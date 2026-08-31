Scandalul continuă la FCSB Mihai Stoica, după ce Tănase l-a făcut „smardoi”: „E obraznic!” + Becali îl acuză că a vrut să distrugă clubul +38 foto
Mihai Stoica. Foto: Facebook
Superliga

Scandalul continuă la FCSB Mihai Stoica, după ce Tănase l-a făcut „smardoi”: „E obraznic!” + Becali îl acuză că a vrut să distrugă clubul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 16:55
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 16:56
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a răspuns lui Florin Tănase (31 de ani), după declarațiile făcute de fostul căpitan al roș-albaștrilor la plecarea spre Cipru.
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, l-a criticat și el pe Tănase.
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Tănase a lansat o serie de critici la adresa oficialului FCSB după conflictul acestuia cu Valentin Crețu, reproșându-i că a fost „smardoi”, în loc să îl respecte pe fundaș pentru ceea ce a făcut la club.

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Mihai Stoica îi răspunde lui Florin Tănase: „E obraznic. Cred că ar fi bine pentru el să lase puțin insolența asta”

„Acum că vine cu obrăznicii din astea e și vina mea. E și vina lui Gigi că a zis că Tănase e prietenul lui. E obraznic. L-am tratat cumva altfel.

Eu când am auzit că l-a convins Gigi și vine în Olanda, chiar m-am bucurat, deși când a fost plecat a existat o răceală între noi. E complicat pentru mine să fiu prieten cu un copil mai mic decât fata mea. E greu ca un sexagenar să fie prieten cu un copil.

Pentru că el face chestiile astea. Îi place să vorbească. Nu cred că face foarte bine, dar e problema lui. Nu am niciun fel de problemă. Sunt chestii care se pot discuta. Dușmănie în niciun caz.

Măsura aia se impunea la momentul ăla, asta clar. Că a durat câteva zile, probabil dacă rămânea nu era un jucător lăsat în afara lotului meci de meci. Dar ce a făcut nu e o chestie care se poate scuza. Nu vreau să polemizez prea mult cu jucătorii. E diferență de vârstă, de statut”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

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Tănase făcuse și o ironie la adresa lui Mihai Stoica, după ce spusese că „liniște trebuie să faci la tenis de câmp, nu la fotbal sau la tenis de picior, cum le place unora”.

„Tănase nu are cum să inițieze polemică. Eu sunt președintele C.A. la clubul unde a fost căpitan și unde a jucat mulți ani și cred că ar fi bine pentru el să lase puțin insolența asta. Că va mai juca câțiva ani și va veni și el în partea asta sau va rămâne dezvoltator imobiliar.

În pandemie nu aveam voie să părăsim incinta. Veneam cu Mihai Pintilii, cu Marius Ianuli și cu Florin Tănase și jucam ore întregi la bază tech-ball și tenis cu piciorul.

L-am bătut o dată pe pariu mare și nu ne-am luat banii. Eu cu Dică și el cu Vlad Achim. I-am bătut 4-0. Da, la tenis cu piciorul chiar sunt bun”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

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Gigi Becali îi ia apărarea lui Mihai Stoica: „Tu vrei să îmi distrugi clubul? MM e șeful”

Gigi Becali a intervenit și el după declarațiile lui Tănase. Finanțatorul FCSB spune că Mihai Stoica trebuie respectat pentru funcția pe care o ocupă în club.

„Cum adică un fotbalist să-l înghită pe un conducător? Cum adică? Nu există așa ceva! MM e șeful! Punct. L-a sunat el pe Luțu, Luțu e cu mine la Techirghiol, să vorbească cu mine. Și am zis că nu vorbesc cu el. Nu am ce să vorbesc cu el.

Din moment ce prima dată ai făcut o declarație batjocoritoare, că tu ai nevastă, pe urmă pleci din antrenament… Tu vrei să-mi distrugi clubul? La revedere! Vorbesc cu oamenii care au respect! Adio! Tu respecți ce zice MM, mă.

MM e smardoi? Crețu a sărit la bătaie la Garita! Îl bătea Crețu pe Garita!? Astea sunt vorbe. Nu mai contează astea. Nu mă mai afectează dacă a plecat. A demonstrat încă o dată obrăznicia lui”, a spus patronul formației roș-albastre.

329 de meciuri
a jucat Florin Tănase în cele opt sezoane petrecute la FCSB. A înscris 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive

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