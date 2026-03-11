Furie la CFR Iuliu Mureșan a răbufnit după ultima reprogramare a derby-ului cu U Cluj: „Am fost sacrificați din nou!” » Ce solicitare a respins LPF +25 foto
Iuliu Mureșan
Furie la CFR Iuliu Mureșan a răbufnit după ultima reprogramare a derby-ului cu U Cluj: „Am fost sacrificați din nou!” » Ce solicitare a respins LPF

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 16:22
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 16:22
  • Iuliu Mureșan (72 de ani) a reacționat după ce Liga Profesionistă de Fotbal a reprogramat partida dintre CFR și U Cluj, din prima etapă a play-off-ului.
  • Derby-ul din Cluj se joacă luni, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

LPF a venit, miercuri, cu o nouă serie de modificări, după cele marți, cu privire la programul primei etape din play-off și play-out.

Iuliu Mureșan: „Noi am fost sacrificați din nou”

Derby-ul clujean a fost programat inițial luni, apoi mutat duminică, iar acum a fost reprogramat tot pentru luni, lucru care l-a iritat pe președintele formației din Gruia, care susține că LPF le-a respins o cerere inclusiv pentru meciul din etapa #2 a play-off-ului.

„Nu suntem mulțumiți (n.r. - de programare) și vă explic de ce. La sfârșitul play-off-ului, CFR a jucat 3 meciuri în 6 zile. Un dezavantaj, dar care a fost atenuat de forța echipei. Acum, după cum bine se știe, pe 15 martie este ziua maghiarilor de pretutindeni, dar întotdeauna au fost manifestări pașnice cu ocazia acestor evenimente.

S-a aprobat un program, s-a schimbat. În parcul central din Cluj-Napoca duminică, de la ora 19:30, se organizează ceva marș sau o chestie culturală a maghiarilor. OK, s-a spus că Jandarmeria trebuie să fie vigilentă pentru acel eveniment, să nu se mai joace Derby de Cluj duminică, să fie programat luni.

Am cerut atunci să jucăm a doua etapă din play-off sâmbătă, nu vineri. Ni s-a transmis că nu se poate. Fiindcă sâmbătă, la ora 12:00, domnul Mircea Lucescu vrea să aibă toți jucătorii convocați în cantonamentul de la Mogoșoaia, pentru a pregăti barajul cu Turcia.

Noi am fost sacrificați! Din nou. Asta e, am acceptat, nu aveam ce face oricum”, a spus Mureșan, potrivit gsp.ro.

FOTO. CFR Cluj - U Cluj 3-2, ultimul derby disputat între cele două echipe

CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (25 imagini)

CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg CFR Cluj - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro. jpg
+25 Foto
Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj și cel care a solicitat către LPF ca meciul să nu se suprapună cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, a reacționat și el după noua modificare:

„Suntem mulțumiți de această programare pentru ziua de luni. Ieri (n.r. - marți), la un moment dat, fusesem programați pentru duminică, 15 martie, ceea ce nu era OK. În aceeași zi este și Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

Și am transmis la LPF că autoritățile din Cluj, precum cele din Transilvania, sunt ocupate cu organizările pentru acest eveniment. Ori un meci între U și CFR necesită o organizare exemplară. Acum, dacă e luni, este bine”, a declarat Constantea.

CFR Cluj Universitatea Cluj Iuliu Muresan lpf reprogramare radu constantea
14:33
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
14:19
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

fcsb 92 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
