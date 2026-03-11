Business Drops #92 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 92.

Astăzi, printre altele, despre Max Verstappen, pilotul cu cel mai mare salariu din Formula 1 și veniturile-record raportate de Liverpool și Arrsenal.

1. Franciza New York Mets a anunțat venituri de 311.400.000 de dolari în 2025, raportate la activitățile comerciale întreprinse pe arena Citi Field cu ocazia jocurilor din Major League Baseball. Asistența medie a fost de 39.775 de spectatori, cu 38% mai mare decât în anul precedent.

2. Meciul FC Barcelona vs Real Madrid (3-2), din Supercupa Spaniei, este singurul din străinătate care a făcut rating la nivelul derby-urilor din Superliga României în 2026. Audiența „El Clasico” a fost de 3,9%, egală cu cea a duelului Rapid vs Dinamo 2-1 și mai mare decât cea a confruntării Dinamo vs Universitatea Craiova 1-1 (3,8%).

3. Max Verstappen (Red Bull Racing) este pilotul de Formula 1 cu cel mai mare salariu în 2026, 70.000.000 de dolari. El este urmat în top de Lewis Hamilton (Ferrari, 60.000.000 de dolari) și de Charles Leclerc (Ferrari, 34.000.000 de dolari). Noul campionat de Formula 1 începe pe 8 martie, cu Marele Premiu al Australiei.

4. FCSB are cel mai mare rating tv cumulat pentru meciurile disputate în 2026 în Superliga României (42,2%). Top 5 audiențe este completat de Universitatea Craiova (25,7%), Dinamo (23,85%), CFR Cluj (21,25%) și Rapid (20,75%).

5. În 2024, România s-a situat pe locul 20 în Europa după veniturile totale ale cluburilor din prima ligă, conform unui raport financiar al UEFA. Grupările din Superliga au generat venituri de 115.000.000 de euro, mai mari cu 18% față de 2023.

6. Curt Cignetti, antrenorul care a câștigat campionatul național cu echipa de fotbal american a Universității din Indiana, a fost răsplătit cu un contract record pentru acest nivel: va primi 105.600.000 de dolari în următoarele opt sezoane. Noul salariu este cu 54% mai mare decât cel prevăzut în contractul inițial.

7. Liverpool și Arsenal au raportat venituri record pentru sezonul 2024-2025, de 703.000.000 și, respectiv, 691.000.000 de lire sterline. La rândul ei, Manchester United a obținut un profit de 32.600.000 de lire sterline în perioada de referință, însă clubul are datorii totale de 1,29 miliarde de lire sterline.

8. Luka Modric este noul ambasador de brand al companiei Gorenje. Colaborarea dintre fotbalistul croat al lui AC Milan și producătorul de electrocasnice va fi activată la nivel european printr-o amplă campanie de brand.

9. Premier League va lansa propria platformă de streaming, de tipul direct-to-costumer. Canalul digital Premier League Plus va fi disponibil mai întâi pentru fanii din Singapore. Dacă proiectul va avea succes, va fi extins și în alte țări. Se estimează că meciurile din campionatul Angliei interesează 1,87 miliarde de microbiști la nivel global.

10. Formula 1 a generat venituri de 3,87 miliarde de dolari în 2025, cu 14% mai mari de la an la an. Încasările din ultimul sfert al anului trecut, de 1,38 miliarde, le-au depășit cu 22% pe cele din perioada similară a lui 2024.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

