponsorizate de companii sau state legate de producția de hidrocarburi.

În vreme ce bicicleta întruchipează idealul mobilității cu impact redus asupra mediului, în spatele sărbătorii și efortului atletic se află un alt mecanism: cel în care problemelor legate de mediu sunt confiscate de către marii campioni ai industriei combustibililor fosili, a observat cotidianul francez Le Monde.

Zakravsky, citat de publicația BikeRadar, a sugerat totuși că aceasta nu este neapărat utilizarea corectă a termenului „sportswashing”, conform studiului relațiilor internaționale.

„(Sportswashing) este strâns legat de guverne și activități guvernamentale, în special în contextul drepturilor omului”, a spus el.

Întrebări pentru cel mai bun ciclist al momentului

La acest capitol alte echipe au fost ținta criticilor înainte de Israel-Premier Tech, în primul rând UAE Team Emirates, cea mai bogată echipă.

Echipa sponsorizată de guvernul Emiratelor Arabe Unite, prin intermediul unor companii publice, îl angajează pe cel mai bun ciclist al momentului - slovenul Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar FOTO Imago Tadej Pogacar FOTO Imago
Tadej Pogacar FOTO Imago

Lista problemelor UAE semnalate de organizațiile umanitare este mare - partidele politice sunt interzise, libertatea de exprimare este limitată, drepturile muncitorilor străini sunt încălcate.

În plus, UAE sunt acuzate că finanțează diverse facțiuni în războaie regionale și nu numai - un exemplu fiind sângerosul războiul civil din Sudan.

UAE Team Emirates beneficiază însă de o imagine excelentă în lumea ciclismului mulțumită omului care câștigă cu zâmbetul pe buze cele mai spectaculoase curse - Pogacar.

Presa și criticii au atras de-a lungul timpul atenția asupra problemelor morale pe care le ridică prezența unor astfel de sponsori în ciclism.

„S-a vândut băiatul de aur al ciclismului?”, s-a întrebat anul trecut un site de profil, Bycicling, după ce Pogacar a semnat un nou contract cu UAE, urmând să încaseze 50 de milioane de dolari pentru șase ani.

În orice caz, în ziua în care activiștii pro-palestinieni au organizat protestul din Turul Franței, Pogacar a fost întrebat ce părere are despre situația drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite.

A oferit un non-răspuns.

„Eu concurez pentru echipa UAE Team Emirates și, dacă mergeți acolo, veți vedea cum se dezvoltă acest sport”, a spus el.

„Copiii ne iubesc, localnicii ne iubesc când concurăm alături de ei. Sportul se dezvoltă în Emiratele Arabe Unite, și cred că acesta este motivul pentru care au înființat echipa, pentru a promova un stil de viață sănătos”, a spus el, preluând o parte din discursul folosit de guvernul UAE drept justificare pentru înființarea echipei.

Indicele democrației în pluton

Situația e mai extinsă. Dintre cele optsprezece echipe masculine înregistrate în WorldTour, patru sunt sponsorizate de țări.

Acestea sunt UAE Team Emirates, Bahrain Victorious, Astana Qazaqstan și Jayco AlUla (în timp ce Jayco este o echipă australiană, al-Ula este o regiune din Arabia Saudită).

Un lucru pe care toate aceste țări îl au în comun este că toate sunt considerate state aflate sub un regim autoritar, conform Indicelui Democrației al Economist Group.

Conform clasamentului Freedom in the World al organizației non-profit Freedom House din Washington, DC, care evaluează națiunile pe o scară de la 0 la 100, Kazahstanul are un scor de 23, UAE au un scor de 17, Bahrainul are un scor de 12, iar Arabia Saudită are un scor de 8.

UAE vor găzdui Campionatele Mondiale de Ciclism pe Șosea în 2028 și Campionatele Mondiale de Ciclism pe Pistă în 2029, după ce Qatarul a organizat Mondialele pe șosea în 2016.

Altfel, lista sponsorilor echipelor din ciclism este diversă - supermarketuri, loterii naționale, producători de biciclete, o companie de telefonie, printre altele.

O problemă a ciclismului

Există câteva argumente pentru care tot mai mulți sponsori statali sunt atât de prezenți în ciclism - deși este evident că ei sunt vizibili și în alte sporturi, de la Formula 1 până la fotbal sau golf.

Ciclismul este însă atât atrăgător, cât și vulnerabil.

Politologul Zakravsky a explicat pentru Bike Radar că sponsorizarea unei echipe de ciclism înseamnă mai mult decât a fi un susținător tacit al echipei.

„Dacă vrei să sponsorizezi FC Arsenal, numele clubului rămâne Arsenal”, a spus Zakravsky. „Când ai propria echipă profesionistă de ciclism, poți alege aproape totul – culoarea tricoului, numele echipei”, a observat el.

De fiecare dată când cicliștii din echipele sponsorizate de țări precum UAE, Bahrain și Astana apar la televizor, numele țării sau al orașului sponsor este menționat în mod repetat.

Vulnerabilitatea plutonului ciclist ține de mecanismul financiar al sportului.

Spre deosebire de alte sporturi, în care echipele pot genera venituri din vânzarea biletelor sau pot cere sume mari pentru drepturile de difuzare, o echipă profesionistă de ciclism depinde aproape în totalitate doar de sponsori pentru a supraviețui.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
ciclism israel razboi sponsori gaza israel-premier tech jakob fuglsang alessandro de marchi
