Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League, a pierdut, scor 0-2, pe terenul lui Hull City, în Premier League.

Echipa pregătită de Fabian Hurzeler (33 de ani) a primit ambele goluri în prelungirile partidei, după ce a rămas în zece oameni.

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Înfrângerea vine cu doar patru zile înaintea duelului cu Universitatea Craiova, programat joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, în etapa #4 a fazei principale din Conference League.

Brighton, învinsă înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Brighton a controlat o mare parte a întâlnirii și și-a creat numeroase ocazii, însă nu a reușit să înscrie.

Diego Gomez și Yasin Ayari au fost printre cei mai periculoși jucători ai oaspeților, dar portarul lui Hull, Konstantinos Tzolakis, a avut mai multe intervenții importante, conform reuters.com.

Brighton a continuat să atace și în repriza a doua, dar nu a reușit să marcheze.

Finalul partidei a schimbat complet situația. Joao Costinha a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, iar Hull a profitat de superioritatea numerică.

Oli McBurnie a deschis scorul în prelungiri, apoi a marcat din nou, două minute mai târziu, stabilind rezultatul final, 2-0.

Brighton a ratat astfel ocazia de a se apropia la trei puncte de liderul Arsenal și a rămas pe locul secund în Premier League, la șase puncte de prima poziție.

După eșecul cu Hull City, Brighton se pregătește pentru meciul cu Universitatea Craiova, din etapa a patra a fazei ligii Conference League.

Englezii vor încerca să revină la forma arătată înaintea acestei înfrângeri, perioadă în care obținuseră victorii importante în Premier League, inclusiv cu Manchester City, scor 1-0, și Brentford, scor 2-0.

Brighton a câștigat și ultima partidă disputată în Conference League, scor 1-0, în deplasare cu Getafe, pe 5 noiembrie.

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