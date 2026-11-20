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Un fotbalist din Liga a IV-a Vâlcea a fost condamnat la doi ani cu suspendare după ce patronul i-ar fi propus să-și recupereze salariile restante printr-o afacere fictivă cu fonduri europene pentru albine.

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Cătălin Dobre (28 de ani) este fotbalist în Liga a IV-a Vâlcea. El a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare într-un dosar instrumentat de DNA, pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene prin folosirea unor documente false.

Fapta a fost comisă în 2020, pe vremea când evolua la FC Băbeni. Potrivit declarațiilor date în timpul urmăririi penale, jucătorul a susținut că avea de recuperat salarii restante de la FC Băbeni.

Fotbalist condamnat după o schemă fictivă cu fonduri europene pentru recuperarea salariilor restante

Pentru stingerea datoriei, fotbalistul a acceptat propunerea patronului de a accesa fonduri europene prin Programul Național Apicol 2020, în vederea cumpărării a 72 de familii de albine de la acesta.

Înțelegerea era ca o parte dintre albine să-i revină fotbalistului, în contul restanțelor salariale.

Sportivul s-a deplasat împreună cu patronul la APIA pentru depunerea documentelor. În declarația sa, a susținut că a primit aproximativ 16.800 de lei, sumă pe care i-a predat-o integral omului de afaceri.

Achiziția a fost însă fictivă. Potrivit probelor analizate de instanță, fotbalistul nu a intrat niciodată în posesia familiilor de albine.

72 de familii de albine, cumpărate doar pe hârtie

Pentru a obține finanțarea, fotbalistul a depus la APIA, pe 3 august 2020, o cerere prin care solicita decontarea a 27.424,74 lei.

Din această sumă, 25.200 de lei reprezentau contravaloarea celor 72 de familii de albine, iar 2.224,74 lei erau destinați medicamentelor pentru tratarea bolilor specifice.

Dosarul depus la APIA conținea facturi și documente de plată false. Pe baza acestora, instituția a aprobat plata a 16.858,17 lei, bani virați în contul fotbalistului la 15 octombrie 2020.

Doi ani de închisoare cu suspendare

Tribunalul l-a condamnat pe jucător pentru folosirea de documente și declarații false în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene.

Pedeapsa este de doi ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de doi ani. În plus, acesta va presta 80 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria Băbeni sau la Primăria Frânceşti și va participa la un program de reintegrare socială.

Fotbalistul a restituit suma de 16.858,11 lei în octombrie 2023. Instanța l-a obligat să mai plătească APIA 5.623,87 lei, reprezentând dobânzi și penalități fiscale, precum și 1.300 de lei cheltuieli judiciare.

Sentința a fost pronunțată pe 19 noiembrie 2026 și nu este definitivă. Poate fi atacată cu apel.

Dosar mai amplu al DNA, cu un prejudiciu de aproape 471.000 de lei

Cazul lui fotbalistului Cătălin Dobre face parte dintr-o anchetă mai amplă a DNA privind obținerea ilegală de fonduri europene prin documente fictive pentru achiziția de familii de albine și mătci.

Într-un dosar separat, DNA a trimis în judecată, în martie 2024, o altă persoană, asociat și administrator al firmei furnizoare, pentru complicitate la obținerea ilegală de fonduri europene și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi pus la dispoziția mai multor beneficiari documente false care atestau achiziții de familii de albine și mătci. Prejudiciul estimat în dosarul respectiv se ridică la 470.944 lei.

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