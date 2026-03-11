„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile” +18 foto
Ciprian Ciucu. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Superliga

„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 17:21
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 17:22
  • Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a dezvăluit discuțiile purtate cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, privind disponibilitatea Arenei Naționale.

Cel mai mare stadion al țării va fi blocat în această primăvară de concerte și evenimente muzicale, chiar în cea mai importantă perioadă a sezonului, iar oficialul LPF a încercat să găsească soluții pentru stagiunea viitoare.

Furie la CFR Iuliu Mureșan a răbufnit după ultima reprogramare a derby-ului cu U Cluj: „Am fost sacrificați din nou!” » Ce solicitare a respins LPF
Citește și
Furie la CFR Iuliu Mureșan a răbufnit după ultima reprogramare a derby-ului cu U Cluj: „Am fost sacrificați din nou!” » Ce solicitare a respins LPF
Citește mai mult
Furie la CFR Iuliu Mureșan a răbufnit după ultima reprogramare a derby-ului cu U Cluj: „Am fost sacrificați din nou!” » Ce solicitare a respins LPF

Justin Ștefan: „Am plecat cu promisiunea că nu se va mai întâmpla”

Ștefan susține că edilul a fost deschis pentru un acord încât să eficientizeze costurile arenei, dar aceasta să și rămână disponibilă în perioada de primăvară, când are loc play-off-ul Ligii 1.

„Au evoluat lucrurile, pozitiv pentru toată lumea. Din păcate, biletele pentru cele două concerte din mai fuseseră vândute de mult. Chiar și dacă încercai să le blochezi juridic, i-ai fi afectat pe cei care își cumpăraseră bilete. Ar fi fost o golănie!

Dar am avut o întâlnire cu primarul Capitalei, cu domnul Ciucu. Dânsul ne-a promis că vor găsi soluții pentru ca, din sezonul următor, să nu se mai întâmple o astfel de situație.

I-am explicat: «Domnule primar, de ce ne deranjează? Înțelegem că doriți să eficientizați costurile stadionului, care este în pierdere, și să căutați soluții. Dar, în acea parte a sezonului, noi avem cele mai importante meciuri, cu cea mai mare miză. Vor exista pierderi mari, mă refer la încasările din bilete».

Am plecat de la acea întâlnire cu promisiunea că, pentru anul viitor, nu se va mai întâmpla o asemenea situație”, a declarat Justin Ștefan, potrivit gsp.ro.

Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (18 imagini)

Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+18 Foto
labels.photo-gallery

Totodată, oficialul LPF a ținut să menționeze că Arena va rămâne, cel mai probabil, indisponibilă pentru perioada de vară, adică pentru startul de sezon și preliminariile cupelor europene.

„Am spus clar: mi-e greu să cred că pe timpul verii ne putem regla. Sunt concerte, festivaluri, nu putem să cerem noi prioritate fără să înțelegem că Primăria trebuie să eficientizeze utilizarea Arenei.

Vedem cum gestionăm vara, cu meciuri de calificare în cupele europene, dar pentru noi este important ca, la meciurile din play-off, din primăvară, să nu ne trezim cu Arena blocată”, a mai spus Justin Ștefan.

Citește și

Djokovic, scos din sărite FOTO. Gestul care l-a deranjat pe sârb la Indian Wells » A cerut imediat intervenția arbitrului
Tenis
15:52
Djokovic, scos din sărite FOTO. Gestul care l-a deranjat pe sârb la Indian Wells » A cerut imediat intervenția arbitrului
Citește mai mult
Djokovic, scos din sărite FOTO. Gestul care l-a deranjat pe sârb la Indian Wells » A cerut imediat intervenția arbitrului
Keita rămâne sub control judiciar Tribunalul a respins ca „nefondată” contestația procurorilor » De ce este acuzat jucătorul Rapidului
Superliga
15:49
Keita rămâne sub control judiciar Tribunalul a respins ca „nefondată” contestația procurorilor » De ce este acuzat jucătorul Rapidului
Citește mai mult
Keita rămâne sub control judiciar Tribunalul a respins ca „nefondată” contestația procurorilor » De ce este acuzat jucătorul Rapidului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

lpf arena nationala justin stefan ciprian ciucu
Știrile zilei din sport
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
13:38
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Cupa Romaniei
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Citește mai mult
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Campionate
12:53
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Citește mai mult
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
14:19
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
11.03
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share