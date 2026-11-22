Președintele Andrei Nicolescu a comentat declarațiile antrenorului dinamovist Nuno Campos

Portughezul s-a plâns de condițiile în care s-a disputat meciul cu Petrolul, considerat „acasă” la Slobozia, declarații care pot fi interpretate ca un atac la adresa strategiei conducerii

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Tehnicianul a evidențiat în interviul de după meci că ploieștenii au dormit la Slobozia în noaptea dinaintea partidei, iar „câinii” au mers în Ialomița în ziua meciului.

Andrei Nicolescu despre Nuno Campos: „O să vorbesc cu el, să lămurească”

„Pe aia n-am înțeles-o, pentru că a fost decizia sută la sută a staffului sportiv, apropo de cum se face deplasarea aici.

Mărturisesc că nu știu de ce. Chiar nu știu. Nici n-am vorbit cu el.

Eu am fost plecat la un curs la Bruxelles. Am venit ieri dimineață și știu din discuțiile pe care le-am avut cu team managerul că ei au luat în calcul în săptămâna asta, când am aflat că jucăm acolo, să nu facă deplasarea direct, dar să facă deplasarea dimineața, imediat după activare și după toate protocoalele, și după prânz să vină până la Slobozia, să doarmă după-masă la un hotel, undeva, și să vină seara la meci.

Mai departe nu știu exact cum s-a întâmplat și care a fost decizia finală.

Am auzit declarația din dreapta, din stânga, nu am văzut declarația. Nu am interpretata așa (n.r. ca fiind împotriva conducerii). Nu știu. O s-o lămurim.

Pot să spun că o să vorbesc cu el despre asta, că nu știu exact ce a gândit, pentru că nu asta e problema. Adică cel puțin în interior nu astea sunt problemele.

O să vorbesc cu el, să lămurească anumite aspecte ale declarațiilor, ca toată lumea să înțeleagă același lucru”, a declarat Nicolescu la fanatik.ro.

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