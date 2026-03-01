Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”

UTA - FCSB 2-4. Florin Tănase (31 de ani), atacantul campioanei, a vorbit despre ratarea calificării în play-off-ul Superligii.

Vedeta FCSB i-a atacat pe contestatarii care au insinuat că echipa sa apelează la jocuri de culise pentru a intra în play-off.

Florin Tănase a apărut în fața microfoanelor și le-a cerut iertare fanilor pentru rezultatele slabe care au dus-o pe FCSB în play-out.

Tănase a ieșit la atac: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”

„N-are cum să ne bucure această victorie. În primul rând, vreau să le cer scuze suporterilor noștri pentru acest an rușinos. Din campioana României să ajungi în play-out... E foarte rușinos!

Îi rog să fie în continuare alături de noi. Avem mare nevoie de ei. E clar, nimeni din club n-are scuze pentru acest an. Sper să fie o învățătură de minte și să nu se mai repete.

Nu ai voie să trăiești la acest club o asemenea rușine. Asta se întâmplă când nu tratezi meciurile cum trebuie de la început. E clar că locul nostru nu e în play-out. Știm valoarea lotului, valoarea jucătorilor noștri”, a spus Florin Tănase la Prima Sport.

Apoi, liderul FCSB i-a atacat pe cei care au insinuat că FCSB apelează la jocuri de culise pentru a intra în play-off:

„Au fost și multe greșeli de arbitraj. S-a tot vorbit că e campanie ca arbitrii să ne bage în play-off. L-au făcut pe săracul Radu Petrescu... Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei pentru că și-a reparat o greșeală.

N-avea de unde să știe că îi vine pe cap mingea ăluia de la FC Argeș și intră în poartă. Dar ceilalți din etapa următoare? Și la CFR, și la Pitești, de ce nu s-a comentat la fel?”.

FOTO. Momentul amintit de Tănase din Petrolul - FC Argeș 2-1

În urmă cu două săptămâni, FC Argeș a pierdut cu Petrolul, scor 1-2, meci după care Radu Petrescu a fost suspendat până la finalul sezonului.

În minutul 86 al partidei, „centralul” a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului, astfel că golul nu a fost validat, lucru care l-a lăsat mască pe președintele Rapidului.

Printre cei care au susținut că gafa ar fi apărut pentru a o favoriza pe FCSB s-a numărat și Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului: „Toți știu ce culori poartă pe sub haine Radu Petrescu”.

Apoi, Tănase s-a luat și de analiștii din studiourile televiziunilor:

„I-aș ruga pe comentatorii ăștia care stau prin studiouri toată ziua să nu mai aibă răutate atât de mare. Comentează ceea ce vezi, nu trebuie să minți. Nu m-a deranjat, mai rău mi-era milă de săracul Radu Petrescu. L-au suspendat atâtea etape, iar ceilalți nimic.

Așa e în România. Așa e când ești la cel mai mare club. Mulți dau în tine și trebuie să fii puternic. Trebuie să privim înainte, să pregătim sezonul următor, pentru a nu le mai da ocazia unor oameni fără caracter să vorbească”.

VIDEO. UTA - FCSB 2-4 . Golurile marcate de Lixandru

