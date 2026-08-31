Bradley Barcola (23 de ani) a fost prezentat oficial de Liverpool.

„Cormoranii” au bătut palma cu PSG pentru suma de 143 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri.

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Barcola este al cincilea transfer realizat de Liverpool în această vară, după Victor Munoz, Jeremy Jacquet, Ronald Araujo și Ifeanyi Ndukwe. Francezul a semnat un contract valabil pe cinci ani, potrivit bbc.com.

Bradley Barcola, prezentat oficial la Liverpool

„Liverpool a încheiat transferul lui Bradley Barcola de la PSG. Atacantul francez a semnat un contract pe termen lung cu formaţia noastră la centrul de pregătire AXA după ce a trecut vizita medicală şi a finalizat transferul”, au anunțat „cormoranii” pe site-ul oficial.

Așa cum s-a întâmplat și la PSG, fotbalistul format la academia lui Lyon va purta numărul 29. Barcola a oferit și o primă reacție după ce mutarea sa pe Anfield a fost oficializată.

„Este o mare mândrie să pot juca pentru Liverpool. Sunt foarte fericit. A durat mult timp, dar sunt foarte fericit astăzi că pot juca pentru Liverpool și tot ce îmi doresc este să fiu pe teren și să pot juca. Sper să realizez lucruri foarte mărețe. În primul rând, să câștig Premier League. Este unul dintre cele mai mari vise din viața mea.

Este vorba de a rămâne la această echipă pe termen lung. De aceea am semnat un contract pe termen lung. Sper să pot face asta.

Am avut șansa să joc de două ori pe acest stadion și am văzut atmosfera și cum fanii îi susțineau pe jucătorii lui Liverpool. Când am aflat de interesul lui Liverpool pentru mine, nu am pus întrebări și am știut că este un club foarte mare pentru mine”, a declarat Barcola pentru sursa citată anterior.

În stagiunea trecută, atacantul francez a marcat 13 goluri și a oferit 7 pase decisive în cele 49 de partide jucate pentru PSG.

76 de goluri a influențat Barcola (39 de reușite, 37 de assisturi) în 155 de meciuri jucate în toate competițiile la PSG

13 trofee a cucerit Barcola în trei sezoane la PSG, inclusiv două Ligi ale Campionilor

Bradley este cotat la 90 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.ro.

Francezul ar putea debuta la Liverpool în meciul cu Ipswich Town, din runda #3 a Premier League, programat vineri, de la ora 22:00.

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