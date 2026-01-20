Business Drops #86 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Max Verstappen FOTO Imago
Business Drops #86 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cristian Gheorghe
Publicat: 20.01.2026, ora 10:43
Actualizat: 20.01.2026, ora 10:44
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 86.
  • Astăzi, printre altele, despre veniturile încasate în 2024 de Gianni Infantino, președintele FIFA, averea lui Max Verstappen și campionatul din Europa care se va vedea în direct în România.

1. Gianni Infantino a încasat peste 6.133.000 de dolari în 2024 ca președinte al FIFA, sub formă de salarii, bonusuri și alte beneficii contractuale. Matthias Grafstrom, secretarul general al forului fotbalistic mondial, a încasat 2.262.000 de dolari în anul de referință.

    2. Echipa de baschet Barcelona a prelungit pe 10 ani licența de participare în EuroLiga, eliminând astfel posibilitatea de a se înscrie în NBA Europe. Real Madrid, Fenerbahce și ASVEL Villeurbanne nu au confirmat încă rămânerea în EuroLigă.

    3. Cristiano Ronaldo a fost cel mai bine plătit sportiv în 2025, cu venituri de 260.000.000 de dolari. Portughezul s-a aflat pe primul loc în top pentru al treilea an consecutiv. Primii 100 de atleți din listă au cumulat câștiguri de 6,05 miliarde de dolari.

    4. FIFA a aprobat un fond de premiere de 727.000.000 de dolari pentru turneul final al Cupei Mondiale 2026. Câștigătoarea va primi 50.000.000 de dolari, cu 8.000.000 peste suma încasată de Argentina pentru triumful din ediția 2022 și cu 12.000.000 în plus față de suma cu care a fost recompensată Franța, campioana mondială din 2018.

    5. Eintracht Frankfurt și Deutsche Bank au prelungit până în 2035 parteneriatul prin care arena formației din Bundesliga poartă denumirea instituției bancare. Valoarea totală a noului contract de sponsorizare este de 100.000.000 de euro.

    6. Max Verstappen are o avere netă estimată la peste 210.000.000 de dolari, fiind cel mai bine plătit pilot din istoria Formulei 1. Olandezul are contract până în 2028 cu franciza Red Bull, salariul de bază anual fiind de 55.000.000 de dolari. Împreună cu bonusurile, el poate ajunge la un venit de 70.000.000 de dolari pe an.

    7. Piața nutrimentelor pentru sportivi se mărește cu peste 8% de la an la an și va depăși valoarea de 53 de miliarde de dolari până în 2031. În regiunea Asia-Pacific se înregistrează cea mai însemnată creștere a cererii pentru alimentele care măresc capacitatea de efort, pe fondul interesului tot mai accentuat  pentru fitness al tinerei generații.

    8. Prima Sport a achiziționat drepturile tv pentru campionatul de fotbal al Turciei. În această competiție evoluează opt români, printre care internaționalii Ianis Hagi, Valentin Mihăilă și Denis Drăguș. Meciurile vor putea fi urmărite și online, pe platforma de streaming PrimaPlay.ro.

    9. FC Barcelona a încasat 9.000.000 de euro în urma triumfului din Supercupa Spaniei (3-2 în finală cu Real Madrid). Catalanii au primit 6.000.000 de euro numai pentru participarea la turneul găzduit de Arabia Saudită, cărora li s-au adăugat 1.000.000 pentru victoria din semifinale (5-0 cu Athletic Bilbao) și 2.000.000 pentru succesul din ultimul act.

    10. Pe fondul audiențelor tot mai bune înregistrate în China de meciurile de tenis, WTA a prelungit parteneriatul cu platformele de streaming Migu și Tencent. Site-urile menționate vor transmite toate competițiile desfășurate în afara acestei țări în sezonul 2026.

    * Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

