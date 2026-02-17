Business Drops #89 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Business Drops #89 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cristian Gheorghe
Publicat: 17.02.2026, ora 12:01
Actualizat: 17.02.2026, ora 12:19
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 89.
  • Astăzi, printre altele, despre audiența fantastică a ceremoniei de deschidere de la JO de Iarnă, Horner își pregătește revenirea în Formula 1 și recordul înregistrat de sportul feminin în Marea Britanie.

1. Piața drepturilor media din America de Nord a atins valoarea de 30,9 miliarde de dolari în 2025.

În anul 2010, această industrie era cotată la 8,2 miliarde de dolari.

Instituțiile media care investesc în interacțiunea cu fanii au avut venituri semnificativ mai mari decât cele care au furnizat un mesaj unidirecțional.

2. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano a înregistrat o audiență medie de 21.400.000 de telespectatori pe NBC, cu 34% mai mare decât festivitatea inaugurală a ediției precedente.

Platforma Peacock a strâns 3.000.000 de vizitatori, reprezentând cea mai mare audiență online din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.

3. Christian Horner, fostul șef de la Red Bull, intenționează să se întoarcă în Formula 1 și pregătește o ofertă de 2,5 miliarde de dolari pentru preluarea unei părți a francizei Alpine.

Alături de Horner sunt și alți investitori, printre care MSP Sports Capital.

4. Dynamite Fighting Show a semnat un parteneriat cu K-1, cel mai cunoscut brand de kickboxing la nivel mondial.

În marja colaborării, Bucureștiul va găzdui, pe 3 aprilie 2026, gala K-1 World MAX 2026, dedicată sportivilor din categoria mijlocie, proveniți din Europa de Est.

5. Firma de investiții Reinhart Partners a achiziționat 214.891 de acțiuni la Madison Square Garden Sport Corporation (MSGS) în ultimele luni, valoarea tranzacției fiind de 55.590.000 de dolari.

Prețul unei acțiuni la MSGS este de 279,74 de dolari în prezent, cu 34,3% mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

6. Humain, companie finanțată de Fondul de Investiții Public din Arabia Saudită, va avea un departament dedicat Inteligenței Artificiale aplicabile în industria sportivă.

Un prim pas a fost făcut prin achiziționarea startup-ului londonez ai.io.

7. Sportul feminin din Marea Britanie a generat 397.000.000 de ore de vizionare în 2025.

Este un nou record, cel precedent fiind de 384.000.000 de ore, în 2023.

Cele mai importante competiții feminine de anul trecut au fost Campionatul European și Cupa Mondială la rugby.

8. Producătorul de autovehicule BYD a devenit partener auto oficial al clubului de fotbal Manchester City.

Pe lângă flota de mașini BYD și DENZA pusă la dispoziție, BYD Group va oferi și tehnologii de stocare a energiei pentru complexul City Football Academy.

9. Comitetul Executiv al FRF a aprobat costuri totale de 500.000 de euro pentru meciurile naționalei din luna martie.

Pe 26 martie, „tricolorii” vor juca în Turcia semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială.

Dacă va câștiga acest meci, pe 31 martie va disputa finala, în deplasare, contra câștigătoarei duelului dintre reprezentativele Slovaciei și Kosovo.

În cazul în care România va pierde în Turcia, pe 31 martie va întâlni într-un amical învinsa dintre Slovacia și Kosovo.

10. Cele 2.130 de bilete alocate suporterilor români pentru meciul cu Turcia (26 martie), din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, s-au vândut în numai 20 de secunde. Prețul unui tichet a fost de 145 lei (27 de euro).

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

