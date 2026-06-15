Business Drops #106 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 106.

Astăzi, printre altele, despre Messi, Real Madrid și profitul raportat de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

1. Lionel Messi a ajuns la o avere netă estimată de 1,1 miliarde de dolari, aflându-se, alături de Cristiano Ronaldo, în „clubul” sportivilor activi miliardari.

Argentinianul se afla în top 5 cei mai bine plătiți sportivi din lume timp de 13 ani consecutivi.

2. Potrivit raportului financiar al FRF, veniturile totale înregistrate în 2025 de echipele din Superliga României au fost de 701.000.000 de lei. Suma a fost cu 130.000.000 de lei mai mare decât încasările din 2024.

Veniturile din competițiile UEFA au reprezentat 18% din total, crescând cu 68.000.000 de lei față de anul precedent.

3. Los Angeles Lakers a generat pentru partenerii săi o valoare media socială de 102.600.000 de dolari prin postările de pe rețelele de socializare în sezonul 2025-2026.

Mesajele care includeau o expunere clară a sponsorului de pe tricou, Bibigo, au generat cea mai mare valoare dintre echipele din NBA, de 2.960 de dolari per postare.

4. Real Madrid și Adidas au prelungit parteneriatul până în 2034.

Acordul are o valoare estimată totală de 1,1 miliarde de dolari (aproximativ 139 milioane anual) și acoperă echipele masculină și feminină de fotbal, academia de fotbal a clubului madrilen și secția de baschet.

5. Bank of America este primul sponsor bancar global din istoria Cupei Mondiale.

Gigantul financiar s-a asociat cu FIFA și cu Vet Tix pentru a oferi gratuit bilete în valoare de 2.250.000 de dolari veteranilor și cadrelor militare active, precum și familiilor acestora.

6. Real Madrid și Emirates au prelungit până în 2031 parteneriatul inițiat în 2011.

Noul contract de sponsorizare se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro pe an, cu peste 20 de milioane mai mult decât înțelegerea anterioară. Acest acord este cel mai valoros și cel mai longeviv din LaLiga.

7. Campioana Universitatea Craiova a vândut 984 de abonamente după numai 30 de minute de la punerea pe piață.

Din acest total, 747 au fost abonați noi. În sezonul precedent, clubul oltean a avut aproximativ 5.000 de abonați, inclusiv cei de la loje.

8. În contextul în care bugetul pentru salarii a fost mai mare cu 25% comparativ cu anul precedent, echipa Mercedes-AMG Petronas Formula One Team a raportat un profit operațional record de 223.000.000 de dolari în 2025, cel mai mare înregistrat vreodată de o franciză de Formula 1.

9. Taxa anuală plătită de Monaco pentru găzduirea Marelui Premiu de Formula 1 a crescut la aproximativ 32.000.000 de dolari, de la 12.000.000, cât a fost inițial.

De asemenea, orașul-stat a cedat către Liberty Media controlul asupra producției TV și asupra spațiilor publicitare de pe marginea circuitului, pentru prelungirea acordului de organizare până în 2035.

10. FIFA își consolidează prezența pe canalele digitale prin lansarea FIFA+ pe DAZN și a unui joc video pe Netflix, primul de după încheierea colaborării cu EA Sports.

Lansată inițial în 2022, platforma FIFA+ a devenit parte a DAZN printr-un acord global de un miliard de dolari, aceasta din urmă obținând atunci și drepturile de streaming pentru FIFA Club World Cup 2025.

11. Evenimentul de retragere al Simonei Halep a fost sold-out (10.000 de locuri pe BT Arena din Cluj-Napoca). Organizat în cadrul Sports Festival a avut ca invitați de onoare pe Gael Monfils și Elina Svitolina.

Dublă câștigătoare de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019) și numărul 1 mondial timp de 64 de săptămâni, Halep (34 de ani) a câștigat în carieră, numai din tenis, 40.236.618 dolari.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport