Meciurile ca meciurile, dar să vezi memeurile!🤣 Lamine Yamal, Araujo, Kinsky, Tottenham, nimeni n-a scăpat de glumele microbiștilor

alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 12:01
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 12:10
  • Seară fantastică în Champions League și glume pe măsură!
  • Galatasaray a produs surpriza și a învins-o pe Liverpool (1-0), Barcelona a remizat cu Newcastle (1-1), Bayern a spulberat-o Atalanta cu 6-1, iar Atletico Madrid a învins-o pe Tottenham cu 5-2.

Ca de fiecare dată, fanii n-au dus lipsă de imaginație și au creat memeuri amuzante.

Cele mai amuzante memeuri, ediția Champions League

A fost o seară de Liga Campionilor foarte ofertantă pentru cei care au vrut să facă glume.

Internauții n-au ratat ocazia să ironizeze celebrarea lui Lamine Yamal, după golul marcat în ultimele secunde, din lovitură de la 11 metri.

Jocul dezastruos al lui Tottenham în fața lui Atletico Madrid i-a făcut pe microbiști să se întrebe cum a reușit Spurs să termine pe 4 în grupa principală, dar și să-l compătimească pe Antonin Kinsky, după debutul dezastruos în Liga Campionilor.

„Lamine Yamal marcând din penalty, în ultimul minut, după ce n-a făcut nimic tot meciul”
„Lamine Yamal marcând din penalty, în ultimul minut, după ce n-a făcut nimic tot meciul”

Galerie foto (19 imagini)

Cele mai tari memeuri, după seara de Champions League (11 martie 2026) „Igor Tudor către bietul Kinsky, mâine” „Intră doar pentru a executa penalty-uri și sărbătorește cu gestul lui Ronaldo, calma, calma” „Aproape pe durata întregului meci vs. în ultimele minute” „Lamine Yamal marcând din penalty, în ultimul minut, după ce n-a făcut nimic tot meciul”
+19 Foto
labels.photo-gallery

