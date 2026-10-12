Nu-l sperie rachetele! Canelo Alvarez insistă să boxeze în Arabia Saudită, în ciuda bombardamentelor Houthi
Canelo Alvarez vrea să-și relanseze cariera / IMAGO
Special

Nu-l sperie rachetele! Canelo Alvarez insistă să boxeze în Arabia Saudită, în ciuda bombardamentelor Houthi

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 16:06
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 16:06
  • Campionul mexican vrea să-și relanseze cariera la Riad împotriva neînvinsului Christian Mbilli, într-o gală cu mize uriașe organizată în plin conflict armat.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Superstarul mexican Saul „Canelo” Alvarez, 36 de ani, are programat pe 31 octombrie un meci de box important, la Riad, împotriva camerunezo-francezului Christian Mbilli. În joc e centura mondială WBC la categoria supermijlocie, deținută momentan de Mbilli.

Cristian Geambașu Explicația pasivității lui Flueran
Citește și
Cristian Geambașu Explicația pasivității lui Flueran
Citește mai mult
Cristian Geambașu Explicația pasivității lui Flueran

Deși pentru publicul larg din România numele lui Alvarez poate nu are sonoritatea unui Mike Tyson, în lumea boxului mondial contemporan mexicanul este o legendă incontestabilă. Iar adversarul e pe măsură: Mbilli e neînvins până acum, 29 de victorii din tot atâtea meciuri, dintre care 24 prin KO!

Canelo însuși l-a descris în ultimele conferințe drept un luptător agresiv și implacabil, avertizându-și fanii că meciul de pe 31 octombrie va fi un adevărat spectacol.

De această dată însă, nu adversarul pare principala problemă pentru Alvarez, ci conflictul armat local, aeroportul din Riad fiind sub bombardament de câteva zile. Dar mexicanul pare decis să nu renunțe la meciul său!

Arabia Saudită, între rachete și spectacolul sportiv

Riadul nu mai vrea să fie doar capitala unui regat bogat în petrol. În ultimii ani, autoritățile saudite au investit masiv pentru a transforma țara într-o destinație pentru marile evenimente sportive: meciuri de box cu burse uriașe, Formula 1, golf, fotbal și competiții internaționale care atrag milioane de telespectatori.

Arabia Saudită încearcă în acest mod să-și diversifice economia și să devină mai atractivă pentru turiști, investitori și industria divertismentului.

Dar acum țara arabă suferă. Atacurile atribuite rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lovit aeroportul King Khalid din Riad. Primul atac a provocat cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți. Au urmat altele.

Toate fac parte dintr-o confruntare regională mai amplă, în care conflictul din Yemen se intersectează cu tensiunile dintre Iran, Statele Unite și aliații lor din Golf.

Un test pentru Riad, un test pentru Alvarez

În acest context, meciul programat pe 31 octombrie devine mai mult decât o gală de box. Este și un test pentru capacitatea Riadului de a continua să găzduiască evenimente globale într-un moment în care securitatea regiunii este serios afectată.

Turki Al-Sheikh, președintele Autorității Generale pentru Divertisment din Arabia Saudită și una dintre figurile importante din boxul profesionist, a declarat că Alvarez i-a transmis personal că va veni la luptă, una extrem de importantă pentru el în încercarea de a-și relansa cariera!

Oficialul saudit a rezumat mesajul mexicanului printr-o formulare categorică: „Susține că nu se teme de nimic”.

Povestea lui Canelo Alvarez

Dar cine e Saul „Canelo” Alvarez? Numele său complet este Saul Alvarez Barragan. S-a născut pe 18 iulie 1990, în Guadalajara, Mexic, iar porecla „Canelo” vine de la canela, cuvântul spaniol pentru scorțișoară. Motivul este unul amuzant: părul său roșcat, neobișnuit într-o familie mexicană.

Iar contrastul este savuros: omul cu poreclă de condiment a devenit unul dintre cei mai duri și mai bine plătiți pugiliști ai generației sale.

A crescut într-o familie numeroasă, iar unul dintre cei 7 frați, Rigoberto, era deja boxer profesionist. Acesta a fost modelul care l-a îndreptat spre sportul de performanță. Saul a început să boxeze în adolescență, iar la 15 ani a trecut deja la profesioniști!

Antrenorii săi au considerat că nivelul atins justifica trecerea la pro. Bilanțul de amator era de 44 de victorii și două înfrângeri, cu 12 victorii prin KO!

Canelo Alvarez FOTO Imago Canelo Alvarez FOTO Imago
Canelo Alvarez FOTO Imago

Palmares impresionant: 63 de victorii și trei înfrângeri

De atunci, a mers din victorie în victorie, cu foarte puține excepții. Palmaresul lui actual la profesioniști e de 63 de victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri. Iar în 2021, mexicanul a reușit una dintre cele mai importante performanțe ale carierei: a devenit campion incontestabil la categoria supermijlocie, reunind toate cele patru centuri majore - WBA, WBC, IBF și WBO!

A fost primul boxer din era celor patru centuri care a obținut acest statut la categoria respectivă.

Mexicanul a cucerit titluri mondiale în mai multe categorii de greutate, de la semimijlocie ușoară la semigrea. Capacitatea de a urca în greutate fără să-și piardă eficiența a fost una dintre cheile longevității sale sportive. El e în plină formă și acum, la 36 de ani, chiar dacă în 2025 a pierdut, la puncte, în fața lui Terence Crawford, centurile majore pe care le deținea la supermijlocie.

3 înfrângeri a suferit
mexicanul în cariera de profesionist: în 2013, în fața lui Floyd Mayweather Jr., în 2022, împotriva lui Dmitri Bivol, și în 2025, contra lui Terence Crawford

În Arabia Saudită, dacă meciul va avea în cele din urmă loc, Canelo nu va lupta doar împotriva unui adversar neînvins până acum. Va intra într-un ring aflat în mijlocul unei regiuni instabile, în speranța că va reuși să-și relanseze cariera.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Mike Tyson WBC box canelo alvarez centură
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:55
Se mișcă lucrurile la Dinamo Utilajele grele au ajuns în Ștefan cel Mare » Începe o nouă etapă a lucrărilor la noul stadion
Se mișcă lucrurile la Dinamo Utilajele grele au ajuns în Ștefan cel Mare » Începe o nouă etapă a lucrărilor la noul stadion
09:10
Moruțan, în topul „artiștilor” După show-ul din meciul cu U Cluj, rapidistul a intrat în galeria pasatorilor de elită din Superliga
Moruțan, în topul „artiștilor” După show-ul din meciul cu U Cluj, rapidistul a intrat în  galeria pasatorilor de elită din Superliga 
06:45
Dosarul Ianis Stoica FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora
Dosarul Ianis Stoica  FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora
23:49
„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4
„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Top stiri
Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
Diverse
12.10
Cu ce se ocupă CSA Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
Citește mai mult
Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
„Nu am întâlnit un astfel de caz”  Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre  situația lui Reghecampf la FCSB
Superliga
12.10
„Nu am întâlnit un astfel de caz” Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre situația lui Reghecampf la FCSB
Citește mai mult
„Nu am întâlnit un astfel de caz”  Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre  situația lui Reghecampf la FCSB
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Superliga
12.10
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Citește mai mult
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB
B365
12.10
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB
Citește mai mult
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share