Business Drops #117 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 117.

Astăzi, printre altele, despre banii încasați de David Popovici pentru medaliile cucerite la Europenele de natație, investiția de sute de milioane de euro pregătită de Newcastle și veniturile record generate de publicitatea din NBA.

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1. Italianca Sara Curtis, care a bătut două recorduri mondiale la Campionatele Europene de natație de la Paris, a câștigat 26.000 de euro din partea Federației Europene de Natație. Medalia de aur a fost recompensată cu 2.000 de euro, „argintul” cu 1.500 de euro, iar „bronzul” – cu 1.000 de euro.

În plus, recordurile mondiale au fost răsplătite cu câte 10.000 de euro, iar cele europene – cu câte 5.000. David Popovici a fost premiat de Federația Europeană de Natație cu 4.000 de euro pentru cele două medalii de aur cucerite.

2. Grupul de investitori „1892 Holdings”, din care face parte și Jeff Bezos, a cumpărat 30% din acțiunile lui Liverpool. Tranzacţia marchează primul plasament de capital într-o echipă sportivă al americanului care are o avere estimată la 256 de miliarde de dolari.

Jeff Bezos (Foto: IMAGO)

3. Veniturile din publicitate ale NBA au ajuns la nivelul record de 2,1 miliarde de dolari în sezonul 2025-26, cu 38% mai mari decât cele din anul precedent (1,53 miliarde de dolari).

Amazon Prime Video, unul dintre partenerii de difuzare ai competiției, a generat 507.400.000 de dolari din publicitate și a atras telespectatori cu aproximativ un deceniu mai tineri decât televiziunea tradițională.

4. Newcastle United, clubul din Premier League deținut de fondul de investiții al Arabiei Saudite, a anunțat că va demara construirea unui nou centru de antrenament, de cinci stele, în valoare de aproximativ 220.000.000 de euro. Termenul de finalizare este startul sezonului 2029-2030. Clubul a încasat 275.500.000 de euro în această vară din transferurile lui Anthony Gordon (la FC Barcelona), Bruno Guimaraes (la Arsenal Londra) și Sandro Tonali (la Tottenham).

5. TVR este în pole-position pentru a transmite competițiile interne de handbal, în noul sezon 2026-2027. Potrivit Fanatik, postul public de televiziune este gata să plătească suma solicitată de Federația Română de Handbal, aproximativ 500.000 de euro. În stagiunea trecută, meciurile au fost difuzate de ProArena și Voyo.

6. În timpul turneului de tenis US Open 2025, s-au vândut aproximativ 740.000 de cocktailuri Honey Deuce, la un preț de 23 de dolari fiecare. Astfel, s-a generat un venit de aproximativ 17.000.000 de dolari.

Pentru a face față cererii la ediția din acest an, organizatorii au instalat un sistem rapid de servire la draft, care le permite barmanilor să toarne popularul cocktail în doar 12 secunde.

7. Aryna Sabalenka (28 de ani) a câștigat până acum peste 50.000.000 de dolari din tenis. Numărul 1 WTA încasează aproximativ 8.000.000 de dolari anual din premii, bani la care se adaugă veniturile din contracte de sponsorizare încheiate cu branduri globale importante.

Aryna Sabalenka (Foto: IMAGO)

8. Universitatea Craiova a vândut cu o sumă record drepturile TV pentru meciul cu Ararat-Armenia, din turul play-off-ului Europa League, trustul PRO plătind 200.000 de euro, conform Fanatik. Partida din 20 august, încheiată 1-1, s-a transmis la tv pe Pro Arena și online pe platforma Voyo.

9. Fostul fotbalist Gerard Pique a devenit acționar al Fyers American Gambits, echipă care activează în Global Chess League, prima ligă profesionistă de șah structurată pe modelul marilor competiții sportive americane. Acest sport înregistrează o creștere de popularitate la nivel global, generată de platformele de streaming, dar și de promovarea formatelor scurte – blitz și rapid.

10. UTA beneficiază de o nouă finanțare din fonduri publice, de 980.000 lei. Banii sunt acordați prin Centrul Cultural Județean Arad, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean, pentru proiectul intitulat „UTA în Superligă”. Clubul arădean primește aproape 30% din suma totală alocată pentru 93 de proiecte județene.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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