Meciurile ca meciurile, dar să vezi memeurile!🤣 Lamine Yamal, Araujo, Kinsky, Tottenham, nimeni n-a scăpat de glumele microbiștilor

Seară fantastică în Champions League și glume pe măsură!

Galatasaray a produs surpriza și a învins-o pe Liverpool (1-0), Barcelona a remizat cu Newcastle (1-1), Bayern a spulberat-o Atalanta cu 6-1, iar Atletico Madrid a învins-o pe Tottenham cu 5-2.

Ca de fiecare dată, fanii n-au dus lipsă de imaginație și au creat memeuri amuzante.

Cele mai amuzante memeuri, ediția Champions League

A fost o seară de Liga Campionilor foarte ofertantă pentru cei care au vrut să facă glume.

Internauții n-au ratat ocazia să ironizeze celebrarea lui Lamine Yamal, după golul marcat în ultimele secunde, din lovitură de la 11 metri.

Jocul dezastruos al lui Tottenham în fața lui Atletico Madrid i-a făcut pe microbiști să se întrebe cum a reușit Spurs să termine pe 4 în grupa principală, dar și să-l compătimească pe Antonin Kinsky, după debutul dezastruos în Liga Campionilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport