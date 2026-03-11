Deplasare cu peripeții Fanul Barcelonei a încurcat stadioanele și a ratat duelul cu Newcastle » Ce meci a ajuns să vadă
Deplasare cu peripeții Fanul Barcelonei a încurcat stadioanele și a ratat duelul cu Newcastle » Ce meci a ajuns să vadă

Publicat: 11.03.2026, ora 18:00
Actualizat: 11.03.2026, ora 18:07
  • Un suporter al Barcelonei a trecut prin adevărate peripeții înainte de partida cu Newcastle din Liga Campionilor, după ce a încurcat stadioanele.

Fanul grupării catalane își cumpărase bilet la meciul Newcastle - Barcelona, partidă care s-a jucat pe St James Park, stadionul grupării britanice, însă a ajuns pe stadionul lui Exeter City, echipă care evoluează în al treilea eșalon al fotbalului din Anglia.

Un fan al Barcelonei a încurcat stadioanele și a ratat partida cu Newcastle

Stadionul lui Exeter City poartă același nume cu arena lui Newcastle, St James Park, fapt care l-a indus în eroare pe suporterul spaniol.

Ajuns în Anglia, suporterul spaniol s-a trezit la intrarea în stadionul St James' Park din Devon, în loc de arena lui Newcastle.

Totul s-a clarificat atunci când acesta a prezentat biletul de meci la intrare. Atunci, cei de la Exeter City i-au oferit un bilet la partida cu Lincoln City din League One.

Distanța dintre Newcastle și Devon, orașul echipei Exeter City, este de nu mai puțin de 589 de kilometri.

„Unul dintre voluntarii noștri a venit la birou să ne anunțe că acest suporter a venit așteptându-se să vadă FC Barcelona. Engleza lui nu era grozavă, dar din câte am putut înțelege, venea din Londra.

Bănuiala mea este că a pus St James Park în telefon și apoi a urmat pur și simplu instrucțiunile de acolo.

A fost destul de distrus și puțin jenat, așa că i-am oferit un bilet și a putut să vadă un meci pe adevăratul St James Park. Este fi binevenit înapoi oricând”, a declarat Adam Spencer, oficial al lui Exeter City, conform reuters.com.

Exeter City a pierdut meciul cu Lincoln, 0-1, în timp ce Newcastle a remizat cu Barcelona, scor 1-1.

