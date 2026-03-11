Furie la CFR Iuliu Mureșan a răbufnit după ultima reprogramare a derby-ului cu U Cluj: „Am fost sacrificați din nou!” » Ce solicitare a respins LPF

Iuliu Mureșan (72 de ani) a reacționat după ce Liga Profesionistă de Fotbal a reprogramat partida dintre CFR și U Cluj, din prima etapă a play-off-ului.

Derby-ul din Cluj se joacă luni, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

LPF a venit, miercuri, cu o nouă serie de modificări, după cele marți, cu privire la programul primei etape din play-off și play-out.

Iuliu Mureșan: „Noi am fost sacrificați din nou”

Derby-ul clujean a fost programat inițial luni, apoi mutat duminică, iar acum a fost reprogramat tot pentru luni, lucru care l-a iritat pe președintele formației din Gruia, care susține că LPF le-a respins o cerere inclusiv pentru meciul din etapa #2 a play-off-ului.

„Nu suntem mulțumiți (n.r. - de programare) și vă explic de ce. La sfârșitul play-off-ului, CFR a jucat 3 meciuri în 6 zile. Un dezavantaj, dar care a fost atenuat de forța echipei. Acum, după cum bine se știe, pe 15 martie este ziua maghiarilor de pretutindeni, dar întotdeauna au fost manifestări pașnice cu ocazia acestor evenimente.

S-a aprobat un program, s-a schimbat. În parcul central din Cluj-Napoca duminică, de la ora 19:30, se organizează ceva marș sau o chestie culturală a maghiarilor. OK, s-a spus că Jandarmeria trebuie să fie vigilentă pentru acel eveniment, să nu se mai joace Derby de Cluj duminică, să fie programat luni.

Am cerut atunci să jucăm a doua etapă din play-off sâmbătă, nu vineri. Ni s-a transmis că nu se poate. Fiindcă sâmbătă, la ora 12:00, domnul Mircea Lucescu vrea să aibă toți jucătorii convocați în cantonamentul de la Mogoșoaia, pentru a pregăti barajul cu Turcia.

Noi am fost sacrificați! Din nou. Asta e, am acceptat, nu aveam ce face oricum”, a spus Mureșan, potrivit gsp.ro.

FOTO. CFR Cluj - U Cluj 3-2 , ultimul derby disputat între cele două echipe

Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj și cel care a solicitat către LPF ca meciul să nu se suprapună cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, a reacționat și el după noua modificare:

„Suntem mulțumiți de această programare pentru ziua de luni. Ieri (n.r. - marți), la un moment dat, fusesem programați pentru duminică, 15 martie, ceea ce nu era OK. În aceeași zi este și Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

Și am transmis la LPF că autoritățile din Cluj, precum cele din Transilvania, sunt ocupate cu organizările pentru acest eveniment. Ori un meci între U și CFR necesită o organizare exemplară. Acum, dacă e luni, este bine”, a declarat Constantea.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport