Meciurile ca meciurile, dar să vezi memeurile!🤣 Lamine Yamal, Araujo, Kinsky, Tottenham, nimeni n-a scăpat de glumele microbiștilor

- Seară fantastică în Champions League și glume pe măsură!
- Galatasaray a produs surpriza și a învins-o pe Liverpool (1-0), Barcelona a remizat cu Newcastle (1-1), Bayern a spulberat-o Atalanta cu 6-1, iar Atletico Madrid a învins-o pe Tottenham cu 5-2.
Ca de fiecare dată, fanii n-au dus lipsă de imaginație și au creat memeuri amuzante.
Cele mai amuzante memeuri, ediția Champions League
A fost o seară de Liga Campionilor foarte ofertantă pentru cei care au vrut să facă glume.
Internauții n-au ratat ocazia să ironizeze celebrarea lui Lamine Yamal, după golul marcat în ultimele secunde, din lovitură de la 11 metri.
Jocul dezastruos al lui Tottenham în fața lui Atletico Madrid i-a făcut pe microbiști să se întrebe cum a reușit Spurs să termine pe 4 în grupa principală, dar și să-l compătimească pe Antonin Kinsky, după debutul dezastruos în Liga Campionilor.