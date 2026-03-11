„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a dezvăluit discuțiile purtate cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, privind disponibilitatea Arenei Naționale.

Cel mai mare stadion al țării va fi blocat în această primăvară de concerte și evenimente muzicale, chiar în cea mai importantă perioadă a sezonului, iar oficialul LPF a încercat să găsească soluții pentru stagiunea viitoare.

Justin Ștefan: „Am plecat cu promisiunea că nu se va mai întâmpla”

Ștefan susține că edilul a fost deschis pentru un acord încât să eficientizeze costurile arenei, dar aceasta să și rămână disponibilă în perioada de primăvară, când are loc play-off-ul Ligii 1.

„Au evoluat lucrurile, pozitiv pentru toată lumea. Din păcate, biletele pentru cele două concerte din mai fuseseră vândute de mult. Chiar și dacă încercai să le blochezi juridic, i-ai fi afectat pe cei care își cumpăraseră bilete. Ar fi fost o golănie!

Dar am avut o întâlnire cu primarul Capitalei, cu domnul Ciucu. Dânsul ne-a promis că vor găsi soluții pentru ca, din sezonul următor, să nu se mai întâmple o astfel de situație.

I-am explicat: «Domnule primar, de ce ne deranjează? Înțelegem că doriți să eficientizați costurile stadionului, care este în pierdere, și să căutați soluții. Dar, în acea parte a sezonului, noi avem cele mai importante meciuri, cu cea mai mare miză. Vor exista pierderi mari, mă refer la încasările din bilete».

Am plecat de la acea întâlnire cu promisiunea că, pentru anul viitor, nu se va mai întâmpla o asemenea situație”, a declarat Justin Ștefan, potrivit gsp.ro.

Totodată, oficialul LPF a ținut să menționeze că Arena va rămâne, cel mai probabil, indisponibilă pentru perioada de vară, adică pentru startul de sezon și preliminariile cupelor europene.

„Am spus clar: mi-e greu să cred că pe timpul verii ne putem regla. Sunt concerte, festivaluri, nu putem să cerem noi prioritate fără să înțelegem că Primăria trebuie să eficientizeze utilizarea Arenei.

Vedem cum gestionăm vara, cu meciuri de calificare în cupele europene, dar pentru noi este important ca, la meciurile din play-off, din primăvară, să nu ne trezim cu Arena blocată”, a mai spus Justin Ștefan.

