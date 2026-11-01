Arată ca un avion de luptă, dar merge pe șosea! Bolidul costă 400.000 de euro și pare desprins de pe circuit. Cine îl conduce +5 foto
Ilia Topuria, la volanul spectaculosului KTM X-Bow GT-XR
Alte sporturi

Arată ca un avion de luptă, dar merge pe șosea! Bolidul costă 400.000 de euro și pare desprins de pe circuit. Cine îl conduce

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 20:37
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 20:39
  • Ilia Topuria (29 de ani), unul dintre cei mai buni luptători de MMA din lume și campion UFC, și-a prezentat cea mai nouă achiziție.
  • Georgianul naturalizat spaniol este un mare iubitor de automobile de lux și de performanță, iar în garajul său se regăsesc modele pe măsura succesului și a statutului său.
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Topuria a atras atenția la volanul unui KTM X-Bow GT-XR, un bolid spectaculos, care pare desprins de pe un circuit de curse.

Automobilul are aproximativ 500 de cai putere și un preț estimat la 400.000 de euro. Este construit pentru senzații, accelerații puternice și viraje abordate cu precizia unei mașini de competiție.

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Arată ca un avion de luptă, dar merge pe șosea!

Primul lucru care impresionează la KTM X-Bow GT-XR este aspectul. Caroseria este extrem de joasă, lată și agresivă, iar partea frontală pare inspirată din lumea curselor auto.

KTM a încercat să construiască o mașină cât mai apropiată de un monopost de competiție, dar care să poată circula și pe drumurile publice.

KTM X-Bow XR, bolidul de 400.000 de euro pe care-l conduce Ilia Topuria
KTM X-Bow XR, bolidul de 400.000 de euro pe care-l conduce Ilia Topuria

Galerie foto (5 imagini)

KTM X-Bow XR, bolidul de 400.000 de euro pe care-l conduce Ilia Topuria KTM X-Bow XR, bolidul de 400.000 de euro pe care-l conduce Ilia Topuria KTM X-Bow XR, bolidul de 400.000 de euro pe care-l conduce Ilia Topuria KTM X-Bow XR, bolidul de 400.000 de euro pe care-l conduce Ilia Topuria KTM X-Bow XR, bolidul de 400.000 de euro pe care-l conduce Ilia Topuria
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În locul portierelor clasice, mașina folosește o cupolă care se deschide în sus și înainte, asemenea unui avion de luptă. Șoferul și pasagerul intră practic într-un cockpit, nu într-un habitaclu obișnuit.

Caroseria este construită în mare parte din fibră de carbon, un material foarte rezistent și extrem de ușor, folosit inclusiv în Formula 1. Structura centrală din carbon protejează ocupanții și contribuie la reducerea greutății, scrie autobild.es.

Motor Audi și 500 de cai putere

Sub caroseria spectaculoasă se ascunde un motor care are o origine interesantă: este un propulsor Audi de 2,5 litri, cu cinci cilindri și turbocompresor.

În versiunea standard, acesta dezvoltă aproximativ 500 de cai putere.

Motorul este cuplat la o cutie automată cu șapte trepte și dublu ambreiaj, care schimbă vitezele extrem de rapid. Puterea este transmisă către roțile din spate.

Cifrele sunt impresionante:

  • 500 CP
  • Ajunge de la 0 la 100 km/h în 2,4 secunde
  • 280 km/h e viteza maximă pe care o poate atinge
  • Greutate: 1.130 kg

Este un automobil produs în număr foarte mic, destinat unui public care caută ceva diferit de supercarurile întâlnite pe străzile marilor orașe.

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