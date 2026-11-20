Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 129.

Astăzi, printre altele, despre proiectul Barcelonei și despre intrarea lui Jeff Bezos în acționariatul lui Liverpool.

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1. Canada a anunțat o investiție de aproximativ 1,75 miliarde de dolari americani pentru transformarea și modernizarea sistemului sportiv național, prin strategia „From Playground to Podium”.



Programul urmărește dezvoltarea sportului la toate nivelurile, de la participarea copiilor și a comunităților locale până la susținerea sportivilor de performanță.



Din bugetul alocat, aproximativ 1,05 miliarde de dolari vor fi investiți în următorii 9 ani în construirea și modernizarea infrastructurii sportive. Alte aproximativ 463 de milioane de dolari vor susține organizațiile sportive și creșterea participării copiilor și tinerilor la activități sportive.

2. FC Barcelona a lansat proiectul „Memorial Barcelona”, prin care le oferă celor mai loiali suporteri posibilitatea de a rămâne în incinta stadionului Camp Nou și după moarte.



Din 2027, într-un spațiu cu dimensiunea de 1500 metri pătrați, vor exista două opțiuni: depunerea urnelor cu cenușa celor decedați în columbare sau gravarea numelor și a unor mesaje pe plăci comemorative. Un loc definitiv va costa 10.000 de euro, concesiunea pe 50 de ani va fi 6000 de euro, iar pentru concesiunea pe 10 ani vor fi plătiți 2490 de euro. Peste 1.000 de suporteri și-au rezervat deja un loc în cadrul acestui complex!

3. Federația Braziliană de Fotbal va câștiga 21,6 milioane de euro din seria de meciuri amicale împotriva selecționatelor Australiei (două confruntări), Indiei, Japoniei și Singapore.



Acestei sume i se adaugă cele aproximativ 9,5 milioane de euro primite pentru meciurile din septembrie, disputate în Australia (1-1 și 4-2), precum și alte 3,5 milioane de euro încasate din confruntarea de la Kolkata (3 octombrie), împotriva naționalei Indiei (4-0).

4. FCSB a avut venituri de 28 de milioane de euro în 2025, din această sumă drepturile TV reprezentând numai 12% din veniturile totale ale clubului de anul trecut. Universitatea Craiova a primit 19,3 milioane de euro (13,5% din totalul veniturilor reprezentand drepturile TV), iar Rapid a încasat 13 milioane de euro (din care drepturi TV 17%).

5. Startup-ul american Toutix a atras o finanțare de 3.000.000 de dolari de la fondul de investiții Evolution Equity Partners. Platforma folosește inteligența artificială pentru a analiza comportamentul spectatorilor în arenele sportive, ajutând cluburile să îmbunătățească experiența fanilor și să obțină venituri mai mari din publicitate și sponsorizări. Printre clienții companiei se numără clubul american de fotbal AC Newport.

6. Ben Shelton (24 de ani, locul 4 ATP) a decis să încheie colaborarea cu brandul elvețian ON și să revină la New Balance din ianuarie 2027. Jucătorul american de tenis va semna un contract în valoare de 5.000.000 de euro pe an, suma fiind cu 2.000.000 de euro mai mare decât cea primită de la actualul sponsor tehnic. Shelton va primi de la New Balance încă 5.000.000 de euro dacă va încheia anul între locurile 2 și 10 în lume. Dacă va deveni numărul 1 mondial, americanul va mai încasa un bonus suplimentar de 3.000.000 de euro.

7. Startup-ul american Snapp, specializat în analiza sportivă cu ajutorul inteligenței artificiale, a atras 4,6 milioane de dolari într-o rundă de finanțare condusă de fondul a16z Speedrun, alături de Dorm Room Fund, Gold House Ventures, House Fund și Valia Ventures. Tehnologia Snapp integrează peste 30 de fluxuri de date în timp real, acoperind mai mult de 100 de ligi sportive pentru analiza performanțelor, identificarea accidentărilor, optimizarea echipelor fantasy și evaluarea cotelor de pariuri.

8. Gotham FC, club din liga profesionistă feminină de fotbal din SUA (National Women’s Soccer League), a atras investiții de 100 de milioane de dolari în schimbul unor participații la club, ajungând la o evaluare record de 350 de milioane de dolari, potrivit Forbes.



Valoarea este cu aproximativ 84% mai mare decât cea estimată de aceeași publicație în aprilie 2026, de 190 de milioane de dolari. Gotham FC a înregistrat o creștere de 73% a mediei spectatorilor față de 2023 și a stabilit un record de asistență pentru un eveniment sportiv feminin în New York, 42.175 de spectatori la meciul cu Washington Spirit, disputat în iulie 2026.

9. Under Armour a raportat venituri de 1,24 miliarde de dolari în trimestrul iulie–septembrie 2026, cu 7% mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent. Producătorul american de echipament sportiv a înregistrat scăderi pe principalele segmente de activitate: încălțăminte (-11%), îmbrăcăminte (-6%) și comerț online (-12%). Under Armour anticipează o nouă diminuare a veniturilor pentru întregul exercițiu financiar 2027, pe fondul dificultăților de redresare a vânzărilor.

10. Un consorțiu din care fac parte Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și Eduardo Saverin, cofondatorul Facebook, a convenit cumpărarea a 38% din acțiunile lui Liverpool, pentru peste două miliarde de lire sterline. Potrivit The Athletic, investitorii au opțiunea de a-și majora participația la 69% sau chiar de a prelua integral Liverpool în următoarele 12 luni.



Tranzacția evaluează clubul la aproximativ 5,5 miliarde de lire. Actualul proprietar, grupul american Fenway Spoerts Group, a cumpărat Liverpool în 2010 pentru numai 300 de milioane de lire.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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