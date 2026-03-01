Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România” +20 foto
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”

alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 23:56
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 23:59
  • UTA - FCSB 2-4. Florin Tănase (31 de ani), atacantul campioanei, a vorbit despre ratarea calificării în play-off-ul Superligii.
  • Vedeta FCSB i-a atacat pe contestatarii care au insinuat că echipa sa apelează la jocuri de culise pentru a intra în play-off.

Florin Tănase a apărut în fața microfoanelor și le-a cerut iertare fanilor pentru rezultatele slabe care au dus-o pe FCSB în play-out.

„Îl vreau pe Rădoi!" Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!"
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”

Tănase a ieșit la atac: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”

„N-are cum să ne bucure această victorie. În primul rând, vreau să le cer scuze suporterilor noștri pentru acest an rușinos. Din campioana României să ajungi în play-out... E foarte rușinos!

Îi rog să fie în continuare alături de noi. Avem mare nevoie de ei. E clar, nimeni din club n-are scuze pentru acest an. Sper să fie o învățătură de minte și să nu se mai repete.

Nu ai voie să trăiești la acest club o asemenea rușine. Asta se întâmplă când nu tratezi meciurile cum trebuie de la început. E clar că locul nostru nu e în play-out. Știm valoarea lotului, valoarea jucătorilor noștri”, a spus Florin Tănase la Prima Sport.

Apoi, liderul FCSB i-a atacat pe cei care au insinuat că FCSB apelează la jocuri de culise pentru a intra în play-off:

„Au fost și multe greșeli de arbitraj. S-a tot vorbit că e campanie ca arbitrii să ne bage în play-off. L-au făcut pe săracul Radu Petrescu... Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei pentru că și-a reparat o greșeală.

N-avea de unde să știe că îi vine pe cap mingea ăluia de la FC Argeș și intră în poartă. Dar ceilalți din etapa următoare? Și la CFR, și la Pitești, de ce nu s-a comentat la fel?”.

FOTO. Momentul amintit de Tănase din Petrolul - FC Argeș 2-1

În urmă cu două săptămâni, FC Argeș a pierdut cu Petrolul, scor 1-2, meci după care Radu Petrescu a fost suspendat până la finalul sezonului.

În minutul 86 al partidei, „centralul” a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului, astfel că golul nu a fost validat, lucru care l-a lăsat mască pe președintele Rapidului.

Printre cei care au susținut că gafa ar fi apărut pentru a o favoriza pe FCSB s-a numărat și Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului: „Toți știu ce culori poartă pe sub haine Radu Petrescu”.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
Apoi, Tănase s-a luat și de analiștii din studiourile televiziunilor:

„I-aș ruga pe comentatorii ăștia care stau prin studiouri toată ziua să nu mai aibă răutate atât de mare. Comentează ceea ce vezi, nu trebuie să minți. Nu m-a deranjat, mai rău mi-era milă de săracul Radu Petrescu. L-au suspendat atâtea etape, iar ceilalți nimic.

Așa e în România. Așa e când ești la cel mai mare club. Mulți dau în tine și trebuie să fii puternic. Trebuie să privim înainte, să pregătim sezonul următor, pentru a nu le mai da ocazia unor oameni fără caracter să vorbească”.

VIDEO. UTA - FCSB 2-4. Golurile marcate de Lixandru

FCSB, victorie amară VIDEO. Lixandru, MVP cu UTA. Campioana și-a asigurat primul loc la intrarea în play-out
Superliga
23:05
FCSB, victorie amară VIDEO. Lixandru, MVP cu UTA. Campioana și-a asigurat primul loc la intrarea în play-out
FCSB, victorie amară VIDEO. Lixandru, MVP cu UTA. Campioana și-a asigurat primul loc la intrarea în play-out
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Campionate
18:12
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei

UTA Florin Tanase fcsb play-out
„Îl vreau pe Rădoi!" Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!"
Superliga
01.03
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România"
Superliga
01.03
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
„Gata, azi e ultima zi!" Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta"
Superliga
01.03
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!"
Superliga
01.03
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Știri ultima oră
00:23
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel" Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit"
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
23:55
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
23:32
„Îl vreau pe Rădoi!" Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!"
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
23:56
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România"
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali"
Superliga
01.03
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Campionate
01.03
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Superliga
01.03
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Diverse
01.03
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală

