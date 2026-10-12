Nu-l sperie rachetele! Canelo Alvarez insistă să boxeze în Arabia Saudită, în ciuda bombardamentelor Houthi

Campionul mexican vrea să-și relanseze cariera la Riad împotriva neînvinsului Christian Mbilli, într-o gală cu mize uriașe organizată în plin conflict armat.

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Superstarul mexican Saul „Canelo” Alvarez, 36 de ani, are programat pe 31 octombrie un meci de box important, la Riad, împotriva camerunezo-francezului Christian Mbilli. În joc e centura mondială WBC la categoria supermijlocie, deținută momentan de Mbilli.

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Deși pentru publicul larg din România numele lui Alvarez poate nu are sonoritatea unui Mike Tyson, în lumea boxului mondial contemporan mexicanul este o legendă incontestabilă. Iar adversarul e pe măsură: Mbilli e neînvins până acum, 29 de victorii din tot atâtea meciuri, dintre care 24 prin KO!

Canelo însuși l-a descris în ultimele conferințe drept un luptător agresiv și implacabil, avertizându-și fanii că meciul de pe 31 octombrie va fi un adevărat spectacol.

De această dată însă, nu adversarul pare principala problemă pentru Alvarez, ci conflictul armat local, aeroportul din Riad fiind sub bombardament de câteva zile. Dar mexicanul pare decis să nu renunțe la meciul său!

Arabia Saudită, între rachete și spectacolul sportiv

Riadul nu mai vrea să fie doar capitala unui regat bogat în petrol. În ultimii ani, autoritățile saudite au investit masiv pentru a transforma țara într-o destinație pentru marile evenimente sportive: meciuri de box cu burse uriașe, Formula 1, golf, fotbal și competiții internaționale care atrag milioane de telespectatori.

Arabia Saudită încearcă în acest mod să-și diversifice economia și să devină mai atractivă pentru turiști, investitori și industria divertismentului.

Dar acum țara arabă suferă. Atacurile atribuite rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lovit aeroportul King Khalid din Riad. Primul atac a provocat cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți. Au urmat altele.

Toate fac parte dintr-o confruntare regională mai amplă, în care conflictul din Yemen se intersectează cu tensiunile dintre Iran, Statele Unite și aliații lor din Golf.

Un test pentru Riad, un test pentru Alvarez

În acest context, meciul programat pe 31 octombrie devine mai mult decât o gală de box. Este și un test pentru capacitatea Riadului de a continua să găzduiască evenimente globale într-un moment în care securitatea regiunii este serios afectată.

Turki Al-Sheikh, președintele Autorității Generale pentru Divertisment din Arabia Saudită și una dintre figurile importante din boxul profesionist, a declarat că Alvarez i-a transmis personal că va veni la luptă, una extrem de importantă pentru el în încercarea de a-și relansa cariera!

Oficialul saudit a rezumat mesajul mexicanului printr-o formulare categorică: „Susține că nu se teme de nimic”.

Povestea lui Canelo Alvarez

Dar cine e Saul „Canelo” Alvarez? Numele său complet este Saul Alvarez Barragan. S-a născut pe 18 iulie 1990, în Guadalajara, Mexic, iar porecla „Canelo” vine de la canela, cuvântul spaniol pentru scorțișoară. Motivul este unul amuzant: părul său roșcat, neobișnuit într-o familie mexicană.

Iar contrastul este savuros: omul cu poreclă de condiment a devenit unul dintre cei mai duri și mai bine plătiți pugiliști ai generației sale.

A crescut într-o familie numeroasă, iar unul dintre cei 7 frați, Rigoberto, era deja boxer profesionist. Acesta a fost modelul care l-a îndreptat spre sportul de performanță. Saul a început să boxeze în adolescență, iar la 15 ani a trecut deja la profesioniști!

Antrenorii săi au considerat că nivelul atins justifica trecerea la pro. Bilanțul de amator era de 44 de victorii și două înfrângeri, cu 12 victorii prin KO!

Canelo Alvarez FOTO Imago

Palmares impresionant: 63 de victorii și trei înfrângeri

De atunci, a mers din victorie în victorie, cu foarte puține excepții. Palmaresul lui actual la profesioniști e de 63 de victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri. Iar în 2021, mexicanul a reușit una dintre cele mai importante performanțe ale carierei: a devenit campion incontestabil la categoria supermijlocie, reunind toate cele patru centuri majore - WBA, WBC, IBF și WBO!

A fost primul boxer din era celor patru centuri care a obținut acest statut la categoria respectivă.

Mexicanul a cucerit titluri mondiale în mai multe categorii de greutate, de la semimijlocie ușoară la semigrea. Capacitatea de a urca în greutate fără să-și piardă eficiența a fost una dintre cheile longevității sale sportive. El e în plină formă și acum, la 36 de ani, chiar dacă în 2025 a pierdut, la puncte, în fața lui Terence Crawford, centurile majore pe care le deținea la supermijlocie.

3 înfrângeri a suferit mexicanul în cariera de profesionist: în 2013, în fața lui Floyd Mayweather Jr., în 2022, împotriva lui Dmitri Bivol, și în 2025, contra lui Terence Crawford

În Arabia Saudită, dacă meciul va avea în cele din urmă loc, Canelo nu va lupta doar împotriva unui adversar neînvins până acum. Va intra într-un ring aflat în mijlocul unei regiuni instabile, în speranța că va reuși să-și relanseze cariera.

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