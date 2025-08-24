Daniel Bîrligea, out! Mihai Stoica , anunț înainte de meciul cu FC Argeș: „Trebuie să stea în gheață până joi”
Daniel Bîrligea
Daniel Bîrligea, out! Mihai Stoica, anunț înainte de meciul cu FC Argeș: „Trebuie să stea în gheață până joi”

George Neagu
Publicat: 24.08.2025, ora 09:59
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 09:59
  • Mihai Stoica (60 de ani) a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani) nu va juca în meciul cu FC Argeș.
  • Partida va avea loc astăzi, de la ora 21:30, la București, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Daniel Bîrligea vine după un gol marcat în Scoția, cu Aberdeen. Atacantul echipei campioane a deschis scorul în minutul 32 după un șut perfect la colțul lungul.

Mihai Stoica, despre lipsa lui Bîrligea cu FC Argeș: „Nu cred că va fi în lot”

Mihai Stoica a dezvăluit că Daniel Bîrligea nu va juca cu FC Argeș și este posibil să nu fie deloc în lot pentru meciul de duminică seară.

Bîrligea trebuie să stea în gheață până joi. Nici nu cred că va fi în lot. Mihai Stoica

Totodată, oficialul FCSB l-a lăudat pe Daniel Bîrligea.

„Vorbeam înainte de meci cu Gigi (n.r. - cu Aberdeen) și îi spuneam că eu nu i-am considerat niciodată atacanți pe Dică sau Rusescu. I-am considerat clar de număr 10.

I-am zis că, după Thereau, n-am avut atacant de valoarea lui Bîrligea. E mult peste Piovaccari. Nu putea face ce face Bîrligea. Iese dintre 4 adversari cu mingea, face niște curse geniale. Piovaccari era de gura porții. Bîrligea e în stilul Thereau. Poate că Thereau era mai rafinat”, a declarat Mihai Stoica.

Daniel Bîrligea a fost adus anul trecut de la CFR Cluj pentru 2 milioane de euro.

21
de goluri a înscris Bîrligea în 42 de meciuri pentru FCSB

FCSB nu este într-o situație foarte bună în campionatul intern. Campioana României a obținut doar 5 puncte în 6 partide disputate și se află pe locul 12, la 4 puncte distanță de nou-promovata FC Argeș, adversara ei de azi, care ocupă locul 9.

