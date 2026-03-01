„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”

UTA ARAD - FCSB 2-4. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul „roș-albaștrilor”, a anunțat schimbări majore la echipă, după ratarea calificării în play-off.

Patronul campioanei en-titre a anunțat că va înființa un departament de scouting la echipă, fiind nemulțumit de transferurile realizate în acest sezon.

UTA ARAD - FCSB. Gigi Becali: „Iau măsuri, urmează schimbări majore”

„Trebuie luate măsuri. Nu vom da oameni afară, dar vom întări staff-ul tehnic, vom aduce scouteri. Probabil vom aduce un manager general, cineva care să cunoască jucători, pentru că noi rămânem în urmă la acest capitol.

O să fac un serviciu care să se ocupe de jucători, chiar dacă ne costă niște bani în plus. MM mi-a zis de jucători, că a negociat, dar a rămas cu negocierile și noi n-am adus un mijlocaș. L-am luat pe Ofri Arad, dar nu e genul de mijlocaș pe care eu îl vreau.

O să avem un departament de scouting, cu băieți deștepți care cunosc limbi străine și care știu fotbal, care să țină legătura cu toți scouterii din Europa.

Ei se vor ocupa de vizionarea jucătorilor și vor lua legătura cu scouteri, cu impresari”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali: „Îl vreau pe Mirel Rădoi”

Patronul de la FCSB a vorbit despre aducerea unui manager general la echipă și a rostit numele lui Mirel Rădoi, fostul selecționer care a mai antrenat formația bucureșteană în urmă cu mai bine de zece ani.

„Dacă nu ne calificăm în Conference League, schimbăm antrenorii. Acum iau măsuri, întăresc staff-ul tehnic, echipa, aduc un manager general.

M-am gândit să îl pun manager general pe Mirel Rădoi. L-am sunat și nu mi-a răspuns. Dacă va accepta, el va fi manager general.

Deocamdată nu vorbim despre schimbare de antrenor. Mirel ar superviza antrenamentele, disciplina de la echipă, tot. El ar fi benefic pentru echipă, ar fi ceva în plus”, a mai spus Gigi Becali.

VIDEO. Golurile marcate de Mihai Lixandru în UTA Arad - FCSB 2-4

