Brighton - U Craiova 4-0. Fabian Hurzeler (33 de ani), antrenorul englezilor, a avut cuvinte de laudă la adresa unui jucător al oltenilor.

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Campioana României a fost depășită la toate capitolele de formația de pe locul secund din Premier League, însă tânărul tehnician german nu a ezitat să remarce calitățile unui fotbalist pregătit de Filipe Coelho.

Fabian Hurzeler, laude pentru Laurențiu Popescu: „Craiova are un portar grozav”

Chiar dacă echipa sa a marcat de 4 ori și și-a creat multe alte situații de gol, Hurzeler l-a lăudat pe Laurențiu Popescu pentru intervențiile care au ținut scorul sub control, cât de mult s-a putut.

„Am avut faze bune de joc, reacții bune, acțiuni bune în ultima treime. Am reușit să înscriem primul gol rapid și ne-am făcut jocul ușor. Am avut ocazii.

Ei au un portar grozav, care a avut mai multe intervenții foarte bune.

Dar, dacă am câștigat cu 4-0, înseamnă că am făcut multe lucruri bune. Am abordat foarte profesionist acest meci și am încercat să ni-l facem ușor de la bun început.

Știam că Universitatea Craiova are calitate și a arătat-o deja în această competiție, așa că am tratat-o cu respect de la bun început. E o echipă bine antrenată”, a declarat Fabian Hurzeler, potrivit digisport.ro.

Campioana României mai are două meciuri de disputat în Conference League, în deplasare la Kairat Almaty și acasă cu FC Copenhaga.

Până atunci, urmează două dueluri de foc pentru elevii lui Coelho, ambele cu Dinamo, luni și joi, în Superliga și Cupa României.

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